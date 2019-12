“Khủng long” Mercedes G500 4×4² của đại gia Campuchia ở Sài Gòn

Trào lưu chơi xe Mercedes-Benz G-Class tại Việt Nam đã có từ hàng chục năm trước nhưng chỉ vừa mới thực sự được nhiều người biết đến vào 2 năm trở lại đây. Không những phát triển tại Việt Nam, đất nước láng giềng Campuchia hiện cũng đang rất chuộng các mẫu SUV địa hình mang thương hiệu ngôi sao ba cánh, thậm chí cập bến nước bạn còn có một số phiên bản đặc biệt như G63 6×6 hay G500 4×4². Sau sự thành công vượt bậc chiếc G63 6×6, hãng xe sang Đức quyết định “thừa thắng xông lên” với phiên bản SUV Mercedes-Benz G500 4×4² mang gần như đầy đủ những đặc tính của một chiếc SUV địa hình thực thụ. Không giống như “đàn anh” bán tải G63 6×6, G500 4×4² được trả về kiểu dáng của một chiếc SUV 5 cửa, điểm đáng chú ý nhất trên mẫu SUV địa hình này là hệ thống treo đặc biệt. Về cấu tạo chung hệ thống này không có quá nhiều điểm khác biệt so với hệ thống treo của G63 6×6, Mercedes-Benz chỉ đơn giản rút ngắn chiều dài của trục. Với biệt danh là “Hulk” tựa người khổng lồ, hệ thống treo đặc biệt này biến G500 4×4² thành một “người khổng lồ” thật sự nếu so với các mẫu xe xung quanh. Bộ đôi lò xo cùng các giảm xóc được lắp đặt ở mỗi bánh xe đi cùng với đó là các tính năng được mở rộng khá nhiều trên G500 4×4² nhằm hỗ trợ tối đa chế độ lái thể thao, các van tiết lưu được thiết lập bằng điện tử có thể chuyển đổi qua lại giữa chế độ thể thao và di chuyển bình thường trên đường phố. Được xây dựng trên cấu hình của thế hệ G-Class cũ, G500 4×4² gây ấn tượng với vẻ ngoài vuông vức đặc trưng cùng những đường gân dập nổi mạnh mẽ trên thân xe. Với khoảng sáng gầm lên đến 450 mm cùng khả năng lội nước lên đến 1.000 mm, cỗ máy off-road đỉnh cao này hứa hẹn sẽ giải quyết bất kì khó khăn nào đến từ nhiều lọa địa hình khác nhau. Bộ mâm 5 chấu kép hình ngôi sao với kích thước lên đến 22 inches được sơn đen bóng, bên trong là cùm phanh hiệu suất cao được sơn đỏ khá nổi bật đến từ AMG. Điểm nhấn nằm ở bộ lốp Pirelli Scorpion ATR với thông số “khủng” 325/55 R22 có khả năng đi off-road thuộc vào hàng tốt nhất. Dẫu vậy, một tin đáng buồn cho những người hâm mô dòng SUV địa hình đỉnh cao này là Mercedes-Benz đã chính thức khai tử G500 4×4² vào cuối tháng 10/2017, nhằm ‘dọn đường” cho sự ra mắt của Mercedes-Benz G-Class thế hệ mới. Điều này khiến cho việc sở hữu một chiếc G500 4×4² sẽ thêm phần khó khăn hơn. Những thông số mà G500 4×4² để lại vẫn khiến không ít người phải choáng ngợp khoảng sáng gầm lớn hơn chiếc G500 tiêu chuẩn đến 240 mm, G500 4×4² có thể leo được những con dốc có độ nghiêng đến 52 độ trong khi phiên bản tiêu chuẩn chỉ có thể leo tối đa 36 độ. Đuôi xe được lược bỏ đi lốp dự phòng ở phía sau, cụm đèn hậu vuông và được bổ sung thêm cản sau bằng kim loại, tạo nên một ngoại hình mạnh mẽ như một chiếc SUV địa hình thực thụ. Logo G500 và 4×4² đặt hai bên đuôi xe, trong khi đó, vì là phiên bản G500 nên logo “V8 Biturbo” của phiên bản G63 sẽ được thay thế bằng logo “V8”, đặt ở cuối cột A. Mercedes-Benz G500 4×4² sử dụng động cơ V8 tăng áp kép có dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 422 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 610 Nm. Do có tổng trọng lượng lến đến hơn 3 tấn, chúng ta không nên quá kì vọng vào khả năng bứt tốc của G500 4×4² nhưng bù lại, “ông vua địa hình” này có tốc độ tối đa lên đến 210 km/h và giá bán Mercedes-Benz G500 4×4² lên đến gần 275 ngàn Đô-la tại thị trường Đức. Mẫu xe địa hình của doanh nhân người Campuchia đã thu hút không ít sự chú ý của người đi đường nhờ ngoại hình vô cùng to lớn, đi hộ tống phía sau là một chiếc Jeep Wrangler độ Hennessey. Tại thị trường Việt Nam, chỉ có một chiếc G63 6×6 được mang về nước sở hữu lớp sơn vàng Solar Beam ấn tượng, còn phiên bản G500 4×4² hiện tại vẫn chưa được mang về Việt Nam. Video: Mercedes-Benz G500 4x4² chinh phục địa hình.

