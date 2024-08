Kalmar 9×9 - "xế độc" lấy cảm hứng từ Porsche 959 huyền thoại

Kalmar Automotive mới đây đã trình làng mẫu xe mang tên 9×9. Kalmar tuyên bố đây là “chiếc hypercar Kalmar 9×9 cổ điển đầu tiên trên thế giới” và mẫu xe này sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc Porsche 959. Trong vài năm gần đây, hãng độ đã hé lộ phiên bản 9×9 trên những chiếc xe đua Porsche của mình tại giải Le Mans, và công ty có trụ sở tại Đan Mạch cũng từng cho ra mắt dòng 7-97 dựa trên mẫu 911 cổ điển. Tất cả những “tinh hoa” của thương hiệu đều được đưa vào mẫu 9×9, được phát triển trong suốt quá trình vài năm và được ra mắt chính thức tại The Quail trong Tuần lễ xe hơi Monterey. Kalmar 9×9 là hypercar cổ điển với diện mạo của 959, việc trang bị khối động cơ sáu xi-lanh phẳng tăng áp công suất 930 mã lực ở phía sau sẽ đem đến cảm giác hiệu năng ấn tượng của chiếc xe độ. Động cơ 3.8 lít của xe truyền sức mạnh tới cả bốn bánh thông qua hộp số ly hợp kép. Ngoài ra, Kalmar sẽ chế tạo một chiếc Sport 9×9 với công suất 650 mã lực và hộp số sàn 7 cấp. Hơn nữa, khách hàng cũng có thể lựa chọn phiên bản 9×9 Leichtbau – Một phiên bản nhẹ với hộp số 6 cấp và động cơ 4,0 lít hút khí tự nhiên chỉ dẫn động cầu sau. Hiện thương hiệu chưa công bố mức công suất của hiếc xe này nhưng Kalmar cho biết Leichtbau nặng 1250 kg. Ở tất cả các phiên bản 9×9 đều được trang bị phần thân xe được làm hoàn toàn bằng sợi carbon kết hợp cùng hệ thống treo thanh đẩy xương đòn kép đặt riêng với bộ giảm chấn thích ứng và hệ thống lái bánh sau. Mẫu xe cũng được trang bị hệ thống phanh titan in 3D với đĩa gốm kết hợp với bộ mâm xe magiê. Điểm ấn tượng về thiết kế chính là tính khí động học và đội ngũ thiết kế đã thành công trong việc tạo ra sự cân bằng tốt giữa phong cách cổ điển với lực ép đủ để tạo độ bám khi xe vận hành ở tốc độ cao. Bên trong nội thất, mẫu xe được trang bị cấu hình hai chỗ ngồi và phối màu theo phong cách phù hợp. Mục tiêu chính của 9×9 là tạo ra trải nghiệm lái tuyệt vời, do đó xe không được trang bị hệ thống thông tin giải trí hay thậm chí là radio. Mẫu xe được trang bị màn hình LCD hiển thị cho người lái và có một bộ khung chống lật được tích hợp vào buồng lái. Xe cũng được trang bị hệ thống kiểm soát độ ổn định và lực kéo cũng để hoàn thiện trải nghiệm cho người lái. Kalmar Automotive hiện không đề cập đến giá cả hoặc kế hoạch sản xuất nhưng hiện tại thương hiệu đã công bố về kế hoạch sẽ bắt đầu giao xe cho khách hàng vào tháng 7/2025. Video: Kalmar 9×9 - "xế độc" lấy cảm hứng từ Porsche 959 huyền thoại.

