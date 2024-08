Porsche 911 Turbo S 992 “lướt” được đại gia Hà Nội mua gần 13 tỷ

Porsche 911 thể thao được xem như là huyền thoại trong "làng xe thể thao 2 cửa" khi đã có tuổi đời 60 năm, từ năm 1964 cho đến nay, hãng xe Đức luôn biết làm hài lòng các khách hàng khó tính của mình, bằng những phiên bản rất chất lượng Trong số đó, Porsche 911 Turbo S thế hệ 992 khi ra mắt, đã ngay lập tức thu hút rất nhiều dân chơi xuống tiền để sở hữu. Tại Việt Nam, số lượng dòng xe thể thao hiệu suất cao Porsche 911 Turbo S 992 gần 6 chiếc, chúng đều có màu sơn không đụng hàng, mức giá lăn bánh cũng sẽ khác nhau Vì còn phụ thuộc vào tùy chọn, cũng như giá khởi điểm xe khi khách mua, Porsche 911 Turbo S tăng giá 2 lần, và mức tăng cuối cùng, chênh lệch đến 1,17 tỷ đồng, bằng giá bán xe Toyota Camry mới. Vì Porsche 911 Turbo S 992 là xe chơi, và khá hiếm, nên thông tin rao bán của mẫu xe này chỉ có đúng 1 chiếc xuất hiện, đó là xe mang màu xanh Nogaro Metallic có giá gần nửa tỷ đồng, và sau vài tháng rao bán, trước độ hiếm có, chiếc xe thể thao hiệu suất cao, tiệm cận siêu xe là mẫu Porsche 911 Turbo S 992 này đã tìm thấy chủ nhân mới. Theo thông tin từ 1 showroom chuyên mua bán xe lướt ở Hà Nội, chiếc xe Porsche 911 Turbo S 992 với màu xanh Nogaro Metallic đã được khách hàng của mình mua lại với giá gần 13 tỷ đồng, tiết kiệm đâu đó gần 5 tỷ đồng, so với mua mới. Xe đã chạy hơn 13.000 km, và tình trạng còn khá mới. So với thế hệ trước, chiếc xe thể thao tốc độ Porsche 911 Turbo S thế hệ 992 vẫn được trang bị khối động cơ 6 xy-lanh, dung tích 3.8 lít, tăng áp kép, nhưng sản sinh ra công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Các thông số này có thể thấy đã tăng thêm 60 mã lực cũng như 50 Nm so với Porsche 911 Turbo S 991 đã có 3 chiếc về nước theo diện chính hãng trước đó, và chúng đều thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Trung Nguyên. Sức mạnh động cơ của xe thể thao Porsche 911 Turbo S đời 992 sẽ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và dẫn động 2 cầu, nhờ đó, mẫu xe thể thao tốc độ này có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,7 giây khi đi kém gói SportChrono, trước khi đạt tốc độ tối đa là 330 km/h. Video: Chi tiết Porsche 911 Turbo S mạnh hơn cả siêu xe.

