Jetour X70 Plus, xe công nghệ giá bình dân từ 237 triệu đồng

Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020 đã chính thức diễn ra từ ngày 26/9 và sẽ kéo dài tới tháng 10 này. Tận dụng sự kiện này, nhiều thương hiệu xe nội địa Trung Quốc đã tiến hành giới thiệu tới công chúng những sản phẩm mới nhất của họ. Một trong số đó là Jetour, một thương hiệu con của Chery Automobile đã giới thiệu Jetour X70 Plus 2021 mới. Giống như với nhiều mẫu xe có tên “Plus” hoặc “Pro” khác ở Trung Quốc, Jetour X70 Plus giá rẻ là một biến bản cao cấp hơn của Jetour X70 đã được sản xuất từ năm 2018. Thế nhưng, nó trông gần như một mẫu xe mới hoàn toàn, với thiết kế thân vỏ đẹp mắt và cao cấp hơn hẳn. Nhìn tổng thể, X70 Plus trông rất tuyệt với đầu xe là một lưới tản nhiệt khổng lồ hình bát giác, khung crôm bóng loáng. Cụm đèn pha sắc xảo cá tính, bộ la-zăng lớn và những chi tiết bằng crôm bóng bẩy. Đây có lẽ là mẫu xe mang thương hiệu Jetour đẹp nhất từ trước tới nay tại thị trường nội địa Trung Quốc. Mẫu xe này được xem là sự kết hợp của chất thể thao mà sang đi kèm công nghệ tiên tiến. Không chỉ thay đổi vẻ ngoài, Jetour X70 Plus cũng có không gian nội thất đẹp mắt. Trên mặt táp lô xe là một màn hình công nghệ cao, dài nhưng không lớn, khác biệt so với xu hướng màn hình như máy tính bảng khổng lồ trong nhiều mẫu xe mới khác. Được biết, xu hướng màn hình như thế này đang dần trở thành xu hướng chính mới. Xe sẽ được bán rộng rãi ở thị trường xe Trung Quốc vào cuối năm nay. Dù nhà sản xuất chưa công bố giá xe Jetour X70 Plus, nhưng mẫu X70 nguyên bản vốn có giá khởi điểm mềm từ 69.900 – 122.900 nhân dân tệ (tương đương 237 – 418 triệu đồng) mà thôi. Video: Chi tiết Jetour X70 Plus 2021 mới tại Trung Quốc.

