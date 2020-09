Ford Puma ST 2021 mới lộ diện, tốc độ 220 km/h

Ford Puma ST 2021 mới đã chính thức được hãng giới thiệu. Đây là chiếc crossover mang ký hiệu ST đầu tiên của Ford tại thị trường châu Âu và là chiếc thứ 2 (sau Edge ST) được bán ở Bắc Mỹ. Mẫu xe crossover Ford Puma thế hệ mới này là sản phẩm của đội ngũ Racing Puma, mang nét thiết kế thực dụng hơn nhưng vẫn theo kịp thời đại và nhu cầu thị trường Có thể nói, Ford Puma ST là một chiếc Fiesta ST phiên bản crossover. Mẫu xe này trang bị động cơ EcoBoost 3 xy-lanh 1.5L tăng áp, có thể tạm ngừng một xy-lanh để tiết kiệm nhiên liệu. Khối động cơ này cho công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Hộp số sàn 6 cấp. Dù có cùng động cơ, Ford Puma ST lại có mô-men xoắn lớn hơn "người anh em" hatchback Fiesta ST (290 Nm). Ford Puma ST có khả năng bứt tốc 0-100 km/h trong 6,7 giây, chậm hơn Fiesta ST 0,2 giây do có khối lượng nặng hơn. Tốc độ tối đa mà mẫu crossover đô thị có thể đạt được là 220 km/h, trong khi Fiesta ST là 232 km/h. Ngoài động cơ được nâng cấp, Ford Puma ST còn có một số cải tiến so với Puma thông thường. Xe có tùy chọn vi sai chống trượt giới hạn cơ học, lò xo truyền lực và các kiểu dẫn động có thể lựa chọn. Đây cũng là lần đầu tiên chế độ Eco được áp dụng lên một chiếc Ford Performance. Hệ thống treo của Ford Puma ST cũng cứng hơn 40% so với Fiesta ST và 50% so với Puma tiêu chuẩn. Thanh chống lật trước và sau góp phần cải thiện độ ổn định của chiếc crossover. Các kỹ sư của Ford đã điều chỉnh hệ thống lái để giúp xe nhanh hơn gần 25% so với Puma tiêu chuẩn, mở rộng phanh trước lên 17% để tăng hiệu suất phanh. Đặc biệt, hệ thống ống xả cũng được cải tiến cho âm thanh hấp dẫn hơn, nhưng đồng thời cũng êm ái hơn 1 dB so với Fiesta ST. Ở ngoại hình, Ford Puma ST được trang bị tiêu chuẩn mâm 19 inch, đi kèm với lốp Michelin Pilot Sport 4S. Xe có tùy chọn 6 màu ngoại thất, trong đó có màu xanh lá Mean Green độc quyền của dòng ST. Mui xe, viền lưới tản nhiệt, ốp sườn, ốp gương chiếu hậu và cánh gió sau được sơn đen bóng. Bên trong cabin, Ford Puma ST 2021 có hàng ghế trước Recaro ôm sát người ngồi, là một phần trong gói trang bị thể thao. Vô lăng đáy phẳng và cần số tròn ST đặc trưng. Logo ST cũng được trang trí ở nhiều nơi trong nội thất như bệ cửa, tựa đầu, màn hình chào. Mẫu xe này không được bán tại Mỹ và chỉ góp mặt tại trường châu Âu. Giá xe Ford Puma ST 2021 mới chưa được tiết lộ, nó được lắp ráp cùng với bản tiêu chuẩn tại nhà máy của Ford ở Craiova, Romania. Video: Ford Puma ST 2021 mới lộ diện trước ngày ra mắt.

