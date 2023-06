Jeep tiếp tục triệu hồi hàng loạt các dòng xe động cơ xăng lai điện

Tháng 6/2023 này đang là một cuộc khủng hoảng thực sự với FCA khi mà hàng loạt đợt triệu hồi xảy ra liên miên, liên quan đến chất lượng xe. Nếu như 330.000 chiếc RAM phải triệu hồi vì rơ-le bán dẫn gây nguy cơ cháy xe, cùng Jeep Grand Cherokee bị triệu hồi vì nguy cơ rơi lò xo giảm xóc và lỗi cảm biến trục khuỷu cũng với số lượng tương tự, thì nay các dòng SUV thương hiệu Jeep động cơ xăng lai điện tiếp tục khiến thương hiệu Mỹ lao đao.

Jeep Compass và Renegade dính lỗi được sản xuất từ năm 2022 đến năm 2023 sẽ phải triệu hồi do hệ thống pin trong hệ truyền động hybrid.

Đầu tiên là hai mẫu SUV cỡ nhỏ và vừa là Jeep Compass và Renegade dính lỗi được sản xuất từ năm 2022 đến năm 2023 sẽ phải triệu hồi. Nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này là do hệ thống pin trong hệ truyền động hybrid, có thể dẫn đến quá nhiệt và làm tăng nguy cơ cháy xe.

Tiếp theo đó, liên doanh FCA sẽ phải triệu hồi tới 12.458 chiếc Jeep Grand Cherokee PHEV (hybrid sạc ngoài) phiên bản 2022.

Lý do của đợt triệu hồi xe Jeep hybird lần này do động cơ 2.0L PHEV bị dừng hoạt động đột ngột, làm tăng nguy cơ cho người sử dụng. Nguyên nhân là do động cơ mất liên lạc giữa mô-đun điều khiển hộp số và bộ xử lý điều khiển kết hợp..

Đối với các mẫu xe Jeep và RAM, do đều chỉ được sản xuất tại Mỹ để xuất khẩu toàn thế giới nên bất cứ mẫu xe mang thương hiệu này bị triệu hồi tại Mỹ, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng tới các thị trường khác trong đó có cả Việt Nam.