Jaguar F Type S tiền tỷ "đẹp nhất mọi thời đại" rao bán ở Sài Gòn

Chiếc Jaguar F-Type S bản coupe rất khó để bắt gặp trên đường bởi số lượng xe tại Việt Nam khá hiếm, chỉ trên đầu ngon tay. Vậy nên, số lượng Jaguar F-Type S giao dịch mua bán trên sàn xe cũ cũng trở nên ít ỏi. Năm 2012, Jaguar F Type xuất hiện tại triển lãm xe hơi quốc tế Paris Motor Show và nhanh chóng được yêu mến. Thời điểm đó, F Type là mẫu xe thừa hưởng những tinh hoa của concept C-X16 từng được hãng xe Anh quốc giới thiệu. Đến năm 2013, Jaguar F Type được bình chọn với danh hiệu “Thiết kế của năm” trong lĩnh vực ôtô. Jaguar F Type S trong bài này được sản xuất năm 2015 và nhập khẩu chính hãng. Theo một số thông tin, thời điểm nhập khẩu có 2 phiên bản F Type gồm S và R. Đến nay Jaguar F Type S có odo 11.000 km và đang được một showroom chuyên xe thể thao và siêu xe tại Quận 7, TP.HCM chào bán. Đây cũng là chiếc F Type đầu tiên ra biển số tại Việt Nam và từng xuất hiện trong triển lãm Vietnam Motor Show 2014. Khi được ra mắt tại Việt Nam, giá xe Jaguar F Type S từ 7 tỷ đồng và để lăn bánh tại TP.HCM sẽ phải tốn gần 900 triệu đồng. Tuy nhiên, bây giờ mức giá để sở hữu mẫu xe thể thao hiếm có này thấp hơn rất nhiều. Kích thước tổng thể của F Type có dài x rộng x cao lần lượt là 4.470 x 1.923 x 1.296 (mm); chiều dài cơ sở 2.622 mm. Ngoại thất của F Type S nổi bật với màu sơn đỏ và những đường cong quyến rũ kết hợp những nét thẳng tăng chất thể thao, mạnh mẽ và quyến rũ. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt đặc trưng thương hiệu Jaguar với hai tầng riêng biệt; cạnh bên là hốc thoát khí. Phần hông của F Type S mang mềm mại hơn nhờ vào việc không có bất kỳ đường dập nổi nào. Đồng thời tạo hình mập mạp hơn vuốt nhọn dần về phía đuôi xe. Tay nắm cửa được làm ẩn vào bên trong nhằm tối ưu tính khí động học. Jaguar F Type S trang bị bộ mâm kích thước 19 inch đa chấu kép sơn màu xám, cùng với đó là bộ phanh gốm hiệu suất cao, đường kính 380 mm phía trước và phía sau 325 mm. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu dạng LED thiết kế vuốt ngang mang phong cách Jaguar. Cản sau có điểm nhấn là cặp ống xả kép đặt giữa. Cánh gió nằm ẩn bên dưới có thể tự động đóng/mở khi xe chạy tốc độ 100 km/h nhằm tăng lực ép xuống mặt đường. Khi xe chạy dưới 65 km/h cánh gió sẽ tự đóng xuống. Ống xả cũng có tính năng điều chỉnh on hoặc off. Nội thất của Jaguar F Type S dù đã 9 năm nhưng vẫn giữ nguyên độ mới. Các chất liệu không có sự xuống cấp như ghế lái, chi tiết mặt da, các phím bấm, cần số, vô lăng… Các trang bị tiện nghi của F Type S gồm màn hình kỹ thuật số 8 inch, hệ thống âm thanh vòm 12 loa Meridian công suất 770 W, đèn nội thất (5 màu), ghế lái chỉnh điện 14 hướng có 3 vị trí nhớ, rửa đèn tự động… Sức mạnh của Jaguar F Type S là điểm nhấn của mẫu xe thể thao hai cửa này. Xe trang bị khối động cơ siêu nạp V6 dung tích 3.0L, sản sinh công suất 380 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm; kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Xe có 3 chế độ lái Normal – Snow – Sport. Tốc độ tối đa của Jaguar F Type S đạt 275 km/h và khả năng tăng tốc trong 5 giây từ 0-100 km/h. Sau 9 năm lăn bánh trên đường nhưng đây vẫn là chiếc Jaguar F Type S có số odo thấp nhất so với các “anh em” đang được giao dịch trên thị trường. Jaguar F Type S dành cho những ai yêu thích cảm xúc tăng tốc của xe thể thao và sự khác biệt cùng phong cách cá tính riêng. Video: trải nghiệm Jaguar F Type S tại Việt Nam.

