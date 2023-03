Ngắm “báo đốm Anh” Jaguar F-Type S gần 5 tỷ trên phố Sài Gòn

Jaguar F-Type tại Việt Nam là dòng xe đua 2 cửa nổi tiếng của Jaguar Anh Quốc và được hãng cho trình làng chính thức tại triển lãm Los Angeles 2013. Đây là dòng xe kế nhiệm của E-Type - mẫu xe từng được xem là "đẹp nhất mọi thời đại". Tại Việt Nam, thương hiệu Anh quốc khá lép vế so với các thương hiệu từ Đức như Mercedes-Benz hay BMW. Vì sự "kén khách" cùng mức giá đắt đỏ nên số lượng xe thể thao Jaguar trong nước tương đối ít. Do đó, sự xuất hiện của “báo đốm nước Anh” Jaguar F-Type S trên đường phố Sài Gòn đã thu hút không ít sự chú ý của người đi đường, nhất là giới mê xe trong nước. Đáng chú ý, chiếc Jaguar F-Type hạng sang trong bài là xe đầu tiên ra biển số tại Việt Nam và đây cũng là chiếc từng xuất hiện tại Vietnam Motor Show năm 2014. Chiếc Jaguar F-Type này thuộc phiên bản S và sở hữu màu ngoại thất đỏ nổi bật. Xe có các số đo kích thước dài x rộng x cao tương ứng là 4.470 x 1.923 x 1.296 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.622 mm. Về thiết kế, Jaguar F-Type S là sự hoà trộn của những đường cong quyến rũ và nét mạnh mẽ của một chiếc xe thể thao đúng nghĩa. Phần đầu xe trang bị lưới tản nhiệt hình tổ ong đặc trưng của Jaguar, được chia thành 2 phần riêng biệt, cạnh bên là hai mang thoát khí, cụm đèn pha kéo vuốt dài theo vòm bánh trước với công nghệ LED và HID-xenon được thiết kế hình chữ L sắc sảo. Nhìn ngang, Jaguar F-Type S cho cảm giác mềm mại hơn các mẫu xe thể thao khác do mẫu xe này không có đường gân dập nổi nào. Thiết kế thân xe bầu và được vuốt nhọn dần về phần đuôi tạo ra dáng thể thao cho xe. Jaguar F-Type S được trang bị tay nắm cửa tự động "ẩn" vào trong thân xe khi chốt cửa và chỉ mở ra ra khi xe mở chốt. Chiếc Jaguar F-Type S trong bài được trang bị bộ mâm đa chấu kép màu xám kích thước 19 inch, đi kèm với phanh gốm hiệu suất cao có đường kính 380 mm ở phía trước và 325 mm phía sau. Ở phía sau, Jaguar F-Type S cũng nổi bật không kém khi đi kèm với cụm đèn hậu LED vuốt ngang kéo dài đặc trưng, đi cùng với đó là cặp ống xả thể thao giúp nhận diện phiên bản động cơ V6. Một cánh gió ẩn được đặt trên nắp khoang hành lý có thể tuỳ ý đóng/mở thông qua một nút bấm bên trong khoang lái. Khi chiếc xe di chuyển với tốc độ 100k/h, cánh gió sẽ tự động mở ra, giảm lực nâng đến 120 kg do gió đi qua gầm xe. Khi giảm xuống tốc độ dưới 65 km/h, cánh gió sẽ tự đóng lại. Jaguar F-Type S tập trung vào sự nhanh nhẹn và hiệu suất của động cơ, đồng thời giảm thiểu sự tham gia của sức người trong bộ máy vận hành. “Trái tim” của xe là động cơ siêu nạp V6, 3.0 lít, sản sinh 380 mã lực, tốc độ tối đa 275 km/h. Vì sử dụng công nghệ nạp nhiên liệu hiện đại nên lượng khí thải CO2 phát sinh khá thấp, chỉ 203 g/km. F-Type S phiên bản số tự động có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây. Mức giá xe Jaguar F-Type S 2014 khi mới về Việt Nam nộp đủ các loại thuế để ra biển trắng khoảng gần 5 tỷ đồng. Video: Jaguar F-Type mui trần tại Việt Nam có gì đặc biệt?

