Jaecoo J7 của Nguyễn Xuân Son chốt giá từ 729 triệu tại Việt Nam

Jaecoo J7 và Jaecoo J7 PHEV vừa được Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố chương trình mở bán, trước đó mẫu xe này cũng từng được giới thiệu và dành tặng một chiếc cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son của tuyển bóng đá Việt Nam, anh cũng là người đầu tiên được sở hữu mẫu xe này ngay sau trận chung kết AFF Cup và giành cúp vàng cùng đội tuyển. Trong đợt mở bán Pre-sales lần này, mức giá hai mẫu xe trên được hưởng ưu đãi như sau: giá xe Jaecoo J7 Flagship 2025 có mức ưu đãi 729 triệu đồng. Mức giá xe Jaecoo J7 PHEV Flagship 2025 ưu đãi 919 triệu đồng. Đặc biệt, Omoda & Jaecoo Việt Nam cam kết giá mua được đảm bảo trong thời gian 12 tháng, nếu giá bán thấp hơn giá khách hàng đã mua, khách hàng sẽ được bù phần chênh lệch. Ưu đãi đặc biệt áp dụng từ ngày 15/01/2025 đến hết ngày 28/02/2025, dành cho 666 khách hàng đầu tiên đặt cọc Jaecoo J7 hoặc J7 PHEV sẽ nhận chế độ bảo hành đặc biệt lên đến 10 năm hoặc 1.000.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Đây là chế độ bảo hành chưa từng có tại thị trường ôtô Việt Nam. Ngoài ra, khách hàng mua J7 PHEV còn được tặng Bộ sạc treo tường. Jaecoo J7 không chỉ là một chiếc xe, mà còn là người bạn đồng hành lý tưởng cho những hành trình dài, vượt qua mọi thử thách. Được trang bị động cơ 1.6L Turbo mạnh mẽ và hệ thống treo tối ưu, Jaecoo J7 dễ dàng vượt qua các cung đường xấu, khắc nghiệt, đồng thời giữ vững sự ổn định và an toàn. Với thiết kế ấn tượng, nội thất sang trọng với nội thất bọc da cao cấp, ghế tích hợp sưởi, làm mát và nhớ vị trí, Jaecoo J7 mang đến cho người dùng một trải nghiệm lái xe đầy cảm hứng và thoải mái trong suốt hành trình. Những tính năng đặc biệt của Jaecoo J7 bao gồm hệ thống hỗ trợ lái tự động, các tính năng an toàn như cảnh báo va chạm, giữ làn đường, cùng với khả năng điều khiển vượt trội, giúp xe dễ dàng ứng phó với các tình huống giao thông phức tạp. Jaecoo J7 được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu, từ những chuyến đi xa tới những chuyến dã ngoại mạo hiểm, luôn sẵn sàng chinh phục mọi địa hình. J7 cũng là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích cảm giác tự do trên mọi cung đường, trải nghiệm cuộc sống đầy thử thách. Với Jaecoo J7 PHEV, khách hàng không chỉ được trải nghiệm một chiếc xe hybrid mạnh mẽ mà còn có cơ hội tham gia vào xu hướng xe điện đang ngày càng phát triển. Một trong những điểm đặc biệt của J7 PHEV là công nghệ SHS (Super Hybrid Technology). SHS là công nghệ hybrid tiên tiến, kết hợp động cơ xăng và động cơ điện một cách thông minh, giúp tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của xe. Công nghệ này không chỉ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm thiểu tác động môi trường, giúp người lái trải nghiệm một chuyến đi mượt mà, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Không chỉ vậy, Jaecoo J7 PHEV còn nổi bật với thiết kế hiện đại, nội thất tiện nghi và các tính năng thông minh như hệ thống giải trí cao cấp, màn hình cảm ứng lớn và các ứng dụng hỗ trợ người lái. Nội thất của Jaecoo J7 PHEV mang phong cách tối giản, sang trọng, đem đến cảm giác như ngồi thoải mái. Mẫu xe này mang đến một sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất, tiết kiệm năng lượng và sự sang trọng. Jaecoo J7 PHEV được trang bị động cơ mạnh mẽ lên đến khoảng 350 mã lực, giúp bạn trải nghiệm sức mạnh vượt trội. Xe có thể hoạt động linh hoạt với chế độ kết hợp xăng và điện hoặc thuần điện, như một chiếc xe điện thực thụ. Quãng đường di chuyển kết hợp có thể lên đến hơn 1.300 km cho một lần sạc và đổ đầy nhiên liệu, đem lại sự tiện lợi và hiệu quả cho người sử dụng trong những chuyến đi dài mà không cần lo lắng về việc sạc điện hoặc đổ xăng quá thường xuyên. Với khả năng kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ, hiệu suất và tiện nghi, Jaecoo J7 và Jaecoo J7 PHEV là những lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn có một cuộc sống bền vững mà không mất đi hiệu suất hay sự tiện nghi. Jaecoo J7 và Jaecoo J7 PHEV là hai mẫu SUV cỡ C được khách hàng tại Việt Nam kỳ vọng trong năm 2025, với mức giá ưu đãi cho hai phiên bản lần lượt từ 729 triệu đồng và 919 triệu đồng, đây được xem là hợp lý và khá tốt so với mặt bằng ching thị trường hiện nay. Video: Trên tay Jaecoo J7 - SUV offroad cao cấp đến từ Trung Quốc.

