JAC iEVA5 - sedan điện từ 467 triệu đồng, chạy 400 km/lần sạc

JAC của Trung Quốc dường như là một thương hiệu thích sử dụng những cái tên khác thường, bao gồm nhiều chữ cái viết hoa để đặt tên sản phẩm, đặc biệt là đối với các mẫu xe điện JAC mới. Một vài ví dụ gồm: iEV6V (hatchback cỡ nhỏ), iEV7 (sedan cỡ nhỏ), iEV7S (crossover cỡ C), iESV4 (crossover cỡ C dáng cá tính), và iC5 (sedan). JAC iEVA5 2020 mới là một mẫu sedan điện có cự li di chuyển khoảng 400 km. Tất cả những mẫu xe trên đều là xe điện thuần chủng, và nhiều mẫu thậm chí còn có kích thước và giá cả tương đồng. Bất chấp điều đó, JAC mới đây đã ra mắt the một mẫu xe điện nữa là iEVA5. Nó được chế tạo dựa trên mẫu sedan Heyue chạy xăng đã lạc hậu, và nhận được không ít điểm đổi mới trên phương diện thiết kế nội – ngoại thất Thông qua những bức ảnh ở đây, ta thấy mặt trước của xe đã loại bỏ lưới tản nhiệt truyền thống, lắp đặt hai cụm đèn mỏng nhỏ, kèm hai hốc gió kích thước trung bình. Nhìn chung, đầu xe không thực ấn tượng như nhiều mẫu xe điện khác ở ngay tại Trung Quốc. Trái lại, phần đuôi xe trông khá lạ mắt với thiết kế đèn hậu nối liền bằng một thanh ngang (một phong cách thường có trên SUV). Đối với nội thất, JAC iEVA5 tạo ấn tượng tốt bằng một màn hình cảm ứng lớn tại vị trí trung tâm, tuy nhiên bảng đồng hồ kỹ thuật số lại có chút lỗi thời. Vô lăng xe cũng mang một thiết kế cá tính khác biệt với chi tiết bằng màu bạc. Nội thất của JAC iEVA5 có trang bị một màn hình cảm ứng rất lớn. Ngoài ra, ta còn thấy sự tồn tại của thiết bị châm lửa thuốc lá tại cụm điều khiển trung tâm. Đây là một chi tiết hiếm thấy ngày nay và cho thấy Heyue nguyên bản đã cũ tới mức nào. Trên phương diện máy móc, JAC iEVA5 có hai tùy chọn mô tơ điện gồm: 125 mã lực và 270 Nm mô-men xoắn cực đại hoặc 150 mã lực và 330 Nm mô-men xoắn cực đại. Cụm pin của xe luôn là 56 kWh, có thể cung cấp cự li di chuyển 402 km hoặc 410 theo chu trình NEDC tùy thuộc phiên bản mô tơ điện.Giá xe JAC iEVA5 mới khởi điểm tại 139.500 nhân dân tệ (tương đương 467,7 triệu đồng) và kết thúc tại 145.500 nhân dân tệ (tương đương 487,7 triệu đồng). Video: Chi tiết xe điện JAC iEVA5 thế hệ mới tại Trung Quốc.

