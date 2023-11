Isuzu mu-X giảm chạm đáy 200 triệu rẻ hơn Mazda CX-5, có thoát "ế"?

Dù sở hữu mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam nhưng Isuzu mu-X vẫn ế ẩm và chưa thể lấy lòng được khách Việt. Điều này thể hiện rõ qua doanh số bán Isuzu mu-X khi chỉ đạt 175 xe suốt 10 tháng năm 2023. Trong khi các đối thủ cùng phân khúc như Ford Everest có lượng tiêu thụ tới 7.427 xe, Hyundai Santa Fe đạt 4.464 hay Toyota Fortuner là 2.990 xe. Chưa hết, mẫu xe SUV Isuzu mu-X còn thường xuyên là cái tên góp mặt vào top 10 bán chậm nhất thị trường ôtô hàng tháng. Sự "kén khách" giữa bối cảnh sức mua yếu khiến các đơn vị bán hàng phải gia tăng kích cầu tiêu dùng với nhiều hình thức khác nhau. Trong tháng 11 này, một số đại lý tại khu vực Hà Nội đang chào bán Isuzu mu-X giảm giá 184,6 triệu đồng dành cho phiên bản B7 và 199 triệu đồng đối với bản B7 Plus (đã gồm chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ hãng). Sau ưu đãi, giá xe Isuzu mu-X tiếp tục tạo đáy mới khi trở về mức chỉ từ 726,2 triệu đồng tại đại lý thay vì con số niêm yết 910,8 triệu đồng của hãng. Cá biệt, có nhân viên còn chào bán bản B7 với giá chỉ từ 716 triệu đồng, mức thấp kỷ lục nhất kể từ thời điểm thế hệ thứ 2 của mẫu xe SUV cỡ D nhà Isuzu ra mắt Việt Nam vào tháng 7/2022. Mức giá bán của Isuzu mu-X hiện còn thấp hơn cả xe thuộc phân khúc SUV cỡ B+ như Toyota Corolla Cross (từ 760 triệu đồng). Riêng các bản Prestige (1,15 tỷ đồng) và Premium (1,25 tỷ đồng) không nằm trong diện khuyến mãi chính hãng nên mức giảm giá tại đại lý có phần ít hơn so với 2 bản B7 và B7 Plus. Trong tháng 10/2023 vừa qua, Isuzu mu-X từng gây sốt thị trường với mức giảm 141 triệu đồng, đưa giá xe về mốc từ 770 triệu đồng. Song, đợt giảm sốc này vẫn chưa thể giúp mu-X thoát top bán ế cũng như vị trí chốt bảng doanh số phân khúc SUV 7 chỗ tháng 10/2023. Bước sang thế hệ thứ 2, Isuzu mu-X dành cho người Việt nhận sự thay đổi toàn diện, từ hệ thống khung gầm cho đến thiết kế, động cơ và trang bị. Theo đó, xe được phát triển dựa trên nền tảng mới với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.850 x 1.870 x 1.875 (mm), dài hơn 25 mm, rộng hơn 10 mm so với thế hệ cũ. Trục cơ sở cũng tăng thêm 10 mm khi đạt 2.855 mm, khoảng sáng gầm 230 - 235 mm, giúp xe có thể lội nước sâu tới 800 mm. Thiết kế Isuzu mu-X thế hệ mới cũng hoàn toàn khác biệt, trở nên sắc sảo hơn so với "người tiền nhiệm". Vật liệu bên trong xe tốt hơn, cách bố trí hiện đại và thẩm mỹ. Cùng với đó là các trang bị đáng chú ý như: đèn chiếu sáng LED; la-zăng 17 - 18 inch; màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto; âm thanh 8 loa; đồng hồ kỹ thuật số 4,2 inch; khởi động bằng nút bấm; phanh tay điện tử; đèn pha thích ứng; cảm biến gạt mưa tự động; ghế lái chỉnh điện 8 hướng; kính chống tia cực tím,… Động cơ xe là loại diesel tăng áp 1.9L, đạt chuẩn khí thải Euro 5, cho công suất 150 mã lực và sức kéo 350 Nm. Xe dùng hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp, có tùy chọn phiên bản dẫn động 4 bánh, gài cầu điện tử, có tấm thép chắn giúp bảo vệ gầm khi đi đường địa hình. Video: Đánh giá Isuzu Mu-X 2022 tại Việt Nam.

