Infiniti QX60 2023 bổ sung trang bị nhưng tăng giá mạnh tại Mỹ

Đi kèm đó mức giá xe Infiniti QX60 2023 đã tăng đáng kể so với năm ngoái, từ 2.250 – 2.359 USD (khoảng 53 - 56 triệu đồng) tùy phiên bản. Thay đổi nhỏ nhưng được khách hàng trông đợi chính là tính năng sạc không dây trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản. Ngoài ra, gương chiếu hậu không viền được trang bị mới và cản trước sau cũng được điều chỉnh đôi chút. Cụ thể phiên bản Infiniti QX60 2023 Luxe sẽ trang bị các tấm ốp bảo vệ sơn đen bóng, trong khi phiên bản Sensory và Autograph sử dụng màu sơn xám khói. Ngoài ra, Infiniti QX60 2023 sẽ đi kèm gói bảo dưỡng tích hợp Infiniti Premium Care bao gồm miễn phí thay nhớt, đảo lốp và kiểm xe trong 3 năm. Với các bổ sung trên, phiên bản tiêu chuẩn QX60 Pure 2023 đã có mức giá là 49.200 USD (1,16 tỷ đồng), tăng 2.350 USD so với năm ngoái. Phiên bản Luxe cũng tăng giá 2.359 USD, trong khi 2 phiên bản Sensory và Autograph có mức tăng ít hơn với 2.250 USD. Infiniti QX60 2023 tiếp tục trang bị động cơ 3.5L V6 hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 295 mã lực và mô-men xoắn 270Nm. Đi kèm với hộp số tự động 9 cấp với tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian trị giá 2.000 USD cho tất cả phiên bản. Riêng phiên bản QX60 Autograph dẫn động AWD sẽ khiến khách hàng phải bỏ thêm 2.900 USD. Ngoài các trang bị bổ sung, Infiniti QX60 2023 không có nhiều khác biệt so với trước. Phiên bản QX60 Pure vẫn trang bị tiêu chuẩn đèn pha LED và la-zăng 18 inch. Cùng với đó là cửa sổ trời toàn cảnh, cốp hành lý chỉnh điện và gạt mưa tự động. Khoang nội thất QX60 Pure trang bị ghế ngồi bọc da với hàng ghế trước có sưởi và chỉnh điện 8 hướng. Vô lăng cũng tích hợp sưởi ấm, điều hòa tự động 3 vùng độc lập và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch đi kèm kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto. Ngoài ra, nội thất còn có dàn âm thanh 9 loa tiêu chuẩn, 7 chỗ ngồi và màn hình đa thông tin 7 inch tích hợp vào cụm đồng hồ lái. Hệ thống an toàn tiêu chuẩn trên Infiniti QX60 2023 vẫn bao gồm Cảnh báo va chạm phía trước và Phanh khẩn cấp chủ động với cảm biến phát hiện người đi bộ. Ngoài ra, mẫu xe SUV Infiniti QX60 2023 còn có Cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và Phanh tự động khi lùi. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Infiniti QX60 2023 bản nâng cấp.

Đi kèm đó mức giá xe Infiniti QX60 2023 đã tăng đáng kể so với năm ngoái, từ 2.250 – 2.359 USD (khoảng 53 - 56 triệu đồng) tùy phiên bản. Thay đổi nhỏ nhưng được khách hàng trông đợi chính là tính năng sạc không dây trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản. Ngoài ra, gương chiếu hậu không viền được trang bị mới và cản trước sau cũng được điều chỉnh đôi chút. Cụ thể phiên bản Infiniti QX60 2023 Luxe sẽ trang bị các tấm ốp bảo vệ sơn đen bóng, trong khi phiên bản Sensory và Autograph sử dụng màu sơn xám khói. Ngoài ra, Infiniti QX60 2023 sẽ đi kèm gói bảo dưỡng tích hợp Infiniti Premium Care bao gồm miễn phí thay nhớt, đảo lốp và kiểm xe trong 3 năm. Với các bổ sung trên, phiên bản tiêu chuẩn QX60 Pure 2023 đã có mức giá là 49.200 USD (1,16 tỷ đồng), tăng 2.350 USD so với năm ngoái. Phiên bản Luxe cũng tăng giá 2.359 USD, trong khi 2 phiên bản Sensory và Autograph có mức tăng ít hơn với 2.250 USD. Infiniti QX60 2023 tiếp tục trang bị động cơ 3.5L V6 hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 295 mã lực và mô-men xoắn 270Nm. Đi kèm với hộp số tự động 9 cấp với tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian trị giá 2.000 USD cho tất cả phiên bản. Riêng phiên bản QX60 Autograph dẫn động AWD sẽ khiến khách hàng phải bỏ thêm 2.900 USD. Ngoài các trang bị bổ sung, Infiniti QX60 2023 không có nhiều khác biệt so với trước. Phiên bản QX60 Pure vẫn trang bị tiêu chuẩn đèn pha LED và la-zăng 18 inch. Cùng với đó là cửa sổ trời toàn cảnh, cốp hành lý chỉnh điện và gạt mưa tự động. Khoang nội thất QX60 Pure trang bị ghế ngồi bọc da với hàng ghế trước có sưởi và chỉnh điện 8 hướng. Vô lăng cũng tích hợp sưởi ấm, điều hòa tự động 3 vùng độc lập và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch đi kèm kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto. Ngoài ra, nội thất còn có dàn âm thanh 9 loa tiêu chuẩn, 7 chỗ ngồi và màn hình đa thông tin 7 inch tích hợp vào cụm đồng hồ lái. Hệ thống an toàn tiêu chuẩn trên Infiniti QX60 2023 vẫn bao gồm Cảnh báo va chạm phía trước và Phanh khẩn cấp chủ động với cảm biến phát hiện người đi bộ. Ngoài ra, mẫu xe SUV Infiniti QX60 2023 còn có Cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và Phanh tự động khi lùi. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Infiniti QX60 2023 bản nâng cấp.