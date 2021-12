Infiniti QX50 2022 nâng cấp bất ngờ tăng giá bán tại Mỹ

Phiên bản tiêu chuẩn Infiniti QX50 Pure 2022 mới có giá bán từ 39.000 USD (khoảng 897 triệu đồng). Mức giá xe Infiniti QX50 2022 đã tăng 1.050 USD so với trước đây và đi kèm với nâng cấp hệ thống hỗ trợ ProPILOT. Tính năng này hỗ trợ lái xe bán tự động bằng cách kết hợp hệ thống điều khiển hành trình thích ứng cùng với công nghệ hỗ trợ giữ làn đường. Ngoài ra, chiếc Crossover QX50 của Infiniti được nâng cấp gương chiếu hậu chống chói tự động và cổng sạc USB Type-C cho hành khách phía sau. Hệ thống khóa thông minh Intelligent Key bổ sung thêm tính năng mở và khóa cửa hành khách phía sau, cùng với tay nắm cửa tích hợp đèn LED chào mừng. Cao hơn một chút là phiên bản Infiniti QX50 Luxe có giá bán từ 42.350 USD (khoảng 975 triệu đồng). Phiên bản này cũng tăng 850 USD so với trước nhưng không thay đổi quá nhiều. Khách hàng mua phiên bản Infiniti QX50 Luxe có thể nâng cấp gói ngoại hình Appearance Package trị giá 1.200 USD. Với gói này, ốp gương chiếu hậu sẽ được sơn đen, bộ khuếch tán phía sau cùng màu thân xe, trong khi la-zăng hợp kim 20 inch được sơn 2 tông màu đen nhám. Ngoài ra, gói nâng cấp ngoại hình sẽ bổ sung lưới tản nhiệt sơn đen, ốp vè bánh sơn đen, ốp bệ khoang hành lý sơn đen và ốp trần màu xám chì. Tiến lên một bậc là phiên bản Infiniti QX50 Essential với giá bán 46.800 USD (khoảng 1,07 tỷ đồng), tăng 2.100 USD so với trước. Tuy nhiên đây là phiên bản được nâng cấp nhiều tính năng đáng giá như ghế trước tích hợp sưởi và thông gió, sưởi vô lăng và hệ thống âm thanh Bose Premium 16 loa. Phiên bản áp chót là QX50 Sensory có giá bán 51.500 USD (khoảng 1,18 tỷ đồng), được thửa khá nhiều trang bị của phiên bản Autograph cao cấp nhất. Có thể kể ra như nội thất bọc da đục lỗ semi-aniline, sưởi ghế hành khách phía sau và cửa khoang hành lý rảnh tay. Ngoài ra, nội thất còn nâng cấp các điểm nhấn bọc vải Ultrasuede và ghế ngồi hành khách hỗ trợ bơm lưng điện 4 hướng. Cuối cùng và cao cấp nhất là phiên bản QX50 Autograph với giá 59.950 USD (khoảng 1,38 tỷ đồng). Đây cũng là phiên bản duy nhất của Infiniti QX50 2022 trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông minh Intelligent AWD. Về vận hành, Infiniti QX50 2022 được trang bị động cơ 2.0L VC-Turbo 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 269 mã lực và mô-men xoắn cực đại 379 Nm. Đi kèm là hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đi kèm là hệ thống lái Drive Mode 4 chế độ Standard, Sport, Eco và Personal. Ngoài ra phiên bản QX50 Autograph, khách hàng mua các phiên bản còn lại đều có thể nâng cấp hệ dẫn động AWD với giá 2.000 USD. Video: Chi tiết Infiniti QX50 2022 nâng cấp mới.

Phiên bản tiêu chuẩn Infiniti QX50 Pure 2022 mới có giá bán từ 39.000 USD (khoảng 897 triệu đồng). Mức giá xe Infiniti QX50 2022 đã tăng 1.050 USD so với trước đây và đi kèm với nâng cấp hệ thống hỗ trợ ProPILOT. Tính năng này hỗ trợ lái xe bán tự động bằng cách kết hợp hệ thống điều khiển hành trình thích ứng cùng với công nghệ hỗ trợ giữ làn đường. Ngoài ra, chiếc Crossover QX50 của Infiniti được nâng cấp gương chiếu hậu chống chói tự động và cổng sạc USB Type-C cho hành khách phía sau. Hệ thống khóa thông minh Intelligent Key bổ sung thêm tính năng mở và khóa cửa hành khách phía sau, cùng với tay nắm cửa tích hợp đèn LED chào mừng. Cao hơn một chút là phiên bản Infiniti QX50 Luxe có giá bán từ 42.350 USD (khoảng 975 triệu đồng). Phiên bản này cũng tăng 850 USD so với trước nhưng không thay đổi quá nhiều. Khách hàng mua phiên bản Infiniti QX50 Luxe có thể nâng cấp gói ngoại hình Appearance Package trị giá 1.200 USD. Với gói này, ốp gương chiếu hậu sẽ được sơn đen, bộ khuếch tán phía sau cùng màu thân xe, trong khi la-zăng hợp kim 20 inch được sơn 2 tông màu đen nhám. Ngoài ra, gói nâng cấp ngoại hình sẽ bổ sung lưới tản nhiệt sơn đen, ốp vè bánh sơn đen, ốp bệ khoang hành lý sơn đen và ốp trần màu xám chì. Tiến lên một bậc là phiên bản Infiniti QX50 Essential với giá bán 46.800 USD (khoảng 1,07 tỷ đồng), tăng 2.100 USD so với trước. Tuy nhiên đây là phiên bản được nâng cấp nhiều tính năng đáng giá như ghế trước tích hợp sưởi và thông gió, sưởi vô lăng và hệ thống âm thanh Bose Premium 16 loa. Phiên bản áp chót là QX50 Sensory có giá bán 51.500 USD (khoảng 1,18 tỷ đồng), được thửa khá nhiều trang bị của phiên bản Autograph cao cấp nhất. Có thể kể ra như nội thất bọc da đục lỗ semi-aniline, sưởi ghế hành khách phía sau và cửa khoang hành lý rảnh tay. Ngoài ra, nội thất còn nâng cấp các điểm nhấn bọc vải Ultrasuede và ghế ngồi hành khách hỗ trợ bơm lưng điện 4 hướng. Cuối cùng và cao cấp nhất là phiên bản QX50 Autograph với giá 59.950 USD (khoảng 1,38 tỷ đồng). Đây cũng là phiên bản duy nhất của Infiniti QX50 2022 trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông minh Intelligent AWD. Về vận hành, Infiniti QX50 2022 được trang bị động cơ 2.0L VC-Turbo 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 269 mã lực và mô-men xoắn cực đại 379 Nm. Đi kèm là hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Đi kèm là hệ thống lái Drive Mode 4 chế độ Standard, Sport, Eco và Personal. Ngoài ra phiên bản QX50 Autograph, khách hàng mua các phiên bản còn lại đều có thể nâng cấp hệ dẫn động AWD với giá 2.000 USD. Video: Chi tiết Infiniti QX50 2022 nâng cấp mới.