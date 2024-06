Infiniti G37 Convertible "độc lạ" tại Việt Nam, chào bán gần 1,4 tỷ

Infiniti G37 là 1 trong các dòng xe thể thao còn khá kén khách Việt chọn chơi, được nhập về nước từ 2010, chỉ chưa đầy 1 năm ra mắt tại Mỹ, mẫu xe này đã có mặt tại Việt Nam theo đơn đặc hàng của các đại gia trong nước. Dù vậy, số lượng xe Infiniti G37 tại Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay, so với thành công của Lexus IS250C. Và nếu là biến thể Infiniti G37 mui trần (Convertible), còn siêu hiếm, và mới đây, 1 chiếc đã được rao bán với mức giá 1,38 tỷ đồng, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mê xe. Chiếc xe Infiniti G37 Convertible này thuộc thế hệ G-series thứ 4 (V36), là phiên bản trước khi nâng cấp giữa vòng đời (facelift), xe thiết kế rất mượt mà, nhất là mui xếp cứng, giúp xe dễ dàng thành bản coupe khi đóng mui lại, và chỉ cần 1 nút nhấn, đã trở thành bản mui trần. Vóc dáng phiên bản mui cứng (hard top) không có nhiều khác biệt với dòng sedan và coupe đã ra mắt từ 2007. Phần mũi đặc trưng của Infiniti vẫn được duy trì với cụm đèn pha vuốt ngược rất Á đông và lưới tản nhiệt dạng mang cá. Logo con “vô cực” Infiniti nằm chính giữa. Nhưng khi bàn về mức giá bán của xe, đã có không ít người bất ngờ, vì cho rằng, giá xe Infiniti G37 Convertible đang được thách cưới 1,38 tỷ đồng, khá là cao. Thậm chí, 7 năm trước, có 1 xe Infiniti G37 Convertible màu trắng, nhiều khả năng chính là xe trong bài viết đã được dán đề-can hoặc sơn lại thành màu xanh, được chào bán chỉ hơn 1 tỷ đồng. Mức giá 1,38 tỷ đồng dành cho xe Infiniti G37 Convertible là điều không tưởng. Bàn về 1 chút diện mạo của xe, ngoại thất có màu xanh cốm rất nổi bật, đi cùng bộ mâm sơn màu vàng đồng, nội thất màu be. Chiếc Infiniti G37 Convertible này được người bán mô ta ngắn gọn đời 2009, không có bất kỳ thông tin nào thêm về xe. Xét về kích thước, Infiniti G37 Convertible có chiều dài 4.656 mm, rộng 1.852 mm và cao 1.400 mm. Dài cơ sở tương đương với bản sedan và coupe, ở 2.850 mm. Xe có thiết kế 2+2, là điểm mạnh so với các loại mui trần thể thao khác, vì vừa đáp ứng việc chở người nhưng cũng đảm bảo tính thể thao. Hàng ghế sau khá rộng, đủ cho 2 người lớn ngồi. Nội thất mang phong cách đặc trưng của các hãng Nhật, khi sử dụng chủ yếu các loại đường cong. Bảng điều khiển trung tâm hình thác nước trải dài xuống tận ghế sau. Màn hình trung tâm LCD khá rõ. Điều hòa tự động 2 vùng, CD 6 đĩa nối với dàn 13 loa Bose. Ghế điều chỉnh điện 10 hướng có chức năng sưởi và làm mát. Những chi tiết gỗ được phối màu hợp với bộ ghế da sang trọng. Dòng xe mui trần Infiniti G37 Convertible sở hữu động cơ V6, dung tích 3,7 lít, sản sinh ra công suất tối đa 325 mã lực và mô-men xoắn cực đại 365 Nm. Hộp số tự động 7 cấp. Video: Đánh giá Infiniti G37 sau 12 năm sử dụng.

