Hyundai “vượt mặt” Samsung, là công ty đạt lợi nhuận cao nhất Hàn Quốc

Những tháng đầu năm 2023 là giai đoạn đầy khó khăn của ngành công nghiệp ôtô thế giới do suy thoái kinh tế và cuộc khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu vẫn chưa chấm dứt. Thế nhưng, công ty xe hơi của Hàn Quốc là Hyundai vẫn tăng trưởng trong quý I năm nay. Nhờ đó, Hyundai đã vượt qua ông lớn Samsung và trở thành công ty đại chúng có lợi nhuận cao nhất của Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm 2023.

Cụ thể, theo công bố của Hyundai, trong quý I năm nay, doanh thu của hãng đã tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 37,7 nghìn tỷ Won (khoảng 27,87 tỷ USD). Trong khi đó, lợi nhuận vận hành của hãng xe Hàn Quốc tăng đến 86,3% lên 3,59 nghìn tỷ Won (2,7 tỷ USD). Có được điều đó là nhờ doanh số bán xe của Hyundai trên thị trường toàn cầu đã tăng 13,2% lên 1.021.712 xe trong 3 tháng đầu năm 2023. Không phải Samsung, Hyundai hiện mới là công ty Hàn Quốc có lợi nhuận cao nhất

Có một số nguyên nhân khiến doanh thu của Hyundai nhảy vọt trong quý I vừa qua. Một trong số đó là sự tăng trưởng của các mẫu SUV Hyundai trong khi thương hiệu hạng sang Genesis ngày càng có chỗ đứng trên thị trường. Trong quý I đầu năm nay, thương hiệu xe sang Genesis đã bán gần 66.000 chiếc ô tô điện cho khách hàng toàn cầu, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Doanh số ở những thị trường ngoài Hàn Quốc đã tăng 10,7% lên 830.665 xe. Trong khi đó, doanh số ở thị trường Hàn Quốc tăng 25,6% lên 191.047 xe", Hyundai công bố trong báo cáo tài chính của mình. "Doanh số tăng trưởng mạnh chủ yếu là nhờ sự cải thiện trong quá trình sản xuất khi nguồn cung chip bán dẫn và linh kiện đã được ổn định trên toàn cầu".

Hyundai hiện vẫn đang tiếp tục đầu tư mạnh cho mảng ôtô điện. Theo đó, Hyundai đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất pin ô tô điện ở bang Georgia, Mỹ, với công ty SK On của Hàn Quốc. SK On hiện là nhà cung cấp pin ôtô điện lớn thứ 5 trên toàn thế giới. 3 công ty Hyundai, Kia và Hyundai Mobis đều đã ký kết thỏa thuận với SK On vào hồi tháng 11 năm ngoái với mục tiêu đảm bảo nguồn cung pin ô tô điện ở thị trường Bắc Mỹ.

Tổng cộng, Hyundai sẽ đầu tư lên đến 5 tỷ USD cho liên doanh sản xuất pin ôtô điện này. Tập đoàn Hyundai và SK On đều giữ 50% cổ phần của liên doanh. Nhà máy sản xuất pin của Hyundai và SK On dự kiến sẽ đi vào sản xuất từ nửa cuối năm 2025 đồng thời có thể sản xuất lượng pin có dung lượng lên đến 35 gigawatt mỗi năm. Lượng pin này đủ để cung cấp cho 300.000 chiếc ôtô điện.