Ford Everest - "vua doanh số" phân khúc SUV hạng D tại Việt Nam

Trong tháng 7 vừa qua, khách Việt đã mua tổng cộng 2.187 chiếc xe SUV cỡ D, tăng 65 xe so với tháng 6 (tương đương tỷ lệ tăng trưởng 3,1%). So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán xe tháng 7 của phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam tăng nhẹ 4,2%. Đây là số liệu dựa trên báo cáo bán hàng của VAMA - Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam và TC Motor. Lượng xe SUV cỡ D tiêu thụ trong tháng 7 lập kỷ lục cao nhất từ đầu năm đến nay. Ford Everest là mẫu xe có đóng góp nhiều nhất vào sự tăng trưởng vượt bậc toàn phân khúc. Cụ thể, doanh số Ford Everest đạt 951 xe trong tháng 7, thiết lập đỉnh doanh số cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Với thành tích này, Ford Everest tiếp tục thống lĩnh ngôi đầu bảng phân khúc và được vinh danh ở vị trí thứ 9 trong Top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 7/2024. Tại Việt Nam, mẫu SUV thương hiệu Mỹ được phân phối dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Bảng giá xe Ford Everest có tới 6 phiên bản lựa chọn, giá dao động khoảng 1,099 - 1,545 tỷ đồng. Doanh số cộng dồn 7 tháng đầu năm của Ford Everest đạt 5.393 xe. Mẫu xe SUV Hyundai SantaFe xếp vị trí thứ 2 với 511 xe giao đến tay khách hàng, giảm 62 xe so với doanh số tháng trước. Tổng doanh số tích lũy 7 tháng đầu năm của Hyundai SantaFe đạt 2.630 xe. Trong phân khúc, Hyundai SantaFe là mẫu xe có phong độ ổn định với lượng xe tiêu thụ hàng tháng luôn duy trì gần 500 xe kể từ tháng 4 trở lại đây. Để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của mình, TC Motor chuẩn bị tung ra thị trường thế hệ mới. Đại lý bắt đầu nhận cọc SantaFe thế hệ mới, lịch ra mắt dự kiến vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới. Toyota Fortuner xếp thứ 3 trong phân khúc với 358 xe bán ra, nhiều hơn 26 xe so với tháng 6. Doanh số tích lũy từ đầu năm đến nay đạt 1.563 xe. Vị trí thứ 3 trong phân khúc thuộc về Mazda CX-8 với 241 xe hoàn tất thủ tục lăn bánh. Trong tháng 7, mẫu SUV của Mazda được áp dụng ưu đãi hấp dẫn nhưng lượng xe bán ra không đạt như kỳ vọng. Sau 7 tháng cạnh tranh, tổng doanh số của Mazda CX-8 đạt 1.282 xe. Các vị trí còn lại dành cho nhóm xe có doanh số đạt dưới 100 xe gồm Kia Sorento, Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X. Trong đó, doanh số Sorento đạt 77 xe bán ra trong tháng 7/2024. Mitsubishi Pajero Sport đạt doanh số 58 xe, Isuzu mu-X chỉ bán được 18 xe và lọt Top 3 xe có doanh số thấp nhất thị trường. Doanh số cộng dồn của 3 mẫu trên lần lượt là 512 xe, 399 chiếc và 103 xe. Video: Chọn xe nào trong dàn SUV 7 chỗ tại Việt Nam?

