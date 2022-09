Hyundai SantaFe 2023 từ 554 triệu đồng tại Hàn Quốc, sắp về Việt Nam?

Hãng Hyundai hiện đang gấp rút phát triển thế hệ mới của dòng SUV hạng trung SantaFe nhằm lấy lại hào quang ở thị trường nội địa từ tay người anh em cùng tập đoàn Kia Sorento. Trong thời gian qua, cánh săn ảnh đã liên tục bắt gặp Hyundai SantaFe 2023 mới trên đường thử. Theo tin đồn, mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2023 thế hệ mới có tên mã nội bộ MX5 sẽ chính thức trình làng vào năm sau, sớm hơn từ 8-10 tháng so với dự kiến ban đầu. Trong thời gian chờ thế hệ mới ra mắt, hãng Hyundai đã tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe này ở thị trường Hàn Quốc. So với phiên bản cũ, Hyundai SantaFe 2023 tại thị trường quê nhà Hàn Quốc không có gì thay đổi về thiết kế. Thay vào đó, hãng Hyundai chỉ bổ sung trang bị cho mẫu SUV cỡ D này. Tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai SantaFe 2023 được tăng cường độ an toàn với những tính năng mới như phanh tự động sau va chạm, túi khí ở giữa hàng ghế trước, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía sau, cảnh báo va chạm khi mở cửa và cảnh báo còn hành khách trên hàng ghế sau ở mọi phiên bản. Chưa hết, hãng Hyundai còn bổ sung bản trang bị mới mang tên Prestige Choice cho SantaFe 2023. Ngoài bản Prestige Choice mới, xe còn có 3 bản trang bị khác là Exclusive, Prestige và Calligraphy. Theo hãng Hyundai, bản Prestige Choice sẽ có những trang bị yêu thích của khách hàng như kính cửa sổ cách âm ở 2 hàng ghế đầu, đèn chờ dẫn đường tích hợp vào gương chiếu hậu, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, ghế lái nhớ vị trí và sạc điện thoại thông minh không dây. Trong khi đó, các bản còn lại của Hyundai SantaFe 2023 cũng được nâng cấp nhẹ về trang bị. Ví dụ như bản Prestige có thêm đèn hậu LED tiêu chuẩn. Bản Calligraphy cao cấp nhất lại được bổ sung camera 360 độ và gương chiếu hậu kỹ thuật số tiêu chuẩn. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai SantaFe 2023 tại thị trường Hàn Quốc vẫn là 3 tùy chọn động cơ như cũ. Đầu tiên là động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L với công suất tối đa 281 mã lực và mô-men xoắn cực đại 421 Nm. Động cơ này đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và tiêu thụ lượng xăng trung bình 10,8 km/lít (9,25 lít/100 km). Thứ hai là động cơ diesel SmartStream 4 xi-lanh, dung tích 2.2L, tạo ra công suất tối đa 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại 441 Nm. Động cơ này đồng hành với hộp số tự động 8 cấp và chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 14,2 km/lít (khoảng 7 lít/100 km). Trong khi đó, phiên bản Hybrid của xe dùng hệ truyền động gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, kết hợp cùng mô-tơ điện mạnh 59 mã lực và cụm pin lithium-ion 1,49 kWh. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 227 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Mức tiêu thụ xăng trung bình của Hyundai SantaFe Hybrid 2023 là 15,3 km/lít (khoảng 6,5 lít/100 km). Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Hyundai SantaFe 2023 hiện dao động từ 32,52 - 42,84 triệu Won (khoảng 554 - 730 triệu đồng). So với phiên bản cũ, mẫu SUV hạng trung này đã tăng giá mạnh, đặc biệt là phiên bản Hybrid. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2023 thế hệ mới.

