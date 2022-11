Hyundai Palisade 2023 từ 1,8 tỷ đồng tại Malaysia, khó về Việt Nam

Hyundai Palisade 2023 mới được trình làng ở nhiều thị trường Đông Nam Á, trong đó có Malaysia. Dược biết, Palisade 2023 bán ra tại Malaysia sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ulsan, Hàn Quốc. Chiếc SUV cỡ lớn với ba hàng ghế sẽ được cung cấp tại đây với 2 lựa chọn động cơ, mỗi động cơ có sẵn số chỗ ngồi là 7 hoặc 8. Nếu bạn thích dòng xe SUV Hyundai Palisade 2023 máy dầu sẽ có cấu hình tám chỗ ngồi, lúc này số tiền bạn sẽ phải trả là 328.888 RM, tương đương 1,8 tỷ đồng còn chọn xe chỉ có 7 chỗ ngồi,giá bán sẽ tăng đôi chút, từ 348.888 RM, tương đương 1,9 tỷ đồng. Với lựa chọn Hyundai Palisade 2023 là động cơ xăng và 8 chỗ ngồi, giá chào bán là 338.888 RM, khoảng 1,85 tỷ đồng và giá cao nhất là 358.888 RM, tương đương 1,96 tỷ đồng cho xe ít hơn 1 chỗ ngồi. Mức giá này có tính đến việc miễn thuế bán hàng đang diễn ra (50% đối với ôtô CBU) và sẽ kết thúc sau ngày 30 tháng 6 năm 2022. Về hệ truyền động, đầu tiên chính là dòng động cơ diesel tăng áp CRDi 4 xi-lanh R 2,2 lít tạo ra công suất 200 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn 440 Nm từ 1.750-2.750 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn, thiết lập này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 10,2 giây và tốc độ tối đa 190 km/h. Tiếp đến là tùy chọn động cơ xăng V6 Lambda II 3,8 lít hút khí tự nhiên, cung cấp công suất 295 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 355 Nm tại 5.200 vòng/phút, cho thời gian chạy nước rút 7,8 giây và tốc độ tối đa 210 km/h. Nó cũng có hộp số tự động 8 cấp mặc dù chỉ dẫn động cầu trước. Có 2 cách sắp xếp chỗ ngồi cho cả động cơ dầu và xăng trên xe Hyundai Palisade 2023 tại Malaysia, với tùy chọn 7 chỗ có bố cục 2-2-3, trong đó hàng thứ hai bao gồm hai ghế riêng lẻ. Còn chiếc xe Hyundai Palisade 2023 với 8 chỗ có cách bố trí 2-3-3, với hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể gập lại theo tỷ lệ 60:40. Với chiều dài 4.980 mm, rộng 1.975 mm và 1.750 mm, Palisade chắc chắn là một chiếc SUV cỡ lớn, thậm chí còn lớn hơn cả chiếc SUV ba hàng ghế khác đang bán ra ở đây là SantaFe. Với chiều dài cơ sở kéo dài 2.900 mm, không gian để chân bên trong cũng rộng rãi hơn, đặc biệt dành cho hành khách ở hàng ghế thứ hai và thứ ba. Cả hai biến thể Hyundai Palisade 2023 đều có nhiều điểm tương đồng khi đi kèm với bánh xe hợp kim 20 inch kết hợp với lốp 245/50, phanh đỗ xe điện tử có chức năng giữ phanh tự động, đèn pha LED tự động kép, đèn hậu kết hợp LED, đèn chạy ban ngày LED, đèn sương mù LED phía sau, giá nóc, và gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn vũng nước và chức năng sưởi. Bên trong, Hyundai Palisade 2023 có cửa sổ trời kép, với cửa sổ ở phía trước cabin có khả năng nghiêng và trượt mở, trong khi cửa sổ ở phía sau có tấm che nắng trượt. Ghế trước chỉnh điện (hành khách 12 hướng và hành khách 8 hướng) cũng là trang bị tiêu chuẩn và có chức năng sưởi và thông gió.Cần lưu ý rằng các mẫu xe bảy chỗ cũng có hệ thống sưởi và thông gió cho hàng ghế thứ hai, nhưng nó chỉ dành cho các mẫu xe tám chỗ. Palisade 2023 còn có rèm che nắng chỉnh tay cho hàng ghế thứ hai, màn hình cụm công cụ đa thông tin 7 inch, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8 inch với Android Auto và Apple CarPlay không dây, 6 loa, khởi động và khởi động không cần chìa khóa, hệ thống định vị đầu. Các tiện ích khác như màn hình hiển thị, lẫy chuyển số trên mái chèo, bốn chế độ lái (Eco, Comfort, Sport, Smart), gạt mưa tự động, cửa sổ hàng ghế thứ hai và thứ ba có màu, và hệ thống kiểm soát khí hậu ba vùng (có lỗ thông hơi trên trần cho hành khách phía sau). Đối với các thiết bị, có một bộ sạc điện thoại không dây ở phía trước cabin, bảy cổng USB (tất cả các hàng có ít nhất hai cổng) và bốn ổ cắm điện 12 volt (bảng điều khiển trung tâm, phía trước, phía sau và cốp). Ngoài ra còn có 10 giá để cốc trong cabin, trong khi neo ghế trẻ em Isofix được đặt ở ghế ngoài cùng của hàng thứ hai và ở ghế ngoài cùng bên trái của hàng thứ ba. Có ba loại vải bọc dành cho Palisade 2023, bao gồm tùy chọn da màu đen cũng như da Nappa màu Burgundy và Warm Grey. Những chiếc xe bọc da Nappa sẽ có lớp lót nội thất bằng da lộn trên các cột, tấm che nắng và trần xe. HSDM lưu ý rằng tùy chọn Burgundy chỉ khả dụng cho các mẫu xe có bảy chỗ ngồi và không thể kết hợp với ngoại thất Moonlight Cloud, đây là một trong năm lớp hoàn thiện thân xe được cung cấp; những màu khác là Đen vượt thời gian, Kem trắng, Bạc Lagoon và Than chì thép. Về mặt an toàn, Palisade 2023 đạt tiêu chuẩn với 6 túi khí, ABS, EBD, ESC, Quản lý ổn định xe, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Kiểm soát phanh xuống dốc, Hỗ trợ ổn định rơ mooc, cảm biến đỗ xe trước và sau, Cảnh báo người ngồi phía sau, Cảnh báo thoát hiểm an toàn và một hệ thống giám sát áp suất lốp. Với rất nhiều tính năng được chia sẻ đã đề cập, bạn có thể thắc mắc mẫu xe chạy xăng khác với mẫu xe chạy dầu diesel như thế nào. Nhìn từ bên ngoài, thật khó để phân biệt chúng, nhưng một cách để nhận ra mẫu xe chạy xăng là bảng điều khiển màu đen nằm dưới giá đỡ biển số. Điều này chứa các cảm biến hoạt động với camera gắn trên kính chắn gió và các cảm biến khác để kích hoạt các hệ thống hỗ trợ người lái và an toàn khác nhau, trong đó mẫu máy xăng có nhiều hơn. Phiên bản động cơ diesel, chỉ có camera và cảm biến thân xe, được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thông thường, giám sát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau theo tiêu chuẩn. Nếu bạn muốn có nhiều hệ thống hơn, bạn sẽ phải chọn mẫu máy xăng có thêm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng với dừng và đi, tránh va chạm cho cả BSM và RCTA, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ theo làn đường, đèn pha hỗ trợ, cảnh báo sự chú ý của người lái và cảnh báo khởi hành xe dẫn đầu. Video: Giới thiệu Hyundai Palisade 2023 thế hệ mới.

