Hyundai Mufasa 2024 chính thức mở bán, chỉ từ 470 triệu đồng

Vào ngày 17/5 vừa qua, thông tin nội bộ từ phía Beijing Hyundai cho biết, chiếc SUV nhỏ gọn dựa trên nền tảng i-GMP, Hyundai Mufasa 2024 mới đã chính thức mở bán trước tại Trung Quốc. Như vậy, sau 1 tháng ra mắt tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023, chiếc SUV cỡ C đã được bán ra tại đất nước Trung Quốc. Cụ thể, chiếc xe SUV Hyundai Mufasa chính thức mở bán trước tại Trung Quốc có tổng cộng 2 cấu hình. Giá xe Hyundai Mufasa 2024 trước lần lượt là 139.800 nhân dân tệ và 149.800 nhân dân tệ, tương đương 470 triệu đồng và 504 triệu đồng. Việc Hyundai Mufasa được mở bán trước cũng đã cho thấy, nó sẽ trở thành sản phẩm mới đầu tiên được phía Beijing Hyundai tung ra theo "kế hoạch mới 2025", 1 số nguồn tin khác còn chia sẻ, Hyundai Mufasa sẽ được niêm yết chính thức vào tháng 6. Hyundai Mufasa có thể được coi là mẫu xe kế nhiệm của Hyundai ix35, về ngoại hình, chiếc xe áp dụng khái niệm thiết kế mới nhất của hãng xe Hàn Quốc, trong đó, mặt trước của Hyundai Mufasa sử dụng lưới tản nhiệt hình chữ "H" đối xứng với các nan trang trí giống hình viên ngọc, trông rất bắt mắt. Đèn pha của chiếc SUV cỡ C Hyundai Mufasa theo dạng thẳng đứng ở cả hai bên, nên rất dễ nhận biết so với các sản phẩm còn lại. Chưa hết, ngoài cùng của lưới tản nhiệt này còn có dải đèn LED chiếu sáng ban ngày được thiết kế đẹp mắt. Đằng sau xe Hyundai Mufasa có điểm nhấ với cụm đèn hậu hình Oval rất bắt mắt, logo thương hiệu được tích hợp vào bên trong thể hiện sự tinh tế. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của Hyundai Mufasa lần lượt là 4475/1850/1665mm, chiều dài cơ sở 2680mm. Theo những thông tin đã công bố trước đó, chiếc xe Hyundai Mufasa mới sẽ được trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 161 mã lực. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Mufasa 2024 tại Trung Quốc.

