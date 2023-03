Hyundai Mufasa Adventure 2024 trình làng - SUV cỡ C cho dân chơi off-road

Hyundai đã chính thức vén màn mẫu xe concept hoàn toàn mới mang tên Mufasa Adventure tại Trung Quốc. Theo dự đoán, khi lên dây chuyền sản xuất thương mại, Hyundai Mufasa 2024 mới sẽ là mẫu xe thay thế đàn anh ix35 ở thị trường tỷ dân này. Hyundai ix35 chính là "anh em song sinh" của Tucson ở thị trường Trung Quốc. Mẫu xe SUV Hyundai Mufasa Adventure sở hữu thiết kế đậm chất concept và theo phong cách off-road. Mẫu xe này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng Hyundai, thể hiện qua lưới tản nhiệt với mắt lưới hình học sơn màu đen bóng, tương tự Tucson, Palisade và Creta. Ở hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha nằm dọc, nối liền với khe gió. Trong khi đó, dải đèn LED định vị ban ngày được đặt phía trên lưới tản nhiệt, sát với nắp ca-pô. Trên nắp ca-pô còn có thêm 2 tay nắm màu bạc. Bên dưới là cản trước với thiết kế cứng cáp và hầm hố với dòng chữ "Mufasa" dập phía trên hốc gió trung tâm chia thành 4 khoang. Ngoài ra, cản trước còn đi kèm 2 móc cứu hộ được thiết kế lộ thiên. Điểm nhấn đập vào mắt ở khu vực sườn xe chính là bộ lốp off-road và vành hợp kim phối 2 màu. Bộ lốp này khiến Hyundai Mufasa Adventure có khoảng sáng gầm lớn. Bên cạnh đó là hốc bánh phồng lên, đi kèm ốp cua lốp nổi bật. Cột D của xe đi kèm tấm lưới màu bạc, cộng thêm giá nóc cỡ lớn tích hợp 2 dải đèn LED, càng nhấn mạnh phong cách off-road của xe. Ở phía sau, mẫu xe concept này được trang bị cụm đèn hậu hình bầu dục, tương tự Hyundai Santa Fe dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Nằm bên trong đèn hậu là tem chữ nổi "Hyundai". Cản sau của xe cũng được thiết kế theo phong cách như cản trước và đi kèm 2 móc cứu hộ. Trên chiếc xe concept này có hàng loạt chi tiết được trang trí bằng họa tiết hình tam giác như cản trước, cản sau, bệ bước chân, ốp cửa và giá nóc. Cũng cần phải nói thêm rằng, Hyundai Mufasa phiên bản thương mại sẽ có thiết kế khác biệt đáng kể so với Mufasa Adventure. Trước đó, những hình ảnh đầu tiên của Hyundai Mufasa phiên bản thương mại đã được đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Qua những hình ảnh đó, có thể thấy Hyundai Mufasa phiên bản thương mại sở hữu ngoại hình "tiết chế" hơn xe concept. Xe giữ lại một số chi tiết thiết kế của Hyundai Mufasa Adventure như lưới tản nhiệt, đèn pha, đèn hậu và cánh gió mui. Bên trong xe, Hyundai Mufasa phiên bản thương mại được trang bị màn hình cỡ lớn đặt nổi trên mặt táp-lô, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm, gợi liên tưởng đến Hyundai Accent hay Elantra mới. Ngoài ra, xe còn có vô lăng vát đáy thể thao, viền chỉ màu đỏ, màn hình riêng phục vụ hệ thống điều hòa, nút bấm chuyển số, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Theo thông tin đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Hyundai Mufasa bản thương mại sẽ sở hữu chiều dài 4.475 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.665 - 1.685 mm (tùy phiên bản) cùng chiều dài cơ sở 2.680 mm. Động cơ của Hyundai Mufasa bản thương mại là máy xăng có mã G4NJ do công ty Shandong Hyundai Wia Automobile Engine tại Trung Quốc sản xuất. Động cơ này là loại hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 161 mã lực. Trong tương lai, mẫu SUV cỡ C này sẽ được bổ sung cả phiên bản hybrid. Rất có thể phiên bản thương mại của Hyundai Mufasa sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Thượng Hải 2023 diễn ra vào tháng sau. Đến tháng 7 năm nay, xe sẽ bắt đầu được bán ra thị trường Trung Quốc. Video: Giới thiệu mẫu SUV Hyundai Mufasa cho thị trường Trung Quốc.

