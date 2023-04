Hyundai Mufasa 2024 "giá mềm" sắp ra mắt, nhỏ và gọn hơn Tucson

Trong tháng 3/2023 vừa qua, Hyundai đã vén màn mẫu xe concept mang tên Mufasa Adventure tại Trung Quốc. Đây vốn là phiên bản concept của mẫu xe thương mại Hyundai Mufasa 2024 mới dự kiến sẽ chính thức trình làng tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023 vào ngày 18/4 tới đây. Trước thềm triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023, liên doanh Beijing Hyundai đã tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên của Mufasa mới. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ i-GMP của hãng Hyundai, xe sở hữu chiều dài 4.475 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.665 mm và chiều dài cơ sở 2.680 mm. So với đàn anh Hyundai Tucson, Mufasa ngắn hơn 155 mm, hẹp hơn 15 mm, thấp hơn 30 mm trong khi chiều dài cơ sở kém 75 mm. Là sản phẩm mới đầu tiên được tung ra dưới kế hoạch có tên "New Plan 2025" của liên doanh Beijing Hyundai, Hyundai Mufasa tại Trung Quốc được áp dụng phong cách thiết kế hoàn toàn mới. Ở khu vực đầu xe, mẫu SUV cỡ C này được trang bị lưới tản nhiệt hình chữ "H" đối xứng với mắt lưới hình học sơn màu đen bóng. Hai bên lưới tản nhiệt của mẫu xe SUV Hyundai Mufasa 2024 là dải đèn LED định vị ban ngày Parametric Jewel tương tự Tucson. Trong khi đó, cụm đèn pha chính bao gồm 3 bóng LED nằm dọc và được đặt ở hai góc đầu xe. Đèn pha còn nối liền với khe gió hình tam giác màu đen bên dưới. Điểm nhấn tiếp theo trong thiết kế của Hyundai Mufasa là cản trước thể thao, tách rời với lưới tản nhiệt bằng nẹp màu đen bóng. Trên cản trước còn có hốc gió trung tâm hình thang, nằm giữa 2 tấm ốp nhựa với thiết kế hình học. Chính giữa hốc gió trung tâm là hộp chứa các cảm biến, hỗ trợ hệ thống trợ lái nâng cao ADAS của xe.Khu vực phía sau chính là cụm đèn hậu LED nối liền với nhau, tạo thành hình bầu dục và bao quanh tem chữ nổi "Hyundai". Thiết kế này khá giống với đàn anh Hyundai SantaFe hiện đang bán tại Trung Quốc. Ngoài ra, xe còn có cản sau bắt mắt với 2 tấm ốp màu đen, tạo sự tương đồng với cản trước, tích hợp đèn phản quang nằm ngang. Ở bên sườn, Hyundai Mufasa được trang bị những đường dập gân và cắt xẻ sắc sảo vốn là đặc trưng của thương hiệu Hyundai. Thêm vào đó là nẹp hốc bánh và nẹp sườn bằng nhựa màu đen, ốp màu bạc tối bên dưới cửa, baga nóc nổi bật cũng như bộ vành hợp kim đa chấu thể thao. Ốp gương chiếu hậu và các cột của xe đều được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc trôi nổi cho Hyundai Mufasa. Dưới cản sau là tấm ốp gầm giả bộ khuếch tán gió. Ống xả của xe được giấu kín, tạo sự gọn gàng cho đuôi xe.Hiện hãng Hyundai chưa công bố hình ảnh nội thất của Mufasa mới. Tuy nhiên, hình ảnh chụp xe chạy trên đường thử cho thấy mẫu SUV cỡ C này được trang bị nội thất khá đặc trưng của thương hiệu Hyundai. Bên trong cabin, phiên bản thương mại của Hyundai Mufasa được trang bị màn hình lớn đặt trên mặt táp-lô, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm, tạo cảm giác gợi nhớ đến các mẫu xe khác của Hyundai như Accent hay Elantra mới. Ngoài ra, xe còn được trang bị vô lăng thể thao vát đáy, viền chỉ màu đỏ, màn hình hiển thị riêng cho hệ thống điều hòa, nút bấm chuyển số, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. "Trái tim" của mẫu xe SUV Hyundai Mufasa 2024 mới tại thị trường Trung Quốc là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 161 mã lực. Hiện chưa rõ mức giá xe Hyundai Mufasa 2024 và sau thị trường Trung Quốc, xe có được bán ở những thị trường khác hay không. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, đến tháng 7 năm nay, xe sẽ bắt đầu được bán ra tại thị trường tỷ dân này. Video: Giới thiệu Hyundai Mufasa 2024 concept bản off-road.

Trong tháng 3/2023 vừa qua, Hyundai đã vén màn mẫu xe concept mang tên Mufasa Adventure tại Trung Quốc. Đây vốn là phiên bản concept của mẫu xe thương mại Hyundai Mufasa 2024 mới dự kiến sẽ chính thức trình làng tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023 vào ngày 18/4 tới đây. Trước thềm triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023, liên doanh Beijing Hyundai đã tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên của Mufasa mới. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ i-GMP của hãng Hyundai, xe sở hữu chiều dài 4.475 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.665 mm và chiều dài cơ sở 2.680 mm. So với đàn anh Hyundai Tucson, Mufasa ngắn hơn 155 mm, hẹp hơn 15 mm, thấp hơn 30 mm trong khi chiều dài cơ sở kém 75 mm. Là sản phẩm mới đầu tiên được tung ra dưới kế hoạch có tên "New Plan 2025" của liên doanh Beijing Hyundai, Hyundai Mufasa tại Trung Quốc được áp dụng phong cách thiết kế hoàn toàn mới. Ở khu vực đầu xe, mẫu SUV cỡ C này được trang bị lưới tản nhiệt hình chữ "H" đối xứng với mắt lưới hình học sơn màu đen bóng. Hai bên lưới tản nhiệt của mẫu xe SUV Hyundai Mufasa 2024 là dải đèn LED định vị ban ngày Parametric Jewel tương tự Tucson. Trong khi đó, cụm đèn pha chính bao gồm 3 bóng LED nằm dọc và được đặt ở hai góc đầu xe. Đèn pha còn nối liền với khe gió hình tam giác màu đen bên dưới. Điểm nhấn tiếp theo trong thiết kế của Hyundai Mufasa là cản trước thể thao, tách rời với lưới tản nhiệt bằng nẹp màu đen bóng. Trên cản trước còn có hốc gió trung tâm hình thang, nằm giữa 2 tấm ốp nhựa với thiết kế hình học. Chính giữa hốc gió trung tâm là hộp chứa các cảm biến, hỗ trợ hệ thống trợ lái nâng cao ADAS của xe. Khu vực phía sau chính là cụm đèn hậu LED nối liền với nhau, tạo thành hình bầu dục và bao quanh tem chữ nổi "Hyundai". Thiết kế này khá giống với đàn anh Hyundai SantaFe hiện đang bán tại Trung Quốc. Ngoài ra, xe còn có cản sau bắt mắt với 2 tấm ốp màu đen, tạo sự tương đồng với cản trước, tích hợp đèn phản quang nằm ngang. Ở bên sườn, Hyundai Mufasa được trang bị những đường dập gân và cắt xẻ sắc sảo vốn là đặc trưng của thương hiệu Hyundai. Thêm vào đó là nẹp hốc bánh và nẹp sườn bằng nhựa màu đen, ốp màu bạc tối bên dưới cửa, baga nóc nổi bật cũng như bộ vành hợp kim đa chấu thể thao. Ốp gương chiếu hậu và các cột của xe đều được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc trôi nổi cho Hyundai Mufasa. Dưới cản sau là tấm ốp gầm giả bộ khuếch tán gió. Ống xả của xe được giấu kín, tạo sự gọn gàng cho đuôi xe.Hiện hãng Hyundai chưa công bố hình ảnh nội thất của Mufasa mới. Tuy nhiên, hình ảnh chụp xe chạy trên đường thử cho thấy mẫu SUV cỡ C này được trang bị nội thất khá đặc trưng của thương hiệu Hyundai. Bên trong cabin, phiên bản thương mại của Hyundai Mufasa được trang bị màn hình lớn đặt trên mặt táp-lô, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm, tạo cảm giác gợi nhớ đến các mẫu xe khác của Hyundai như Accent hay Elantra mới. Ngoài ra, xe còn được trang bị vô lăng thể thao vát đáy, viền chỉ màu đỏ, màn hình hiển thị riêng cho hệ thống điều hòa, nút bấm chuyển số, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. "Trái tim" của mẫu xe SUV Hyundai Mufasa 2024 mới tại thị trường Trung Quốc là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 161 mã lực. Hiện chưa rõ mức giá xe Hyundai Mufasa 2024 và sau thị trường Trung Quốc, xe có được bán ở những thị trường khác hay không. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, đến tháng 7 năm nay, xe sẽ bắt đầu được bán ra tại thị trường tỷ dân này. Video: Giới thiệu Hyundai Mufasa 2024 concept bản off-road.