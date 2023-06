Hyundai Mufasa 2024 "bằng xương, bằng thịt", SUV cỡ C từ 398 triệu đồng

Vào ngày 18/6, liên doanh Beijing - Hyundai đã tổ chức buổi ra mắt chính thức với giới truyền thông cho chiếc SUV cỡ C, mẫu xe Mufasa đã được chờ đợi trong nhiều tháng qua. Ở tại thời điểm này, các thông tin về phiên bản, giá bán Hyundai Mufasa 2024 mới trước cũng như hệ truyền động của xe đã được bật mí. Đầu tiên, Hyundai Mufasa tại Trung Quốc có 3 phiên bản, đáng chú ý là mức giá thấp nhất của xe chỉ 121.800 nhân dân tệ, tương đương 398 triệu đồng, 2 bản còn lại có giá từ 129.800 nhân dân tệ, khoảng 424 triệu đồng và cao nhất là 139.800 nhân dân tệ, tương đương 470 triệu đồng. Như vậy, mức giá xe Hyundai Mufasa 2024 đã được điều chỉnh so với lần mở bán trước vào tháng 5 vừa qua theo chiều hướng giảm. Ngoài ra, trong thời gian tới, liên doanh Beijing - Hyundai sẽ sớm công bố phiên bản off-road, bản tùy chỉnh cao cấp và 1 bản nữ được gọi là "nữ thần quyến rũ trong tương lai". Về Hyundai Mufasa, chiếc xe thuộc phân khúc SUV cỡ C ra đời trên nền tảng Hyundai N3 (i-GMP), đây có thể coi là mẫu xe kế thừa của Hyundai ix35. Ngoại hình của chiếc xe mới có hình dạng mặt trước độc đáo, trang trí bên trong lưới tản nhiệt hình chữ “H” giống hình viên ngọc. Đèn pha dọc hai bên cũng rất dễ nhận biết, hỗ trợ tự động điều chỉnh góc chiếu xa gần. Với hình dạng bao bọc giống như chiếc răng nanh bên dưới, tổng thể trông rất năng động. Ở bên thân xe, Mufasa có đường eo khỏe khoắn, áp dụng hiệu ứng thân xe rộng ở các bánh xe, phần trang trí ở hai bên sườn cũng kết nối với viền trước và sau, tạo nên hình ảnh bên hông mạnh mẽ. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của Hyundai Mufasa lần lượt là 4.475/1.850/1.665 mm (1685 mm, bao gồm cả giá hành lý) và chiều dài cơ sở là 2680 mm. Đằng sau xe, cụm đèn hậu hình bầu dục thể hiện cảm giác mạnh mẽ, logo thương hiệu được tích hợp vào giữa cụm đèn hậu tạo hiệu ứng hình ảnh cá tính và tinh tế. Hình dạng vòm phía dưới cũng rất độc đáo, xe sử dụng thiết kế ống xả ẩn. Hyundai cung cấp 6 tùy chọn màu thân xe cho khách mua Mufasa bao gồm Tahitian Grey, Deep Sea Orchid và Polar Ice Blue được phát triển đặc biệt cho khách hàng Trung Quốc. Thiết kế nội thất là ưu tiên hàng đầu của Mufasa. Hyundai đã thiết kế buồng lái ý tưởng "Multi Zone" theo nhóm thế hệ Z, có tính đến nhiều kịch bản chức năng như không gian lái xe và không gian sống. Ghế lái được có màu da ghế khác với các ghế còn lại, ghế hành khách kiểu cách, không gian phía sau rộng rãi, thoải mái. Màn hình kép 12,3 inch độ phân giải cao ở bảng điều khiển trung tâm được trang bị hệ thống kết nối mạng thông minh 4.0 với nội dung đa phương tiện phong phú, bao gồm video iQiyi, nhạc QQ, v.v. và hỗ trợ nâng cấp OTA. Về các chức năng hỗ trợ lái xe, "Hyundai SmartSense" được trang bị trên Mufasa có thể thực hiện 24 chức năng hỗ trợ lái xe thông minh tiên tiến. Ví dụ như hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc HDA, hỗ trợ tránh chệch làn đường LKA, hỗ trợ tránh va chạm cắt ngang phía sau RCCA, hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA, hình ảnh toàn cảnh SVM, v.v. Hyundai Mufasa có 31 chỗ chứa và hỗ trợ sạc không dây cho điện thoại di động. Hộc đựng điện thoại/máy tính bảng trên tựa lưng của người lái phụ thuận tiện cho người ngồi sau sử dụng để giải trí, thư giãn khi ngồi trên xe. Ghế phụ sau khi gập lại cũng có thể mang lại không gian và tầm nhìn thoải mái cho hàng ghế sau. Tựa lưng của hàng ghế sau có thể điều chỉnh về phía sau mang đến tư thế ngồi phù hợp. Ngoài ra, độ mở của cốp sau mở điện hỗ trợ tùy chỉnh độ cao. Thể tích cốp 451 lít có thể mang lại không gian phẳng rộng hơn sau khi người lái phụ và hàng ghế sau được gập xuống. Về sức mạnh, Hyundai Mufasa được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0 lít và hộp số tự động 6 cấp, nhờ đó, mang đến cho xe công suất tối đa 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 193 Nm. Xe có cung cấp 4 chế độ lái với 3 cung đường đa các chế độ điều kiện. Video: Xem chi tiết Hyundai Mufasa 2024 mới tại Trung Quốc.

