Xe điện Hyundai Lafesta chạy 460km/lần xạc ra mắt tại Trung Quốc

Với kế hoạch đi vào sản xuất khoảng đầu năm sau, chiếc xe điện Hyundai Lafesta sở hữu ngôn ngữ thiết kế “Sensuous Sportiness” (Thể thao Gợi cảm), khác biệt hoàn toàn so với phiên bản tiêu chuẩn. Nét thay đổi đáng kể nhất tới từ một thiết kế mặt trước mới với ít chi tiết lưới hơn. Ngoài ra, điểm nhấn đến từ logo của thương hiệu xe Hyundai với đường viền mạ crom sáng bóng cùng cụm đèn pha LED bắt mắt. Khu vực dưới cũng được nhà sản xuất trau chuốt với cụm đèn sương mù mới, các khe hút gió đặt dọc và một tấm cản rất khác biệt. Nét thay đổi của mặt sau tới từ một bộ cản đề cao hiệu năng khí động học cùng một tấm phản quang thon gọn, kéo dài sang 2 bên và ôm trọn cả bề rộng xe. Do sử dụng năng lượng điện, hệ ống xả kép của Lafesta được thay thế bằng một bộ khuếch tán gió với cách bố trí gọn gàng. Bộ mâm xe Hyundai Lafesta EV mới cũng không kém nổi bật với thiết kế mang đậm chất khí động học và màu sơn đặc trưng mang tên “Shooting Star” Trong khi ngoại thất mới mẻ với nhiều nét thay đổi, khoang cabin vẫn giữ phần lớn những gì từ thế hệ trước với cụm vô lăng đáy phẳng thể thao và cụm đồng hồ kĩ thuật điện tử kích thước 7-inch. Khu vực trung tâm là một màn hình hiển thị thông tin giải trí kích thước 10.25-inch tích hợp hệ thống định vị dành riêng cho xe điện với tính năng hiển thị những trạm sạc xung quanh. Các điểm nổi bật khác phải kể tới như sạc không dây cho điện thoại thông minh, các đường nét màu đen tương phản và cần chuyển số điện tử. Thú vị hơn, Lafesta còn xuất hiện với hệ thống nhận diện giọng nói cho phép người dùng điều khiển một số chức năng như đóng/mở cửa sổ xung quanh hay cửa nóc. Về mặt công nghệ, các hệ thống hỗ trợ người lái trên Lafesta bao gồm Hỗ trợ phòng tránh va chạm từ phía trước và điểm mù, Cảnh báo va chạm khi mở cửa xe, Phát hiện phương tiện cắt ngang phía sau. Model này còn được trang bị thêm chuông báo động và hệ thống an toàn 6 túi khí. Tuy Hyundai chưa tiết lộ nhiều về yếu tố hiệu năng, mẫu xe đã được xác nhận sẽ sử dụng khối pin 56.5 kWh, cung cấp năng lượng cho một mô-tơ điện với mức công suất cực đại 201 mã lực và 310 Nm mô-men xoắn. Cũng theo thông tin từ phía hãng, Hyundai Lafesta hoàn toàn mới có thể di chuyển liên tục với quãng đường khoảng 490 km cho một lần sạc trong các cuộc thử nghiệm vừa qua. Video: Chi tiết Hyundai Lafesta 2019 tại Trung Quốc.

