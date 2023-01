Hyundai Ioniq 5 chạy điện gần 2 tỷ về tay đại gia miền Tây

Hyundai Ioniq 5 tại Việt Nam từng được giới thiệu vào tháng 4/2022 ở Ninh Bình nhưng với nhiệm vụ nghiên cứu thị trường và xem phản ứng của khách hàng tới đây, hãng mới có kế hoạch xây dựng hệ thống trạm sạc và sản xuất, phân phối mẫu xe này cho thị trường Việt Nam. Giá xe Hyundai Ioniq 5 cũng như thời điểm ra mắt khách hàng Việt vẫn còn là ẩn số. Nhưng vào cuối năm ngoái, một số nhân viên đại lý đã chào bán Hyundai Ioniq 5 gần 2 tỷ đồng trong khi thời gian giao xe không được tiết lộ. Chính vì điều này mà hình ảnh một chiếc Hyundai Ioniq 5 xuất hiện tại miền Tây đeo biển số An Giang đã gây bất ngờ cho nhiều người. Không ít tỏ ra choáng váng trước sự chịu chơi của đại gia nào đó ở đây khi chi ra gần 2 tỷ đồng để làm người tiên phong trải nghiệm xe Hyundai Ioniq 5, nhưng cũng có không ít hoài nghi cho đây là hình ảnh chỉnh sửa... Hiện hình ảnh chiếc xe điện Hyundai Ioniq 5 biển số An Giang đang thu hút khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cũng cần lưu ý, trước đó, các đại lý Hyundai từng bán mẫu SUV cỡ lớn Palisade với giá 2,65 tỷ đồng theo hình thức xe "nội bộ", không phải do Hyundai Thành Công phân phối chính thức. Người mua xe Hyundai Ioniq 5 theo hình thức "nội bộ" có lẽ sẽ quan tâm khá lớn tới vấn đề sạc pin cho xe vì mẫu xe này vẫn chưa được phân phối chính hãng nên trạm sạc chắc chắn chưa được triển khai. Được biết, chiếc xe điện Hyundai Ioniq 5 này có bộ sạc di động kèm theo xe, chủ nhân có thể cắm sạc bằng nguồn điện gia dụng tại nhà. Xe sử dụng 2 loại pin nhưng xe được rao bán tại Việt Nam nhiều khả năng là pin có dung lượng 72,6 kWh, cung cấp năng lượng cho mô tơ điện gắn ở cầu sau, công suất 217 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Hyundai Ioniq 5 có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 7,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 185 km/h. Phạm vi hoạt động của xe Hyundai Ioniq 5 từ 384 km đến 481 km sau khi sạc đầy pin. Thời gian sạc đầy pin 72,6 kWh cho xe bằng bộ sạc chậm AC là là 6 tiếng và nhanh chỉ 57 phút. Một tính năng khiến Ioniq 5 trở nên độc đáo và rất “Smart Living” đó là tính năng Vehicle to Load (V2L). Đây là chức năng giúp xe có khả năng cung cấp điện cho các thiết bị điện dân dụng thông qua hệ thống ổ cắm trên xe. Công suất tối đa của hệ thống này đáp ứng được đạt tới 3.600W, đủ đáp ứng cho 1 dàn âm thanh biểu diễn ngoài trời cỡ vừa. Bên cạnh đó, các chức năng tiêu chuẩn khác như điều hoà tự động, đèn tự động, khởi động chìa khoá thông minh, cửa sổ tời toàn cảnh, hệ thống hỗ trợ lái 3 chế độ drive-mode,…đi kèm với đó là một loạt tính năng an toàn, hiện đại mới nhất của hãng xe Hyundai Hàn Quốc. Một điểm đặc biệt nữa chính là việc khoang xe được thiết kế để tối ưu không gian, giúp mang lại sự rộng rãi nhất cho người ngồi. Ghế ngồi phẳng, toàn bộ ghế ngồi có thể điều chỉnh khoảng cách. Trục cơ sở dài tới 3m cũng giúp người ngồi ở hàng ghế thứ hai thoải mái nhất. Hyundai Ioniq 5 được phát triển dựa trên nền tảng cấu trúc khung gầm E-GMP hoàn toàn mới của hãng xe Hàn Quốc. Kích thước tổng thể xe dài 4.635mm, rộng 1.890mm, cao 1.605mm nhưng trục cơ sở của xe dài tới 3.000mm. Tổng thể thiết kế xe mang đậm tính tương lai với những đường nét hiện đại, thanh thoát với ngôn ngữ Parametric Dynamics (Động lực học tham số). Hyundai Ioniq 5 là thiết kế Parametric Pixel với cụm đèn chiếu sáng trước, sau theo phong cách pixels với các ô vuông ánh sáng. Cụm các chi tiết này xuất hiện trên hầu hết các khu vực chiếu sáng của xe: đèn trước, đèn sau, đèn báo mức năng lượng khi sạc… Tay nắm cửa của xe dạng ẩn để tăng tính khí động học, mâm xe 20 inch thiết kế lạ mắt. Video: Hyundai Ioniq 5 - Đánh thức tương lai.

