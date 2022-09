Hyundai Ioniq 5 gần 2 tỷ ở Việt Nam "chạy" taxi ở Hàn Quốc

Theo dữ liệu của Bộ Giao thông Hàn Quốc, trong 7 tháng đầu năm nay, đã có tổng cộng 20.296 chiếc ôtô mới được đăng ký làm xe taxi ở nước này. Trong đó, có đến 7.394 chiếc ôtô điện, chiếm 36,4%. So với con số 1.029 chiếc vào thời điểm năm 2019, lượng ôtô điện dùng làm xe taxi tại Hàn Quốc đã tăng mạnh. Trong số những mẫu ôtô điện thường được dùng làm xe taxi tại Hàn Quốc, Hyundai Ioniq 5 đứng đầu về số lượng với 3.453 chiếc được đăng ký trong 7 tháng đầu năm nay. Đứng ngay phía sau Hyundai Ioniq 5 là "người anh em" cùng tập đoàn Kia EV6 với 2.434 chiếc được đăng ký làm xe taxi. Mẫu ôtô điện được các hãng taxi ưa chuộng thứ 3 tại Hàn Quốc là Kia Niro EV với 1.702 chiếc. Ngoài ra, còn có 2 chiếc Genesis G80 và 1 chiếc Genesis GV70 được đăng ký làm xe taxi cao cấp. Theo Bộ Giao thông Hàn Quốc, phần lớn những chiếc ô tô điện được dùng làm xe taxi đều thuộc sở hữu cá nhân. Nói cách khác, đây là những chiếc xe thuộc sở hữu của tài xế chứ không phải của các hãng taxi. Điều này không có gì lạ vì xe taxi của các hãng phải hoạt động gần 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Các hãng taxi tại Hàn Quốc hiện vẫn chuộng xe dùng động cơ đốt trong hơn ô tô điện, ví dụ như Hyundai Sonata hoặc Kia K5. Một trong những lý do khiến các tài xế taxi tại Hàn Quốc ngày càng dùng nhiều xe điện hơn là vì phạm vi di chuyển của loại phương tiện này sau khi sạc pin hiện đã dài hơn trước. Quãng đường di chuyển trung bình trong ngày của một chiếc xe taxi tại thủ đô Seoul là khoảng 300 km. Đây là phạm vi di chuyển mà tất cả những mẫu ô tô điện kể trên đều có thể dễ dàng đạt được. Cũng theo cánh tài xế taxi, ô tô điện rộng rãi, nhất là hàng ghế sau, và chạy êm hơn xe dùng động đốt trong, nên khách hàng hài lòng hơn. Ngoài ra, so với xe dùng động cơ đốt trong truyền thống, ô tô điện còn có chi phí bảo dưỡng thấp hơn và không tốn tiền nhiên liệu. Theo một phân tích tại Hàn Quốc, ô tô điện ở nước này hiện vẫn có giá khá cao nên không phải ai cũng có thể mua được. Do đó, việc sử dụng ô tô điện làm xe taxi sẽ giúp người dân có cơ hội trải nghiệm trực tiếp hơn. Được biết, chính phủ Hàn Quốc hiện có chính sách ưu đãi 2 triệu Won (khoảng 34,6 triệu Won) cho những người mua ô tô điện để chạy taxi. Tại Việt Nam, mẫu ôtô điện Hyundai Ioniq 5 đã từng được giới thiệu vào hồi tháng 4 năm nay nhưng chưa được phân phối. Cách đây không lâu, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đã báo giá dự kiến cho mẫu ôtô điện này, lên đến 1,9 tỷ đồng. Theo nhân viên tư vấn bán hàng, thời gian chờ nhận xe là khoảng 1-2 tháng. Với giá xe Hyundai Ioniq 5 tại Việt Nam đang chào bán, nó sẽ đắt hơn nhiều so với đối thủ cùng phân khúc là VinFast VF8. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ E-GMP dành riêng cho ô tô điện của tập đoàn Hyundai, Ioniq 5 sở hữu kích thước khá lớn, bao gồm chiều dài 4.635 mm, chiều rộng 1.890 mm, chiều cao 1.605 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. Ngoài ra, xe còn có thể tích khoang hành lý 527 lít hoặc 1.587 lít nếu ghế sau gập xuống. Không chỉ có kích thước lớn, Hyundai Ioniq 5 còn gây ấn tượng với thiết kế ngoại thất đi trước thời đại. Xe được trang bị đèn pha LED vuông vắn, lấy cảm hứng từ điểm ảnh (pixel), tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, nắp ca-pô vỏ sò mượt mà, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe và bộ vành hợp kim 20 inch. Đèn hậu của xe cũng được thiết kế dạng điểm ảnh như đèn pha. Bước vào bên trong mẫu SUV thuần điện này, người lái sẽ được chào đón bằng không gian nội thất mang cảm hứng "không gian sống" và có nhiều chất liệu thân thiện với môi trường. Thêm vào đó là nhiều trang bị tiện nghi như ghế bọc da chỉnh điện, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống điều hòa tự động và hệ thống âm thanh Bose 8 loa. Chưa hết, xe còn có gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, bao gồm những tính năng an toàn như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi tích hợp hỗ trợ phanh, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đèn pha, cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo va chạm khi mở cửa. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Hyundai Ioniq 5 là mô-tơ điện nằm trên cầu sau với công suất tối đa 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Kết hợp với mô-tơ điện này là cụm pin 72,6 kWh, cho phép xe chạy được 450 km sau khi sạc đầy. TC Motor cho biết, bộ sạc chậm đi kèm theo Hyundai Ioniq 5 là loại 3 kW nên thời gian tăng dung lượng pin từ 10% lên 100% sẽ dao động từ 20 - 24 tiếng đồng hồ. Tất nhiên, xe cũng có bộ sạc DC 350 kW siêu nhanh, cho phép tăng dung lượng pin từ 10% lên 80% trong thời gian chỉ 18 phút. Thời gian sạc từ 20% lên 80% của bộ sạc nhanh DC 50 kW là 56 phút. Cuối cùng là bộ sạc AC Portable 10,9 kW với thời gian sạc đầy pin là 6,6 tiếng. Ngoài Hyundai Ioniq 5, trong thời gian tới, thị trường Việt Nam còn đón nhận thêm một mẫu ô tô điện Hàn Quốc nữa, đó là Kia EV6. Video: Giới thiệu chạy điện Hyundai Ioniq 5 phiên bản robot taxi.

