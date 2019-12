Hyundai Grand i10 2020 từ 380 triệu đồng tại Anh quốc

Theo đó, hãng xe Hàn Quốc - Hyundai mới đây vừa chính thức chốt giá bán cho Grand i10 thế hệ hoàn toàn mới tại thị trường Anh Quốc. Cụ thể, mẫu xe cỡ nhỏ ăn khách Hyudnai i10 2020 mới sẽ tới tay công chúng nước này với 3 phiên bản, bao gồm bản Tiêu chuẩn (Base); bản SE và bản Premium. Đi kèm với đó là giá bán niêm yết tương ứng 12.495 Bảng; 13.495 Bảng và 14,495 Bảng (từ 380 đến 411 và 442 triệu đồng) Về thiết kế, sự thay đổi của Hyundai Grand i10 thế hệ mới được đánh giá là mang tính toàn diện so với phiên bản trước. Ở phần đầu xe, Grand i10 2020 sở hữu bộ mặt ca-lăng hình thác nước theo phong cách của "đàn anh" Sonata, nhưng tất nhiên nó đã được thu nhỏ lại để phù hợp hơn với kích thước của xe. Tiếp tới, 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình móc câu được thiết kế gắn thẳng vào cạnh của mặt ca-lăng, đây là kiểu thiết kế khá đặc biệt và mới mẻ trong ngành xe. Chưa hết, cụm đèn chiếu sáng trung tâm trên Grand i10 2020 cũng mang tính thời đại hơn với tạo hình sắc bén và duyên dáng. Điểm nổi bật nhất ở phần đầu xe phải kể tới những đường gân dập nổi trên nắp ca-pô. Chi tiết này sẽ làm nhiều người liên tưởng tới phần đầu của mẫu xe Hyundai Sonata 2020 mới được ra mắt gần đây. Phần thân và đuôi xe cũng chứa đựng nhiều sự thay đổi mạnh mẽ như trụ C sơn đen tạo cảm giác như chiếc xe dài hơn hay bộ mâm 5 chấu kép với phong cách thiết kế mới. Cùng với sự "lột xác" của ngoại thất là sự bứt phá trong thiết kế của nội thất. Các kỹ sư người Hàn Quốc vẫn duy trì phong cách bố trí cụm điều khiển trung tâm của xe dạng 3 tầng, tuy nhiên phần màn hình giải trí của i10 được làm theo dạng nối dài tới đồng hồ kĩ thuật số. Màn hình trên i10 không thực sự lớn và dài nhưng với kiểu thiết kế nối liền mạch 2 cụm màn hình như vậy đã đem đến cho Grand i10 2020 sự trẻ trung, hiện đại và tư duy vượt trội so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Đối với bản SE, mẫu xe cỡ nhỏ Hyundai Grand i10 2020 sẽ đi kèm với bộ mâm hợp kim 15 inch, màn hình giải trí kích 8 inch có kết nối điện thoại thông minh qua Android Auto và Apple CarPlay, camera lùi... Có giá bán cao nhất là phiên bản Premium với trang bị mâm xe hợp kim 16 inch, đèn chiếu sáng dạng LED, đèn sương mù, vô-lăng và ghế trước có sưởi, dán kính đen... Video: Chi tiết Hyundai Grand i10 2020

