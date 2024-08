 Hyundai Elantra tại Việt Nam đang giảm giá tới gần 80 triệu đồng.

Video: Đánh giá chi tiết Hyundai Elantra N-Line 1.6 Turbo.

Cụ thể, tại một số đại lý khu vực miền Trung đang chào bán Hyundai Elantra N-Line giảm giá (phiên bản cao nhất) với mức 77 triệu đồng, đưa giá xe giảm từ 769 triệu đồng xuống còn 692 triệu đồng.

Với Hyundai Elantra bản Tiêu chuẩn, mức giảm 65 triệu đồng xuống còn 534 triệu đồng. Tuy nhiên, mức ưu đãi trên chỉ là chương trình của một số đại lý còn tồn kho Hyundai Elantra sản xuất 2023. Số lượng xe cũng không còn nhiều.

Sau giảm, giá bán Hyundai Elantra N-Line đang rẻ hơn giá niêm yết của Honda Civic bản tiêu chuẩn (chỉ từ 730 triệu đồng) và tương đương bản tầm trung của mẫu Toyota Corolla Altis (chỉ từ 765 triệu đồng). Xét đối thủ ngang cơ, Elantra N-Line cạnh tranh với Civic RS (870 triệu đồng).

Khi đem so với các mẫu xe đối thủ cùng phân khúc hạng C, mức giá mới của Hyundai Elantra (534 - 769 triệu) cũng thấp hơn Kia K3 1.6 MT (549 triệu đồng), Mazda3 1.5L Deluxe (579 triệu đồng). Giá này thấp hơn nhiều so với Honda Civic (khởi điểm 730 triệu đồng) hay Toyota Corolla Altis (khởi điểm 719 triệu đồng).

Hyundai Elantra thế hệ hiện tại được ra mắt vào tháng 9/2022 với 4 phiên bản gồm 1.6 Tiên chuẩn và Đặc biệt, 2.0 và N-Line. Điểm nhận diện của phiên bản Hyundai Elantra N-Line chính là bộ bodykit với những chi tiết đậm chất thể thao như logo "N Line" gắn trên lưới tản nhiệt, ốp trang trí bên viền hốc hút gió, cánh lướt gió sau, chụp ống xả mạ chrome, gương chiếu hậu đen, mâm 18 inch trội hơn các phiên bản.

Bên trong khoang nội thất, bản N-Line được bao phủ bởi tông màu đen kết hợp với đường chỉ đỏ nổi bật. Logo N-Line hiện diện ở nhiều vị trí. Ghế ngồi được thiết kế như các dòng xe đua. Vô lăng tích hợp lẫy chuyển số. Trang bị còn lại tương đương các bản còn lại với màn hình đa thông tin 10,25 inch (bản tiêu chuẩn 4,2 inch), dàn âm thanh 6 loa, màn hình giải trí 10,25 inch, điều hòa tự động 2 vùng...

Hyundai Elantra 2024 N-Line được trang bị động cơ dung tích 1.6L T-GDi trang bị trên bản N Line, cho công suất cực đại 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264,8 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT. Theo công bố từ hãng, bản N Line chỉ cần 7,7 giây để tăng tốc từ 0-100km/h.

Trang bị an toàn trên bản Elantra N-Line gồm: 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, hệ thống chống trộm Immobilizer, kiểm soát thân xe VSM, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ đỗ xe PAS 8 cảm biến trước và sau, nhắc nhở bỏ quên hành khách ở hàng ghế sau,...