Hyundai Elantra 2023 tại Việt Nam, giá tăng cao nhất 70 triệu đồng

Việc Hyundai Elantra chuẩn bị đón bản nâng cấp lên thế hệ mới đã không còn là điều gì bí ẩn, các đại lý cũng đã bắt đầu nhận cọc từ tháng trước nhưng mới đây, phiên bản mới của mẫu sedan hạng C - Hyundai Elantra 2023 tại Việt Nam hiện đã có giá dự kiến. Cụ thể, tư vấn bán hàng thông báo mức giá xe Hyundai Elantra 2023 với mức tạm tính khởi điểm từ 629 triệu và cao nhất lên tới 839 triệu đồng, tức có nghĩa tăng nhiều nhất khoảng 70 triệu đồng so với thế hệ cũ. Nếu quả thực Elantra mới được chốt giá bán như trên, mẫu xe này sẽ không còn thuộc tầm giá thấp trong phân khúc mà sẽ ở mức tầm trung, gần với Toyota Corolla Altis nhưng lại cao hơn Kia K3 và Mazda3 sau khi bỏ tùy chọn động cơ 2.0L. Ở lần nâng cấp lên thế hệ mới này, mẫu xe sedan Hyundai Elantra 2023 vẫn có 4 phiên bản nhưng bản Sport được thay thế bằng bản N-line hiệu suất cao không chỉ có động cơ vượt trội hơn các bản thường mà còn có thiết kế ngoại thất cũng như nội thất thể thao hơn. Về trang bị, theo tư vấn bán hàng chia sẻ Hyundai Elantra 2023 sẽ sở hữu hệ thống đèn LED, mâm hợp kim kích cỡ từ 15 – 17 inch ở các bản thường còn bản N-line sẽ có la-zăng 18 inch 5 chấu, phía sau có hệ thống ống xả kép thể thao. Nội thất Hyundai Elantra 2023 cũng hiện đại hơn nhiều so với bản cũ, cụ thể bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng và màn hình giải trí đều có kích cỡ 10,25 inch trên bản cao cấp nhất còn ở bản tiêu chuẩn nhiều khả năng sẽ chỉ có màn đa thông tin LCD kèm màn giải trí 8 inch. Các trang bị tiện nghi gồm có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đèn viền trang trí nội thất 64 màu, sạc điện thoại không dây, 8 loa Bose, điều hòa tự động, đề nổ nút bấm và phanh tay điện tử. Về khả năng vận hành, Hyundai Elantra 2023 sẽ có 3 tùy chọn động cơ gồm máy xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.6L hoặc 2.0L và máy xăng tăng áp dung tích 1.6L. Trong đó, động cơ tăng áp 1.6L sẽ chỉ xuất hiện trên bản N-line cao cấp nhất, tạo ra công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 265 Nm. Tùy phiên bản, xe sẽ được trang bị hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 6 cấp. Ở phần trang bị an toàn, có thể kỳ vọng Hyundai Elantra 2023 sẽ có gói công nghệ Smart Sense giống với các sản phẩm khác của TC Motor. Hệ thống an toàn này gồm các tính năng hấp dẫn như cảnh báo va chạm phía trước/sau, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang hay ga tự động thông minh. Video: Hyundai Elantra 2023 thế hệ thứ 7 có gì mới.

