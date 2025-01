Cận cảnh xe sang Lexus IS 2025 bản "bóng đêm" đầy quyến rũ

Lexus IS F Sport Mode Black IV 2025 mới là bản nâng cấp đáng chú ý với những thay đổi tinh tế về thiết kế ngoại thất, nội thất và cấu hình động cơ, đi kèm giá bán khởi điểm từ 30.700 USD. Phiên bản F Sport Mode Black IV của Lexus IS300 và IS300h 2025 gây ấn tượng mạnh mẽ với các chi tiết ngoại thất màu đen. Điểm nhấn nổi bật với bộ mâm xe BBS màu đen mới, kết hợp hoàn hảo với ốp gương chiếu hậu đen. Các chi tiết mạ crôm được phủ lớp màu khói tinh tế, tạo nên sự khác biệt so với phiên bản F Sport Black III trước đó. Thiết kế tổng thể mang lại diện mạo hiện đại, sắc sảo và thể thao hơn, phù hợp với phong cách của dòng F Sport. Không chỉ thay đổi về ngoại thất, F Sport Mode Black IV còn mang đến nội thất sang trọng và hiện đại. Cabin của mẫu xe này được chăm chút tỉ mỉ khi ốp gỗ cao cấp trên tấm ốp cửa và vô lăng. Vô lăng và núm chuyển số được bọc da sần, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và sang trọng. Ghế ngồi thể thao bọc da Ultrasuede, tích hợp tính năng sưởi và thông gió, đảm bảo sự thoải mái tối ưu cho người lái và hành khách. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch với giao diện đồ họa mới, cùng màn hình quan sát toàn cảnh được trang bị tiêu chuẩn. Ngoài ra, Lexus IS 2025 cung cấp nhiều tùy chọn động cơ, phù hợp với các nhu cầu khác nhau của khách hàng. IS300: Trang bị động cơ 4 xilanh 2.0L, dẫn động cầu sau, mang lại khả năng vận hành linh hoạt. IS300h: Sử dụng hệ truyền động hybrid 2.5L, hướng tới sự tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. IS500: Được trang bị động cơ V8 5.0L mạnh mẽ, tập trung vào hiệu suất, kèm theo tùy chọn ghế bọc da màu đen, trắng hoặc đỏ. Tất cả các phiên bản của dòng sedan này đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Mức giá xe Lexus IS 2025 có giá khởi điểm từ 30.700 USD cho mẫu IS300 tiêu chuẩn, trong khi phiên bản đầu bảng IS500 F Sport được bán với giá 54.300 USD. Đối với phiên bản đặc biệt F Sport Mode Black IV, mức giá dao động từ 37.700 USD cho IS300 và 40.600 USD cho IS300h. Với sự ra mắt của phiên bản đặc biệt F Sport Mode Black IV, Lexus tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong phân khúc sedan hạng sang. Những nâng cấp về thiết kế, nội thất và động cơ không chỉ mang lại trải nghiệm lái vượt trội mà còn đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của khách hàng tại thị trường Nhật Bản và quốc tế. Video: Giới thiệu xe sang Lexus IS F Sport Mode Black IV 2025.

