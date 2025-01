Cận cảnh khoảnh khắc các loài rắn đẻ con... nhìn phát sốc

1. Rắn có thể đẻ trứng hoặc đẻ con. Rắn là loài đa dạng trong cách sinh sản, với một hầu hết loài đẻ trứng và một số loài đẻ con. Ảnh: Pinterest. 2. Trứng nở trong cơ thể mẹ. Ở loài rắn đẻ con, trứng phát triển và nở bên trong cơ thể mẹ, sau đó rắn con được sinh ra trực tiếp mà không bao giờ rời khỏi cơ thể mẹ dưới dạng trứng. Ảnh: Pinterest. 3. Không có tổ cho loài đẻ con. Rắn đẻ con không cần xây tổ hay tìm nơi để đẻ, vì trứng của chúng phát triển hoàn toàn trong cơ thể mẹ và có thể tự kiếm ăn sau khi chào đời. Ảnh: Pinterest. 4. Đẻ con và điều kiện sống. Những loài rắn sống ở môi trường lạnh hoặc khắc nghiệt thường đẻ con. Điều này tăng cơ hội sống sót cho con non do trứng được bảo vệ bên trong cơ thể mẹ trong giai đoạn phát triển. Ảnh: Pinterest. 5. Rắn lục và rắn đuôi chuông là ví dụ tiêu biểu. Những loài rắn nổi tiếng như rắn lục và rắn đuôi chuông đẻ con vì chúng sống ở vùng núi cao hoặc nơi có khí hậu lạnh, không thuận lợi cho việc đẻ trứng. Ảnh: Pinterest. 6. Rắn biển hầu như chỉ đẻ con. Hầu hết các loài rắn biển là loài đẻ con, do môi trường nước không phù hợp để trứng phát triển thành con non như trên cạn. Ảnh: Pinterest. 7. Thời gian mang thai. Thời gian mang thai của rắn đẻ con thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng, phụ thuộc vào loài và điều kiện môi trường. Ảnh: Pinterest. 8. Nhiệt độ ảnh hưởng đến thai kỳ. Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng lớn đến thời gian mang thai và phát triển của rắn con, với nhiệt độ ấm hơn giúp rút ngắn thời gian thai kỳ. Ảnh: Pinterest. 9. Số lượng con non thay đổi. Số lượng rắn con trong mỗi lứa đẻ dao động từ 2 đến hơn 50 con, tùy thuộc vào kích thước và loài của rắn mẹ. Ảnh: Pinterest. 10. Rắn con được trang bị đầy đủ kỹ năng tồn tại. Rắn con khi sinh ra đã có đủ răng nanh, nọc độc (nếu là loài có nọc độc), và bản năng săn mồi để sinh tồn. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

