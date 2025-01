8 nữ streamer sở hữu nhan sắc "nhìn là yêu" trong làng game Việt

1. Misthy (Lê Thy Ngọc): Sinh năm 1995, nữ streamer tiên phong trong làng game Việt với lối nói chuyện hài hước, thu hút hàng triệu lượt xem và thường xuyên mời khách mời nổi tiếng trong các buổi livestream. (Ảnh: ON Live) 2. Xuka Nhật Hoa (Huỳnh Nhật Hoa): Sinh năm 1996, nổi tiếng với LMHT, vlog và video tư vấn tâm lý, cô tập trung phát triển bản thân mà ít ồn ào trên mạng xã hội.(Ảnh: Phụ nũ số) 3. Yuri Cẩm Tú (Nguyễn Thoại Cẩm Tú): Nữ streamer đời đầu của CC Talk và TalkTV, bắt đầu sự nghiệp từ 2013 với lượng fan hùng hậu.(Ảnh: livestream.vn) 4. Linh Ngọc Đàm (Đàm Ngọc Linh): Streamer đa tài sinh năm 1996, nổi tiếng với LMHT, được yêu thích nhờ vẻ ngoài dễ thương và sự đa dạng trong công việc từ người mẫu ảnh đến streamer.(Ảnh: Doanh Nhân Online) 5. Ohsusu (Ngô Quý): Thành viên The Queen Team, nổi bật với LMHT và phong cách cá tính, sở hữu kênh YouTube hơn 500.000 người theo dõi.(Ảnh: 2dep) 6. Hà Thảo Linh: Sinh viên Đại học Luật Hà Nội, nổi tiếng nhờ tài năng chơi game và vẻ đẹp dịu dàng, với lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.(Ảnh: gamek) 7. Hoàng Mai Linh (Link Zuto): Streamer đa tài với bảng thành tích học tập ấn tượng, tốt nghiệp loại giỏi THPT Chuyên Yên Bái và là cầu thủ bóng đá nữ nổi bật của Đại học Bách Khoa.(Ảnh: coolmate.me) 8. Gấm Kami (Hồng Gấm): Cơ thủ bi-a nổi tiếng trên TikTok với hơn 5 triệu lượt theo dõi, thu hút đông đảo người xem với các buổi livestream và nội dung sáng tạo.(Ảnh: ON Live) Mời quý độc giả xem thêm video: Chú mèo “phô diễn” tài nghệ chơi game đáng kinh ngạc.

1. Misthy (Lê Thy Ngọc): Sinh năm 1995, nữ streamer tiên phong trong làng game Việt với lối nói chuyện hài hước, thu hút hàng triệu lượt xem và thường xuyên mời khách mời nổi tiếng trong các buổi livestream . (Ảnh: ON Live) 2. Xuka Nhật Hoa (Huỳnh Nhật Hoa): Sinh năm 1996, nổi tiếng với LMHT, vlog và video tư vấn tâm lý, cô tập trung phát triển bản thân mà ít ồn ào trên mạng xã hội.(Ảnh: Phụ nũ số) 3. Yuri Cẩm Tú (Nguyễn Thoại Cẩm Tú): Nữ streamer đời đầu của CC Talk và TalkTV, bắt đầu sự nghiệp từ 2013 với lượng fan hùng hậu.(Ảnh: livestream.vn) 4. Linh Ngọc Đàm (Đàm Ngọc Linh): Streamer đa tài sinh năm 1996, nổi tiếng với LMHT, được yêu thích nhờ vẻ ngoài dễ thương và sự đa dạng trong công việc từ người mẫu ảnh đến streamer.(Ảnh: Doanh Nhân Online) 5. Ohsusu (Ngô Quý): Thành viên The Queen Team, nổi bật với LMHT và phong cách cá tính, sở hữu kênh YouTube hơn 500.000 người theo dõi.(Ảnh: 2dep) 6. Hà Thảo Linh: Sinh viên Đại học Luật Hà Nội, nổi tiếng nhờ tài năng chơi game và vẻ đẹp dịu dàng, với lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.(Ảnh: gamek) 7. Hoàng Mai Linh (Link Zuto): Streamer đa tài với bảng thành tích học tập ấn tượng, tốt nghiệp loại giỏi THPT Chuyên Yên Bái và là cầu thủ bóng đá nữ nổi bật của Đại học Bách Khoa.(Ảnh: coolmate.me) 8. Gấm Kami (Hồng Gấm): Cơ thủ bi-a nổi tiếng trên TikTok với hơn 5 triệu lượt theo dõi, thu hút đông đảo người xem với các buổi livestream và nội dung sáng tạo.(Ảnh: ON Live) Mời quý độc giả xem thêm video: Chú mèo “phô diễn” tài nghệ chơi game đáng kinh ngạc.