Đây là chiếc siêu SUV Lamborghini Urus SE "độc nhất" thế giới

Lamborghini Urus SE hàng độc này với họa tiết cực kỳ độc đáo có một không hai theo phong cách nghệ thuật ra mắt tại sự kiện Art Basel. Lamborghini cho biết lớp sơn phủ kết hợp giữa bốn màu và mất 230 giờ để hoàn thiện các chi tiết ở ngoại thất chiếc xe này. Họa tiết phức tạp trên siêu SUV Lamborghini Urus SE được tạo ra bởi nhóm Ad Personam nội bộ của Lamborghini để giới thiệu khả năng cá nhân hóa của thương hiệu nếu những người mua muốn có thứ gì đó độc đáo cho chiếc xe mới của họ. Các nhà thiết kế đã làm nổi bật phần ngoại thất màu xám tiêu chuẩn bằng các sọc nổi bật chủ yếu bao gồm màu đen và xám nhạt là Nero Noctis và Grigio Telestro. Một tông màu sáng có tên gọi là Blu Glauco mang đến điểm nhấn màu xanh lam cho nhiều khu vực khác nhau trên thân xe. Theo Giám đốc thiết kế của Lamborghini Mitja Borkert, nguồn cảm hứng cho thiết kế này là “phong cách sống sôi động của Miami và sự đa dạng của thành phố này”. Lớp sơn mất 230 giờ này được áp dụng cho Urus SE, phiên bản SUV mới nhất và mạnh mẽ nhất. Hệ thống truyền động Plug-in Hybrid của xe bổ sung thêm một động cơ điện để bổ sung cho động cơ V-8 tăng áp kép mạnh mẽ. Mẫu xe được trang bị động cơ điện bổ sung đi kèm với hộp số tự động tám cấp, động cơ điện tạo ra công suất 189 mã lực và mô-men xoắn 483 Nm. Khối động cơ xăng của xe có mức công suất 612 mã lực và mô-men xoắn đạt mức 800 Nm. Kết hợp lại, cả hai khối động cơ này có khả năng sản sinh mức công suất toàn hệ thống là 789 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn lên tới 901 Nm từ 1.750 vòng/phút. So với Urus S, SE mới có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h nhanh hơn 0,1 giây, giảm thời gian tăng tốc xuống chỉ còn 3,4 giây. Ngoài ra, phiên bản Urus Performanceante vẫn là mẫu xe nhanh nhất trong dòng Urus với tốc độ tối đa có thể đạt được ở mức 3,3 giây. Mẫu SUV PHEV này có khả năng đạt tốc độ 200 km/h trong vòng 11,4 giây. Ngoài ra, chiếc siêu SUV này có thể đạt tốc tối đa lên tới 312 km/h, nhanh hơn một chút so với hai phiên bản sử dụng động cơ V8 thông thường. Mẫu siêu SUV Lamborghini Urus SE mới được trang bị đi kèm với pin lithium-ion 25,7 kWh gắn bên dưới khoang hành lý, giúp xe có thể di chuyển bằng điện khoảng 60km. Nếu xe chạy ở chế độ thuần điện EV, mẫu siêu SUV có khả năng đạt tốc độ tối đa 130 km/h. Sau đó, động cơ V8 sẽ tự động khởi động. Ngoài ra, Lamborghini cũng cho biết trên mẫu xe này, lượng khí thải giảm 80% so với phiên bản chạy bằng động cơ xăng. Với Urus, mẫu xe cũng được tinh chỉnh một số chi tiết ở phần đầu xe, điển hình chính là cụm đèn chiếu sáng. Phần đèn chiếu sáng này được trang bị phần LED dải bao quanh đèn xe mềm mại hơn, ngoài ra phần dưới cản cũng được tinh chỉnh với một số chi tiết thiết kế lấy cảm hứng từ siêu xe Revuelto. Ở phần cản sau, điểm khác biệt lớn nhất chính là khu vực gắn biển số đã được chuyển xuống phía dưới cản sau, đồng thời với thiết kế mới này, mẫu xe tăng thêm 35% lực ép so với Urus S. “Chúng tôi luôn hào hứng mang đến sự đổi mới và nghệ thuật thực sự cho Miami, đặc biệt là trong thời điểm thành phố này tràn ngập những nhà sáng tạo, nhà thiết kế và nghệ sĩ truyền cảm hứng”, CEO của Lamborghini, Stephan Winkelmann cho biết. Video: Xem chi tiết Lamborghini Urus bản độ TopCar Design.

