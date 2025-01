Độc lạ lì xì “xé túi mù” khiến giới trẻ thích thú tìm mua

Phong tục lì xì ngày Tết cổ truyền là một hoạt động không thể thiếu mỗi dịp Tết đến Xuân về. Những phong bao lì xì đỏ thắm tượng trưng cho lời cầu chúc may mắn, an lành cho cả năm. Chính vì vậy những ngày gần đến Tết Nguyên Đán, thị trường mua bán bao lì xì đang sôi động hơn bao giờ hết. Năm vừa qua chứng kiến nhiều trend khác nhau, trong đó có trend xé túi mù được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Nắm bắt tâm lý khách hàng, nhiều nhà sản xuất đã cập nhật mẫu bao lì xì "xé túi mù" độc đáo, khiến nhiều người vô cùng thích thú. Theo đó, những bao lì xì này được thiết kế theo dạng túi mù. Người bốc trúng trước khi xé bao lì xì sẽ hoàn toàn không biết được bên trong có gì, hay mệnh giá ra sao. Những bao lì xì này khiến người nhận vừa có niềm vui được nhận tiền mừng tuổi cho năm mới, vừa được cảm nhận niềm vui xé túi mù, nhận blind box. Những bao lì xì túi mù này cũng có giá thành không đắt, chỉ tương đương với các loại lì xì truyền thống. Tuy nhiên loại lì xì này có nhược điểm là chỉ sử dụng được một lần, và cũng không nên để tiền giấy vào trong, tránh tình trạng lúc xé túi mù xé luôn cả tiền. Lì xì túi mù không chỉ được bán online mà nhiều cửa hàng offline truyền thống ở nhiều chợ Tết cũng đã nhập hàng về bán. Bên cạnh lì xì túi mù, lì xì in hình Labubu hay Baby Three cũng được các bạn trẻ rất yêu thích. Bao bì lì xì được trang trí bắt mắt với những màu sắc rực rỡ, ấn tượng.

