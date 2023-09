Hyundai Custin sắp bán ra tại Việt Nam, Kia Carnival dè chừng

Tại Việt Nam, nếu như mẫu minivan đàn anh Hyundai Staria tìm được thị trường ngách riêng với vai trò xe chuyên dụng (chở tiền và cứu thương); thì chỉ có hiếm hoi Kia Carnival là tìm được thành công và đang trong thế "một mình một chợ". Ngoài ra người tiêu dùng Việt đã chứng kiến rất nhiều cú ngã ngựa trong quá khứ mang tên Ford Tourneo, hay Peugeot Traveller. Chình vì vây việc ra mắt Hyundai Custin 2024 mới (hay Hyundai Custo 2023) là một nước đi đúng đắn. Như vậy, "cửa sáng" dành cho một mẫu MPV là khá hẹp, trong bối cảnh phân khúc MPV 7 chỗ giá rẻ đang hết sức đông đúc, với hàng loạt cái tên sừng sỏ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7/Ertiga và mới đây nhất là Honda BR-V. Bản thân mẫu xe đàn em là Hyundai Stagazer cũng đang "ngụp lặn" khá sâu và chưa tìm được hy vọng trong phân khúc này dù sở hữu mức giá đã rất "sát ván". Mới chỉ được bán ra tại duy nhất một thị trường cách đây chưa đầy một năm, nên thời điểm này, có lẽ là quá sớm để khẳng định một điều gì đó chắc chắn bởi các thông tin xung quanh Hyundai Custo cũng chưa xuất hiện nhiều. Vậy thì liệu mẫu xe MPV Hyundai Custin có phải là một nước cờ mạo hiểm hay không? Xét về kích thước, Hyundai Custin định vị lớn hơn đàn em Stargazer; nhưng vẫn khiêm tốn hơn so với đối thủ Kia Carnival. Xe sở hữu thông số DxRxC lần lượt là 4.950 x 1.850 1.734 mm. Đồng thời, trục cơ sở đạt mức 3.055 mm. Diện mạo ngoại thất của Custin chia sẻ khá nhiều điểm chung cùng Hyundai Tucson, với mặt ca-lăng phong cách kim cương Parametric Jewel Hidden Light. Khu vực đuôi xe rất bắt mắt với dải đèn LED được làm liền mạch và uốn móc câu điệu đà ở hai bên sườn. Dàn chân xe cũng rất sắc nét với bộ mâm năm chấu phay sơn hai màu, kích thước 18 inch. Là một mẫu MPV thứ thiệt, nên cửa ra vào hai bên hông xe đều là cửa trượt - tự động đóng mở bằng điện. Cốp xe cũng hỗ trợ đóng mở điện. Đối với một mẫu xe MPV, khoang nội thất mới là phần được chú trọng nhất. Và đây cũng chính là phần mà Hyundai Custin ghi điểm với người dùng. Ba hàng ghế được sắp xếp theo cấu hình 2+2+3. Không gian bên trong xe rộng rãi, với tiêu điểm là hàng ghế thứ hai thiết kế theo kiểu Captain chair với bệ đỡ tỳ tay riêng. Đặc biệt, hai ghế ngồi giữa xe này có thể điều chỉnh điện nhiều tư thế và ngả cực kỳ sâu, cung cấp cho hành khách một giường nằm đúng nghĩa - vô cùng thoải mái khi di chuyển chặng xa. Là một mẫu xe xuất xứ từ Trung Quốc, nên không khó hiểu khi Hyundai Custin được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại và tiện ích ngập tràn. Nổi bật trong số đó có thể kể tới: ghế bọc da cao cấp chỉnh điện có nhớ vị trị, kèm sưởi ấm và làm mát, màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,4 inch đặt dọc có hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động có cửa gió cho cả 3 hàng ghế, hệ thống đèn viền nội thất... Hyundai Custin cũng rất được chú ý về khía cạnh an toàn, với đầy đủ các công nghệ tối tân như: hệ thống khung gầm N3 - Platform đạt tiêu chuẩn toàn cầu (chia sẻ chung với Santa Fe, Sorento, Sonata, K5, Carnival...), 6 túi khí; cảnh báo mở cửa, cảnh báo áp suất lốp... Các tính năng an toàn chủ động trong gói Hyundai Smartsense cũng có mặt đầy đủ, với: hỗ trợ giữ làn, giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù, phòng tránh va chạm khi lùi, phòng tránh va chạm trước, cảnh báo người lái tập trung và cả điều khiển hành trình thông minh... Về sức mạnh vận hành, Hyundai Custin cũng được định vị tương tự như vóc dáng tổng thể; tức là cao hơn các mẫu MPV giá rẻ nhưng khiêm tốn hơn đối thủ Kia Carnival. Cụ thể, xe được trang bị khối động cơ SmartStream 1.5L tăng áp hoặc tùy chọn máy 2.0L tăng áp. Cả hai cùng được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp; cho công suất cực đại lần lượt là 168 mã lực và 253 Nm mô-men xoắn; hoặc 233 mã lực và 353 Nm mô-men xoắn. Dựa vào cấu hình như vậy, có thể ước tính giá xe Hyundai Custin 2024 sẽ được nhà phân phối Thành Công định vị ở mức khoảng trên dưới 1 tỷ đồng tùy phiên bản. Nếu đúng vậy, đây sẽ là một nước đi rất khéo léo của Hyundai Custin, khi lấy lợi thế giá bán để đối đầu với tượng đài phân khúc - Kia Carnival. Video: Hyundai Custo tháng 9 về Việt Nam: Dự kiến hơn 1 tỷ.

