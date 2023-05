Cận cảnh Hyundai Custo 2024 “bằng xương, bằng thịt” tại Việt Nam

Sau khi chiếc Hyundai Custo 2024 mới màu trắng bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường phố Việt Nam, đến nay lại xuất hiện đoạn video quay cận cảnh chiếc Hyundai Custo màu xám đang nằm ở cảng tại Việt Nam. Những hình ảnh và video này càng làm dấy lên tin đồn về việc mẫu MPV cỡ lớn này chuẩn bị được bán tại Việt Nam. Như thông tin đã đưa, Hyundai Custo là mẫu MPV đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào năm 2021 và dùng chung khung gầm với mẫu SUV cỡ C quen thuộc Tucson. Xe sở hữu chiều dài 4.950 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.734 mm và chiều dài cơ sở 3.055 mm. Với kích thước được trang bị, mẫu xe Hyundai Custo là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Kia Carnival thay vì Toyota Innova như nhiều người lầm tưởng. So với Kia Carnival đang bán tại Việt Nam, tân binh nhà Hyundai ngắn hơn 205 mm, hẹp hơn 145 mm, thấp hơn 41 mm trong khi chiều dài cơ sở chỉ kém 35 mm. N Nếu so với Toyota Innova thế hệ mới sắp bán ở Việt Nam trong năm nay, Hyundai Custo dài hơn 195 mm, thấp hơn 61 mm, chiều rộng ngang ngửa và chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 205 mm. Vì dùng chung cơ sở gầm bệ nên không có gì ngạc nhiên khi Hyundai Custo sở hữu một số nét thiết kế giống Tucson. Có thể thấy rõ điều này qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt không viền, đi kèm mắt lưới hình học. Lưới tản nhiệt này nối liền với đèn pha LED và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày có thiết kế ẩn Parametric Hidden Lights. Ngay cả thiết kế cản trước của mẫu MPV cỡ lớn này cũng khá giống với Hyundai Tucson. Tuy là xe MPV nhưng Hyundai Custo lại sở hữu tấm ốp gầm giả màu bạc bên dưới cản trước/ sau và gầm khá cao theo phong cách SUV. Trong khi đó, cửa lùa chỉnh điện ở bên sườn là trang bị đặc trưng của xe MPV. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế 5 chấu kép, phay xước 2 màu, nẹp mạ crôm trang trí ở cột D, đèn hậu hình chữ "C" nối liền với nhau bằng dải đèn LED nằm vắt ngang đuôi xe và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay. Bên trong chiếc Hyundai Custo xuất hiện tại cảng ở Việt Nam là không gian nội thất 6 chỗ ngồi với 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa. Ngoài ra, tại thị trường Trung Quốc, mẫu MPV này còn có cả phiên bản 7 chỗ với ghế dài ở giữa. Tương tự ngoại thất, nội thất của Hyundai Custo cũng có đôi nét giống Tucson như vô lăng và và nút bấm chuyển số trên cụm điều khiển trung tâm. Trên mặt táp-lô của xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch nằm dọc. Đúng truyền thống của các mẫu xe Hàn Quốc, Hyundai Custo sở hữu trang bị tiện nghi khá đầy đủ như cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, ghế sưởi/thông hơi, rèm cửa sổ, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau và khoang hành lý có thể tích 262 lít, đủ để chứa 6 chiếc va ly 20 lít. Chiếc Hyundai Custo trong đoạn video trên có logo 380T ở cửa cốp. Điều này chứng tỏ xe dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 236 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Ở thị trường Trung Quốc, xe còn có 1 tùy chọn động cơ nữa là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Cả hai động cơ này đều kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Theo tin đồn, Hyundai Custo sẽ lắp ráp tại Việt Nam và bán ra trong năm nay. Hiện giá bán của mẫu xe này ở Việt Nam chưa được hé lộ. Tuy nhiên, nhiều khả năng xe sẽ có giá nằm trong khoảng giữa Hyundai Stargazer (575 - 685 triệu đồng) và Kia Carnival (1,269 - 1,869 tỷ đồng). Tại thị trường Trung Quốc, Hyundai Custo có giá dao động từ 175.800 - 218.800 Nhân dân tệ (khoảng 586 - 729 triệu đồng). Video: Cận cảnh Hyundai Custo tại Việt Nam.

