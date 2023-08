Hyundai Custo 2024 "bằng xương, bằng thịt" chuyển về đại lý Việt

Theo thông tin từ các đại lý, vào tháng 9 năm nay, Hyundai sẽ ra mắt 2 mẫu xe hoàn toàn mới ở thị trường Việt Nam, một trong số đó là MPV cỡ lớn Custo. Chẳng bao lâu sau đó, hình ảnh chiếc Hyundai Custo 2024 mới được vận chuyển trên đường phố Việt Nam đã xuất hiện. Hiện các đại lý Hyundai chính hãng ở Việt Nam cũng đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu MPV này. Theo một số nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Hyundai Custo 2024 tại Việt Nam sẽ có giá bán khoảng 900 triệu đồng. Nếu giá bán này là chính xác thì xe sẽ rẻ hơn nhiều so với đối thủ gần nhất là Kia Carnival (1,249 - 1,859 tỷ đồng). Đồng thời, mức giá xe Hyundai Custo 2024 dự kiến sẽ ngang ngửa với Toyota Innova thế hệ mới sắp ra mắt Việt Nam vào tháng 10 năm nay. Hiện trang bị cụ thể của Hyundai Custo ở Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe có thông số và trang bị tương tự phiên bản đang bán ở Trung Quốc.Hyundai Custo là mẫu MPV được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Tucson, do đó không có gì bất ngờ khi mẫu MPV này được áp dụng phong cách thiết kế ngoại thất và nội thất khá giống Hyundai Tucson. Có thể thấy rõ sự tương đồng giữa 2 mẫu xe này qua thiết kế lưới tản nhiệt, dải đèn LED định vị ban ngày ẩn Parametric Hidden Lights, cản trước, vô lăng và nút bấm chuyển số trên cụm điều khiển trung tâm... Là sản phẩm của liên doanh Beijing Hyundai, mẫu MPV này sở hữu kích thước khá lớn với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.950 x 1.850 x 1.734 mm và chiều dài cơ sở 3.055 mm. Như vậy, mẫu MPV này có kích thước nằm giữa Toyota Innova thế hệ mới và Kia Carnival. Được thiết kế theo phong cách MPV lai SUV nên Hyundai Custo có cả ốp gầm giả màu bạc bên dưới cản trước/sau. Bên cạnh đó là cửa lùa chỉnh điện bên sườn, vành hợp kim đa chấu, nẹp mạ crôm trang trí ở cột D, đèn hậu hình chữ "C" nối liền và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay. Bên trong mẫu MPV này là không gian nội thất với 2 cấu hình 7 chỗ và 6 chỗ ngồi. Với cấu hình 6 chỗ, xe sẽ được trang bị 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa. Ngoài ra, Hyundai Custo còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch nằm dọc hướng về phía người lái... Các trang bị tiện ích khác của Hyundai Custo 2023 như sạc điện thoại không dây, ghế sưởi/thông hơi, rèm cửa sổ, cửa sổ trời toàn cảnh 2 mảnh, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau và khoang hành lý có thể tích 262 lít, đủ để chứa 6 chiếc va ly 20 lít. Đáng tiếc là thông tin về động cơ của Hyundai Custo ở Việt Nam vẫn được giữ kín. Tại Trung Quốc, xe được trang bị 2 loại động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp. Thứ nhất là động cơ 1.5L, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Thứ hai là động cơ 2.0L, sản sinh công suất tối đa 236 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Hai động cơ đều kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Chưa rõ Hyundai Custo 2024 mới sẽ được lắp ráp tại Việt Nam hay nhập khẩu nguyên chiếc. Nhưng theo dự đoán, mẫu xe này có thể sẽ tiếp tục được TC Motor áp dụng chiến lược nhập trước, lắp sau, tương tự "người anh em" Creta. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Hyundai Custo 2024 dao động từ 175.800 - 218.800 Nhân dân tệ (khoảng 579 - 721 triệu đồng). Khi bán ở Việt Nam, với mức dự đoán dưới 1 tỷ đồng. Sự xuất hiện của Custo sẽ hoàn thiện danh mục sản phẩm của thương hiệu Hyundai ở thị trường Việt. Video: Xem MPV Hyundai Custo 2024 rất gần ngày ra mắt Việt Nam.

