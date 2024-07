Hyundai Centennial JS350 "chủ tịch" bán 450 triệu có rẻ như lời đồn?

Mới đây, chiếc xe Hyundai Centennial JS350 hàng hiếm được rao bán công khai trên mạng xã hội cùng loạt ảnh chi tiết khoe trọn phong cách thiết kế mới, lạ. Theo người bán, chiếc xe này thuộc "hàng kịch độc" và đây là chiếc xe duy nhất có mặt tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra người bán thông tin thêm, chiếc Hyundai Centennial JS350 tại Việt Nam này được sản xuất năm 2007, ODO cán mốc 17 vạn km. Mọi thứ còn rất đẹp, nội thất nguyên bản. Chiếc xe này thuộc quyền sử dụng của chủ tịch Hàn Quốc trong thời gian công tác tại Việt Nam. Với giá xe Hyundai Centennial JS350 chào bán 450 triệu, người bán tự tin khẳng định đây là chiếc xe dành cho dân sưu tầm. Tuy nhiên, bên dưới bài viết, nhiều người định giá thấp hơn rất nhiều so với giá người bán đề xuất. Đa số cho rằng chiếc xe này chưa tương xứng với con số đề xuất 450 triệu do xe sản xuất năm 2007 chưa "đủ tuổi" để xếp vào nhóm xe cổ. Dẫu chỉ có 1 chiếc duy nhất tại Việt Nam nhưng chiếc xe này không phải hàng sản xuất giới hạn với số lượng cực ít trên thế giới. Tài khoản Hà Trần bình luận: "Nói bác đừng buồn chứ con xe này làm gì có giá trị sưu tầm. Đời cũng là 200x. Xe ko phải hàng Limited sản xuất vài chục cái trên thế giới. Xe cổ nó phải tầm 197x đổ về chứ 200x thì có ngon đến đâu thì cũng theo giá thị trường thôi."

Đồng quan điểm, tài khoản Đặng Hoài chia sẻ: "Nếu cổ hẳn mà độc thì giá đó sẽ là sưu tầm, còn xe hiện đại đời cao, chấm cao, giá cao mà kêu là xe sưu tầm thì... bỏ đi nhá, ngáo giá quá rồi đấy". Tài khoản Hoà Hà Đông chia sẻ thêm: "Xe hoài cổ phù hợp dân chơi đi coffe, tuy nhiên giá này chắc nghiến gãy răng mới dám mua vì mỗi lần thấy đồ lại bay sang Hàn kiếm chắc quá ba tiền thóc". Được biết, Hyundai Centennial JS350 Là chiếc xe chuyên dụng chở các nhà lãnh đạo cấp cao tại hội nghị APEC diễn ra ở Hàn Quốc. Ngoại hình của Centennial đậm chất cổ điển, sang trọng, toát lên khí thế của quyền uy và địa vị xã hội. Tuy nhiên, Centennial JS350 không phải dòng xe phổ biến tại Việt Nam. Toàn bộ ghế ngồi trên xe Hyundai Centennial bọc da màu đen tích hợp hệ thống điều khiển điện ngay trên cánh cửa, cho phép người sử dụng có thể lựa chọn vị trí, tư thế phù hợp. Khoang nội thất rộng rãi nhờ chiều rộng của xe đạt gần 2m. Centennial là sản phẩm hợp tác giữa Hyundai và Mitsubishi. Xe sử dụng động cơ V6 3.5L, sản sinh công suất tối đa 214 mã lực, kết hợp hộp số tự động H-matic 5 cấp. Trang bị an toàn có trên xe gồm: Chống bó cứng phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hàng loạt các túi khí và hệ thống ổn định trạng thái thân xe VDC… Video: Xem chi tiết sedan hạng sang Hyundai Centennial JS350 2007.

