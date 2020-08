Có nên mua Hyundai Genesis BH380 2009 bán 780 triệu đồng?

Thế hệ thứ 1 (BH) của dòng xe sang Hyundai Genesis (thế hệ mới ngày nay còn gọi là Genesis G80) được đưa về Việt Nam khá nhiều tại thời điểm cách đây hơn 10 năm. Tuy nhiên, rất ít xe được trang bị full “đồ chơi” options như chiếc Genesis BH380 có gói trang bị “Vippack” này. Được biết vào năm 2009, giá xe Hyundai Genesis BH380i vào khoảng 120.000 USD (theo tỷ giá cách thời bấy giờ) khi đóng đủ các loại thuế phí, đây là một mức giá không hề rẻ. Sau hơn 10 năm sử dụng, chiếc xe này đang được chào bán với giá 780 triệu đồng, ngang tầm giá của một chiếc sedan hạng C phổ thông.Hyundai Genesis BH380 đời 2009 sử dụng động cơ V6 dung tích 3.8 lít (Lambda-II MPi) cho công suất tối đa 290 mã lực tại vòng tua 6.200 vòng/phút, và mô-men xoắn cực đại 358Nm tại vòng tua 4.500 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6AT). Đặc biệt, Genesis BH380 sử dụng hệ thống treo khí nén khá “xịn xò”, có thể điều chỉnh độ cao khoảng sáng gầm bằng nút bấm. Cách đây hơn 10 năm, Hyundai Genesis (BH) được đánh dấu là dòng xe khởi đầu, đang từng biết thiết lập lên chỗ đứng trong thế giới sang của người Hàn. Hyundai Genesis (nay là Genesis) mang tham vọng cạnh tranh cùng các đối thủ lâu đời đến từ Đức như Mercedes-Benz, Audi hay BMW. Bước đi của Genesis như cách mà Toyota đã xây dựng thương hiệu Lexus, Honda với Acura hay Nissan với Infiniti. Có thể nói, những sản phẩm ban đầu của thương hiệu Genesis chưa đủ tạo nên sự đột phá và mang tính nhận diện thương hiệu như ngày nay. Thiết kế của Hyundai Genesis BH mang nhiều nét trung tính, tương đồng với các mẫu xe sedan của Mercedes-Benz hay Lexus thời bấy giờ, bản thân dòng xe Hyundai Genesis vốn đã nhận được khá nhiều khen chê, “dìm hàng”, tranh cãi khi nó được mang lên so sánh với xe sang của Nhật và Đức. Dẫu vậy, Hyundai Genesis BH vẫn được đánh giá cao ở trang bị nội thất tập trung tối đa vào trải nghiệm cho người dùng, đi kèm với giá bán hấp dẫn so với các lựa chọn từ Đức hay Nhật. Ngày nay, thế hệ mới của dòng Hyundai Genesis - Genesis G80 hoàn toàn mới đã thay đổi rất nhiều, nó đã và đang thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và người yêu xe Nội thất Hyundai Genesis BH380 khá rộng rãi, sử dụng vật liệu cao cấp, trang bị nhiều tiện nghi giải trí và hỗ trợ lái tối ưu cho người dùng như: gương chiếu hậu chống chói, tất cả ghế ngồi bọc da sang trọng có bệ tỳ tay cho hàng ghế trước/ sau, ghế lái chỉnh điện có nhớ vị trí, ghế phụ điều chỉnh điện đa hướng có sấy ghế. Phiên bản cao cấp này được trang bị dàn âm thanh từ thương hiệu Lexicon sử dụng 17 loa và một kênh 12-amplifier công suất 528W, hệ thống âm thanh giải trí đầy đủ đầu CD/DVD/MP3, kết nối Bluetooth, cửa sổ trời và hơn nữa... Trang đồ chơi là một thế mạnh giúp Hyundai Genesis BH380 dễ dàng chinh phục các khách hàng ưa thích trải nghiệm. Sau hơn 10 năm sử dụng, giá bán 780 triệu đồng cho “của lạ” Hyundai Genesis BH380 full options nhập Hàn là một gợi ý dành cho những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc sedan hạng sang cỡ trung độc đáo để trải nghiệm với chi phí mua xe dưới 800 triệu đồng. Dẫu vậy, có thể nói đây là mẫu xe kén khách, vì không phải ai cũng dám sử dụng một chiếc xe sang thương hiệu ít người dùng hơn 10 năm tuổi này tại Việt Nam. Khi trở ngại lớn nhất chính là phụ tùng thay thế khó kiếm, phải chờ nhập về vì không có sẵn như lựa chọn xe Đức và Nhật. Video: Đẳng Cấp Genesis Sedan BH380 2009.

