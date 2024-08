Hyundai Accent đời cũ tồn kho xả hàng, giảm hàng chục triệu đồng

Hyundai Accent 2024 tại Việt Nam đã chính thức ra mắt vào cuối tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, những chiếc Hyundai Accent đời cũ vẫn còn tồn kho ở một số đại lý. Để giải phóng hàng tồn, các đại lý này đang tích cực chạy chương trình giảm giá. Theo đó, một số đại lý hiện đang chào bán Hyundai Accent bản AT Tiêu chuẩn với giá chỉ 465 triệu đồng, giảm 40 triệu so với mức niêm yết. Trong khi đó, bản AT Đặc biệt cao cấp nhất có mức giảm từ 45 - 50 triệu đồng, tùy đại lý. Mức giảm giá Hyundai Accent AT Đặc biệt xuống hiện chỉ còn từ 495 - 500 triệu đồng. Những chiếc Hyundai Accent này thuộc đời cũ nhưng vẫn được sản xuất năm 2024. Tuy nhiên, số lượng và màu sắc của những chiếc xe này sẽ bị giới hạn, chủ yếu là màu trắng hoặc đỏ. Với những người yêu thích thiết kế của Hyundai Accent đời cũ và muốn tiết kiệm chi phí thì đây là thời điểm thích hợp để mua sắm. So với Hyundai Accent thế hệ mới vốn có giá từ 439 - 569 triệu đồng cho 4 phiên bản, những chiếc xe đời cũ rẻ hơn đáng kể. Tuy đắt hơn nhưng Hyundai Accent thế hệ mới đã được nâng cấp mạnh về mặt thiết kế và trang bị. Mẫu xe này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế thể thao gợi cảm Sensuous Sportiness đặc trưng của thương hiệu Hyundai. Không chỉ lột xác về mặt thiết kế, Hyundai Accent 2024 còn tăng mạnh về mặt kích thước. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 95 mm, rộng hơn 36 mm, cao hơn 5 mm và chiều dài cơ sở tăng đến 70 mm, từ đó mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn. Bên trong xe, Hyundai Accent 2024 được trang bị vô lăng/ghế bọc da, lẫy chuyển số sau vô lăng, ghế trước làm mát, ghế sau gập 60:40, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau Bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 6 loa, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Điểm nhấn tiếp theo của mẫu sedan hạng B này là trang bị an toàn. Cụ thể, xe được trang bị 6 túi khí, camera lùi, cảm biến sau, cảm biến áp suất lốp (TPMS), hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA), hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA), đèn pha tự động thích ứng (HBA), hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) và cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển (LVDA). Nằm bên dưới nắp ca-pô của xe là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Video: Xem Hyundai Accent 2024 thử nghiệm va chạm an toàn.

Hyundai Accent 2024 tại Việt Nam đã chính thức ra mắt vào cuối tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, những chiếc Hyundai Accent đời cũ vẫn còn tồn kho ở một số đại lý. Để giải phóng hàng tồn, các đại lý này đang tích cực chạy chương trình giảm giá. Theo đó, một số đại lý hiện đang chào bán Hyundai Accent bản AT Tiêu chuẩn với giá chỉ 465 triệu đồng, giảm 40 triệu so với mức niêm yết. Trong khi đó, bản AT Đặc biệt cao cấp nhất có mức giảm từ 45 - 50 triệu đồng, tùy đại lý. Mức giảm giá Hyundai Accent AT Đặc biệt xuống hiện chỉ còn từ 495 - 500 triệu đồng. Những chiếc Hyundai Accent này thuộc đời cũ nhưng vẫn được sản xuất năm 2024. Tuy nhiên, số lượng và màu sắc của những chiếc xe này sẽ bị giới hạn, chủ yếu là màu trắng hoặc đỏ. Với những người yêu thích thiết kế của Hyundai Accent đời cũ và muốn tiết kiệm chi phí thì đây là thời điểm thích hợp để mua sắm. So với Hyundai Accent thế hệ mới vốn có giá từ 439 - 569 triệu đồng cho 4 phiên bản, những chiếc xe đời cũ rẻ hơn đáng kể. Tuy đắt hơn nhưng Hyundai Accent thế hệ mới đã được nâng cấp mạnh về mặt thiết kế và trang bị. Mẫu xe này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế thể thao gợi cảm Sensuous Sportiness đặc trưng của thương hiệu Hyundai. Không chỉ lột xác về mặt thiết kế, Hyundai Accent 2024 còn tăng mạnh về mặt kích thước. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 95 mm, rộng hơn 36 mm, cao hơn 5 mm và chiều dài cơ sở tăng đến 70 mm, từ đó mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn. Bên trong xe, Hyundai Accent 2024 được trang bị vô lăng/ghế bọc da, lẫy chuyển số sau vô lăng, ghế trước làm mát, ghế sau gập 60:40, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau Bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 6 loa, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Điểm nhấn tiếp theo của mẫu sedan hạng B này là trang bị an toàn. Cụ thể, xe được trang bị 6 túi khí, camera lùi, cảm biến sau, cảm biến áp suất lốp (TPMS), hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA), hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA), đèn pha tự động thích ứng (HBA), hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) và cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển (LVDA). Nằm bên dưới nắp ca-pô của xe là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Video: Xem Hyundai Accent 2024 thử nghiệm va chạm an toàn.