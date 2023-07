Mercedes-Benz CLE 2024 mới có gì để "đấu" BMW 4-Series?

Nếu như trong gần 2 thập kỷ vừa qua Mercedes-Benz liên tục tung ra đủ mọi biến thể của tất cả các dòng xe mà họ có, thì giờ đây nhà sản xuất đến từ nước Đức đang muốn làm điều ngược lại. Họ cho khai tử những chiếc C-Class Coupe và E-Class Coupe, rồi giới thiệu chiếc coupe hoàn toàn mới mang tên Mercedes-Benz CLE 2024 mới để thế chỗ. CLE 2024 có kích thước dài 4.850 mm, rộng 1.860 mm và cao 1.428 mm, gần bằng mẫu E-Class Coupe cũ dù vẫn nhỏ hơn đôi chút, nhưng lớn hơn hẳn so với C-Class Coupe cũ. Bản thân tên xe cũng cho thấy nó được định vị ở nhóm xe "E" cỡ trung trong danh mục sản phẩm Mercedes. Trục cơ sở đạt 2.865 mm giúp CLE 2024 trội hơn BMW 4 -Series và Audi A5, vốn là những chiếc xe đối thủ của C-Class Coupe. Tuy vậy, thiết kế ngoại hình của Mercedes-Benz CLE 2024 thể thao lại có nhiều đường nét hao hao C-Class Coupe hơn là E-Class Coupe, dường như để nhấn mạnh sự năng động linh hoạt của mẫu xe 2 cửa này. Đầu xe thuôn nhọn, lưới tản nhiệt tương đối hẹp với viền bao quanh cùng màu thân xe và nắp ca-pô gân guốc gợi ý về một khối động cơ mạnh mẽ bên dưới. Trong nội thất cũng vậy, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy bảng táp-lô của CLE 2024 là mẫu xe này gần như giống hệt dòng C-Class Coupe trước đây. Sau vô-lăng có màn hình đồng hồ 12,3 inch, còn ở trung tâm táp-lô có màn hình cảm ứng 11,9 inch nằm nghiêng. Hệ điều hành MBUX bản mới nhất hỗ trợ kết nối 5G, tích hợp sẵn nhiều ứng dụng như TikTok, Zoom hay thậm chí game Angry Birds. So với C-Class Coupe cũ, CLE 2024 có thêm 10 mm khoảng trống trần xe, 72 mm khoảng trống cho đầu gối hành khách ngồi phía sau và thêm 60 lít không gian hành lý trong cốp, mang đến khả năng chứa 3 túi golf cùng lúc. Như vậy xét về độ thực dụng thì CLE 2024 rõ ràng gần với E-Class Coupe cũ hơn. Các lựa chọn về hệ truyền động của CLE 2024 thì đều được lấy từ E-Class Coupe, bao gồm động cơ xăng và diesel tích hợp cơ chế hybrid nhẹ EQ Boost 48V thế hệ mới, có thể hỗ trợ thêm 17 kW (23 mã lực) cho động cơ chính, tốt hơn chút so với mức 15 kW (20 mã lực) của phiên bản thế hệ trước. CLE 2024 được trang bị tiêu chuẩn hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic, nhưng vẫn có tùy chọn hộp số sàn. Tại Châu Âu, CLE 220d là bản duy nhất dùng động cơ diesel 2.0L 4 xy-lanh, tăng áp đơn, công suất 200 mã lực. Trong khi đó lựa chọn máy xăng thấp nhất là CLE 200 cũng với cấu hình 2.0L 4 xy-lanh, tăng áp đơn nhưng công suất đạt 204 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm. Cả 2 bản này đều có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây và đều là xe dẫn động cầu sau. Nếu muốn có xe dẫn động 4 bánh, khách hàng cũng có thể bắt đầu với bản CLE 200 4MATIC có thông số động cơ tương tự CLE 200, hoặc lên hẳn CLE 300 4MATIC dùng một phiên bản mạnh mẽ hơn của động cơ 2.0L nêu trên, với công suất đạt 258 mã lực và mô-men xoắn tới 400 Nm. CLE 300 4MATIC có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 6,2 giây. Nếu cảm thấy chừng đó chưa đủ hài lòng, khách mua có thể chọn bản cao hơn nữa là CLE 450 4MATIC dùng động cơ xăng 3.0L với 6 xy-lanh, công suất 381 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm và khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4,4 giây. Ở thời điểm hiện tại, dòng CLE hoàn toàn mới chỉ có kiểu thân coupe mui cứng. Tuy nhiên trong tương lai gần, Mercedes-Benz sẽ cho giới thiệu thêm kiểu thân cabriolet với mui xếp mở, đồng thời cũng sẽ ra mắt bản AMG hiệu năng cao. Dự kiến bản AMG sẽ là CLE 53 dùng động cơ M256 3.0L 6 xy-lanh tăng áp có công suất 435 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm. Hãng xe Mercedes-Benz sẽ bắt đầu mở bán CLE 2024 tại châu Âu vào tháng 11/2023 rồi sau đó đến lượt Bắc Mỹ vào khoảng đầu năm 2024. Giá xe Mercedes-Benz CLE 2024 hiện chưa được tiết lộ. Video: Chi tiết coupe 2 cửa/4 chỗ ngồi Mercedes-Benz CLE 2024.

Nếu như trong gần 2 thập kỷ vừa qua Mercedes-Benz liên tục tung ra đủ mọi biến thể của tất cả các dòng xe mà họ có, thì giờ đây nhà sản xuất đến từ nước Đức đang muốn làm điều ngược lại. Họ cho khai tử những chiếc C-Class Coupe và E-Class Coupe, rồi giới thiệu chiếc coupe hoàn toàn mới mang tên Mercedes-Benz CLE 2024 mới để thế chỗ. CLE 2024 có kích thước dài 4.850 mm, rộng 1.860 mm và cao 1.428 mm, gần bằng mẫu E-Class Coupe cũ dù vẫn nhỏ hơn đôi chút, nhưng lớn hơn hẳn so với C-Class Coupe cũ. Bản thân tên xe cũng cho thấy nó được định vị ở nhóm xe "E" cỡ trung trong danh mục sản phẩm Mercedes. Trục cơ sở đạt 2.865 mm giúp CLE 2024 trội hơn BMW 4 -Series và Audi A5, vốn là những chiếc xe đối thủ của C-Class Coupe. Tuy vậy, thiết kế ngoại hình của Mercedes-Benz CLE 2024 thể thao lại có nhiều đường nét hao hao C-Class Coupe hơn là E-Class Coupe, dường như để nhấn mạnh sự năng động linh hoạt của mẫu xe 2 cửa này. Đầu xe thuôn nhọn, lưới tản nhiệt tương đối hẹp với viền bao quanh cùng màu thân xe và nắp ca-pô gân guốc gợi ý về một khối động cơ mạnh mẽ bên dưới. Trong nội thất cũng vậy, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy bảng táp-lô của CLE 2024 là mẫu xe này gần như giống hệt dòng C-Class Coupe trước đây. Sau vô-lăng có màn hình đồng hồ 12,3 inch, còn ở trung tâm táp-lô có màn hình cảm ứng 11,9 inch nằm nghiêng. Hệ điều hành MBUX bản mới nhất hỗ trợ kết nối 5G, tích hợp sẵn nhiều ứng dụng như TikTok, Zoom hay thậm chí game Angry Birds. So với C-Class Coupe cũ, CLE 2024 có thêm 10 mm khoảng trống trần xe, 72 mm khoảng trống cho đầu gối hành khách ngồi phía sau và thêm 60 lít không gian hành lý trong cốp, mang đến khả năng chứa 3 túi golf cùng lúc. Như vậy xét về độ thực dụng thì CLE 2024 rõ ràng gần với E-Class Coupe cũ hơn. Các lựa chọn về hệ truyền động của CLE 2024 thì đều được lấy từ E-Class Coupe, bao gồm động cơ xăng và diesel tích hợp cơ chế hybrid nhẹ EQ Boost 48V thế hệ mới, có thể hỗ trợ thêm 17 kW (23 mã lực) cho động cơ chính, tốt hơn chút so với mức 15 kW (20 mã lực) của phiên bản thế hệ trước. CLE 2024 được trang bị tiêu chuẩn hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic, nhưng vẫn có tùy chọn hộp số sàn. Tại Châu Âu, CLE 220d là bản duy nhất dùng động cơ diesel 2.0L 4 xy-lanh, tăng áp đơn, công suất 200 mã lực. Trong khi đó lựa chọn máy xăng thấp nhất là CLE 200 cũng với cấu hình 2.0L 4 xy-lanh, tăng áp đơn nhưng công suất đạt 204 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm. Cả 2 bản này đều có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây và đều là xe dẫn động cầu sau. Nếu muốn có xe dẫn động 4 bánh, khách hàng cũng có thể bắt đầu với bản CLE 200 4MATIC có thông số động cơ tương tự CLE 200, hoặc lên hẳn CLE 300 4MATIC dùng một phiên bản mạnh mẽ hơn của động cơ 2.0L nêu trên, với công suất đạt 258 mã lực và mô-men xoắn tới 400 Nm. CLE 300 4MATIC có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 6,2 giây. Nếu cảm thấy chừng đó chưa đủ hài lòng, khách mua có thể chọn bản cao hơn nữa là CLE 450 4MATIC dùng động cơ xăng 3.0L với 6 xy-lanh, công suất 381 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm và khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4,4 giây. Ở thời điểm hiện tại, dòng CLE hoàn toàn mới chỉ có kiểu thân coupe mui cứng. Tuy nhiên trong tương lai gần, Mercedes-Benz sẽ cho giới thiệu thêm kiểu thân cabriolet với mui xếp mở, đồng thời cũng sẽ ra mắt bản AMG hiệu năng cao. Dự kiến bản AMG sẽ là CLE 53 dùng động cơ M256 3.0L 6 xy-lanh tăng áp có công suất 435 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm. Hãng xe Mercedes-Benz sẽ bắt đầu mở bán CLE 2024 tại châu Âu vào tháng 11/2023 rồi sau đó đến lượt Bắc Mỹ vào khoảng đầu năm 2024. Giá xe Mercedes-Benz CLE 2024 hiện chưa được tiết lộ. Video: Chi tiết coupe 2 cửa/4 chỗ ngồi Mercedes-Benz CLE 2024.