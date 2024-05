Cận cảnh Hyundai Accent 2024 tại Việt Nam, chỉ từ 499 triệu đồng?

Như thông tin đã đưa, vào ngày 30/5/2024 tới đây, dòng xe Hyundai Accent 2024 mới sẽ chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Trước thời điểm đó, giá bán của mẫu sedan hạng B này đã được một số nhân viên đại lý hé lộ. Cụ thể, mức giá xe Hyundai Accent 2024 tại Việt Nam cho 4 phiên bản, bao gồm MT Tiêu chuẩn, MT, AT và AT Đặc biệt lần lượt là 499 triệu, 520 triệu và 559 triệu đồng. Trong khi đó, bản MT Tiêu chuẩn hiện vẫn chưa được hé lộ giá bán. Như vậy, so với thế hệ cũ, mẫu xe sedan Hyundai Accent 2024 đã tăng đáng kể về mặt giá bán. Bản MT đắt hơn 27 triệu đồng trong khi bản AT tăng giá 19 triệu. Riêng bản AT Đặc biệt đắt hơn 17 triệu đồng. Ngoài ra, Hyundai Accent 2024 còn đắt hơn đối thủ Toyota Vios (458 - 545 triệu đồng) và rẻ hơn Honda City (559 - 609 triệu đồng). Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất rộng rãi hơn nhờ chiều dài cơ sở 2.670 mm. Thể tích khoang hành lý của xe cũng tăng 50 lít lên 528 lít. Trang bị nội thất đáng chú ý như màn hình cỡ lớn đặt nổi trên mặt táp-lô, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 10,25 inch. Xe có vô lăng 2 chấu mới, tích hợp các phím chức năng, ghế trước thông hơi/sưởi ấm, điều hòa tự động với màn hình hiển thị riêng, cửa gió dành cho hàng ghế sau, kết nối Android Auto/Apple CarPlay, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type A/Type C, ổ điện 12V, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, cập nhật phần mềm qua WiFi và điều khiển bằng giọng nói. Trang bị an toàn của xe cũng phong phú với 6 túi khí, phanh đĩa trên 4 bánh, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm với ô tô/người đi bộ/người đạp xe phía trước, hỗ trợ tránh va chạm ở giao lộ, cảnh báo kiêm hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù,... Ngoài ra xe cũng có hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo khi người lái mất tập trung, cảnh báo xe đang đến gần khi mở cửa, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ đèn chiếu xa, cảnh báo khi xe phía trước khởi hành, cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm với xe cắt ngang khi lùi và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Thông tin về trang bị và động cơ của Hyundai Accent 2024 tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Accent mới có có 2 loại động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L. Đầu tiên là động cơ hút khí tự tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT. Thứ hai là động cơ tăng áp, tạo ra công suất tối đa khoảng 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp. Tuy nhiên, nhiều khả năng xe ở Việt Nam sẽ không có tùy chọn động cơ tăng áp kể trên. Về ngoại hình, Hyundai Accent 2024 được trang bị hệ thống đèn LED từ trước ra sau, dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe, vành la-zăng có đường kính từ 15 - 16 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/tự động gập khi cửa khóa/tích hợp đèn báo rẽ và cửa cốp sau tích hợp cánh gió nhỏ. Video: Hyundai Accent 2024 mới đã về Việt Nam.

Như thông tin đã đưa, vào ngày 30/5/2024 tới đây, dòng xe Hyundai Accent 2024 mới sẽ chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Trước thời điểm đó, giá bán của mẫu sedan hạng B này đã được một số nhân viên đại lý hé lộ. Cụ thể, mức giá xe Hyundai Accent 2024 tại Việt Nam cho 4 phiên bản, bao gồm MT Tiêu chuẩn, MT, AT và AT Đặc biệt lần lượt là 499 triệu, 520 triệu và 559 triệu đồng. Trong khi đó, bản MT Tiêu chuẩn hiện vẫn chưa được hé lộ giá bán. Như vậy, so với thế hệ cũ, mẫu xe sedan Hyundai Accent 2024 đã tăng đáng kể về mặt giá bán. Bản MT đắt hơn 27 triệu đồng trong khi bản AT tăng giá 19 triệu. Riêng bản AT Đặc biệt đắt hơn 17 triệu đồng. Ngoài ra, Hyundai Accent 2024 còn đắt hơn đối thủ Toyota Vios (458 - 545 triệu đồng) và rẻ hơn Honda City (559 - 609 triệu đồng). Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất rộng rãi hơn nhờ chiều dài cơ sở 2.670 mm. Thể tích khoang hành lý của xe cũng tăng 50 lít lên 528 lít. Trang bị nội thất đáng chú ý như màn hình cỡ lớn đặt nổi trên mặt táp-lô, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 10,25 inch. Xe có vô lăng 2 chấu mới, tích hợp các phím chức năng, ghế trước thông hơi/sưởi ấm, điều hòa tự động với màn hình hiển thị riêng, cửa gió dành cho hàng ghế sau, kết nối Android Auto/Apple CarPlay, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type A/Type C, ổ điện 12V, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, cập nhật phần mềm qua WiFi và điều khiển bằng giọng nói. Trang bị an toàn của xe cũng phong phú với 6 túi khí, phanh đĩa trên 4 bánh, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm với ô tô/người đi bộ/người đạp xe phía trước, hỗ trợ tránh va chạm ở giao lộ, cảnh báo kiêm hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù,... Ngoài ra xe cũng có hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo khi người lái mất tập trung, cảnh báo xe đang đến gần khi mở cửa, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ đèn chiếu xa, cảnh báo khi xe phía trước khởi hành, cảnh báo/hỗ trợ tránh va chạm với xe cắt ngang khi lùi và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Thông tin về trang bị và động cơ của Hyundai Accent 2024 tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Accent mới có có 2 loại động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L. Đầu tiên là động cơ hút khí tự tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT. Thứ hai là động cơ tăng áp, tạo ra công suất tối đa khoảng 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp. Tuy nhiên, nhiều khả năng xe ở Việt Nam sẽ không có tùy chọn động cơ tăng áp kể trên. Về ngoại hình, Hyundai Accent 2024 được trang bị hệ thống đèn LED từ trước ra sau, dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe, vành la-zăng có đường kính từ 15 - 16 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/tự động gập khi cửa khóa/tích hợp đèn báo rẽ và cửa cốp sau tích hợp cánh gió nhỏ. Video: Hyundai Accent 2024 mới đã về Việt Nam.