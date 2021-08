"Huyền thoại" drag - Chevrolet COPO Camaro 2022 chính thức ra mắt

Dòng Chevrolet COPO Camaro 2022 mới có thêm tùy chọn động cơ phân khối lớn Big Block V8 trứ danh của thương hiệu với dung tích lên tới 9,4 lít và trong phiên bản này, thương hiệu Chevrolet sẽ sản xuất không giới hạn số lượng và sẵn sàng bán ra cho bất cứ ai có nhu cầu. Bên cạnh những nâng cấp về động cơ, phiên bản này cũng được sửa đổi một số chi tiết về thiết kế cũng như thẩm mỹ, từ đây đem lại mẫu xe hiện đại hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Chevrolet COPO Camaro huyền thoại được biết đến là một trong những dòng xe đua Drag có tuổi đời cao nhất với hơn 50 năm tuổi. Câu chuyện bắt đầu năm 1969 khi một số đại lý của Chevy đã sử dụng hệ thống Đặt hàng Sản xuất tại Văn phòng Trung tâm (COPO) của thương hiệu để đặt hàng những chiếc Camaro đặc biệt với các tùy chọn và động cơ khác biệt hẳn so với những mẫu xe thương mại thông thường. Thương hiệu đã sản xuất 69 chiếc xe Drag trong lần này và cho tới năm 2012, thương hiệu Chevrolet mới bắt đầu hồi sinh dòng xe đua Drag nổi tiếng này. Những chiếc COPO Camaro chỉ được sử dụng trên đường đua Drag và không được hợp pháp hóa trên đường phố. COPO Camaro phiên bản năm 2022 được trang bị động cơ phân khối lớn với dung tích 9,4 lít. Động cơ Big Block V8 thể hiện tinh thần của chiếc COPO Camaro 1969 nguyên bản. Dòng COPO Camaro 1969 là một chiếc xe đua Drag chuyên dụng do các đại lý đặt hàng bằng cách sử dụng hệ thống Central Office Production Order để trang bị cho những chiếc xe với động cơ V8 lớn nhất của Chevrolet. Động cơ V8 Big Block dung tích 9,4 lít được cấu tạo với một khối gang cùng nắp chính bốn bu lông, đầu nhôm, trục khuỷu bằng thép rèn, thanh kết nối bằng thép và piston bằng nhôm rèn. Giá xe Chevrolet COPO Camaro 2022 với động cơ cực khủng này được ấn định ở mức 105.500 Đô chưa bao gồm thuế, quyền sở hữu, giấy phép sử dụng và một số loại chi phí khác. Ngoài ra, khách hàng vẫn có thể lựa chọn tùy chọn động cơ nhỏ hơn bao gồm động cơ V8 5,7 lít tăng áp có khả năng sản sinh công suất 580 mã lực hoặc tùy chọn động cơ V8 7,0 lít hút khí tự nhiên với công suất đầu ra ở mức 470 mã lực. Đối với tất cả các phiên bản động cơ, COPO Camaro 2022 đều được trang bị đi kèm với hộp số tự động ba cấp ATI Racing Products TH400. Được thiết kế dành cho việc tranh tài tại các giải đua Drag hoặc các sự kiện khác nhau, COPO Camaro được bán ra thông qua bộ phận Chevrolet Performance và không thể đăng ký để sử dụng hợp pháp trên đường phố. Những chiếc COPO Camaro này có thể tranh tài tại các giải đua như NHRA Stock và Super Stock. Kể từ khi sản xuất lại, thương hiệu đã xuất xưởng dưới 700 chiếc nhưng với việc sản xuất rộng rãi hiện nay, những chiếc COPO Camaro mới có thể đến tay bất kỳ khách hàng nào có đam mê với dòng xe đua Drag cực mạnh này với những trang bị phù hợp theo nhu cầu sử dụng. Bên cạnh yếu tố cải tiến về ngoại hình, Stielow cũng cho biết sự khác biệt lớn nhất giữa mẫu COPO Camaro đầu tiên và thế hệ sau chính là COPO Camaro 1969 có số VIN và có thể vận hành trên đường phố. COPO thế hệ sau này không có số VIN và không thể đăng ký và cũng không được cấp phép để lưu hành trên đường phố công cộng. Những chiếc xe này được tạo ra cho mục đích đua Drag thuần túy với khả năng chạy 400 mét chỉ trong vòng 8,5 đến 8,7 giây với tốc độ lên tới 260 km/h. Video: Chevrolet COPO Camaro 2022 chính thức lộ diện.

