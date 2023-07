Hồng Kỳ H5 2023 - "đối thủ" của Toyota Camry, sẽ bán tại Việt Nam?

Hồng Kỳ H5 2023 mới được định vị trong phân khúc sedan cỡ trung, tuy nhiên, kích thước của Hồng Kỳ H5 đều lớn hơn những đối thủ như Honda Accord và Toyota Camry, cụ thể, về kích thước, Hồng Kỳ H5 có các số đo bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.988 mm x 1.875 mm x 1.470 mm, và chiều dài cơ sở của xe đạt mức 2.920 mm. Với kích thước lớn, Hồng Kỳ dễ áp vào cho H5 có một ngoại hình sang trọng không thua kém gì các mẫu sedan hạng sang, ở mặt trước, Hồng Kỳ H5 sử dụng lưới tản nhiệt hút gió phía trước cỡ lớn với các nan tản nhiệt dạng thác nước thẳng, tạo thành một thể thống nhất. Tiếp đó, 2 bên viền lưới tản nhiệt của mẫu xe sedan Hồng Kỳ H5 2023 còn có các thanh mạ crôm cỡ lớn, nối từ dải đèn LED ban ngày xuống bên dưới vè trước, khiến chiếc xe mới tràn đầy khí chất, cũng như tạo ra điểm nhấn với hình chữ U kéo dài. Cuối cùng là 1 thanh nẹp crôm chạy giữa nắp capô xe đến logo của Hồng Kỳ H5. Hồng Kỳ H5 thế hệ mới có thể đánh lừa nhiều người rằng xe được trang bị đèn pha đôi, lý do là đèn LED chiếu sáng ban ngày của xe đặt trên cao, có thiết kế khá to bản, không sắc cạnh như thông thường, điều này cũng mang thêm nguồn chiếu sáng cho xe. Còn đèn pha chính sẽ nằm ngay vị trí hốc gió 2 bên, với kiểu thiết kế 2 tầng, được ngăn cách bằng 1 hốc gió hình chữ T nằm ngang. Ở bên thân xe, chiếc xe Hồng Kỳ H5 áp dụng thiết kế hai vòng eo, vòng eo phía trước thấp hơn một chút so với vòng eo phía sau, hai bên gặp nhau ở giữa thân xe. Ngoài ra, Hồng Kỳ H5 thế hệ mới sẽ còn được trang bị mâm xe 18 inch với các nan dày đặc, càng làm tăng thêm vẻ thời trang cho xe. Đi vòng ra phần đuôi xe, nới mà chiếc xe Hồng Kỳ H5 mới sử dụng cụm đèn hậu kiểu xuyên suốt rất hiện đại với điểm nhấn là phần thân chính của đèn hậu 2 bên được thiết kế hình khối đặc biệt, có hình dáng rất dễ nhận biết, cũng đây vẻ sang trọng. Mở cửa bước vào bên trong khoang lái, tông màu đỏ bầm của nội thất sẽ giúp cho Hồng Kỳ H5 thế hệ mới trở nên lôi cuốn khá lạ, rất nhiều chi tiết bên trong xe thay vì dùng nhựa rẻ tiền, lại được đắp lên đó chất liệu da cùng màu với ghế ngồi, trông cao cấp hơn hẳn. Đó còn chưa kể đến nhiều chi tiết giả vân gỗ. Những mẫu xe Hồng Kỳ không chỉ có thiết kế ngoại thất bắt mắt mà còn có nội thất rất tiện nghi, trang bị nhiều đồ chơi hấp dẫn, dù là chiếc xe đó thuộc phân khúc siêu sang, sang trọng hay cỡ trung như H5, đầu tiên xe có bảng đồng hồ số với kích thước 12,3 inch, quá đủ để hãng xe Trung Quốc đưa hàng loạt thông tin vào đó. Tiếp đến là màn hình thông tin giải trí nằm dọc, trông chẳng khác gì 1 máy tính bảng, màn hình này được đặt vào trong tấm ốp da, không phải dạng nổi. Đó còn chưa kể việc hãng xe Trung Quốc đã thêm vào hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, camera 360 độ, hệ thống điều khiển từ xa, bản đồ thông minh có thể cá nhân hóa, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, công nghệ kết nối 5G... Nội thất tiếp tục phong cách đơn giản và công nghệ với vô-lăng đa chức năng ba chấu, đã lược bỏ khá nhiều nút bấm vật lý, bảng điều khiển trung tâm ở quanh khu vực cần số cũng tinh giản bớt, để nhường chỗ cho việc xe có thêm sạc điện thoại thông minh không dây. Chiếc xe sedan cỡ trung Hồng Kỳ H5 thế hệ mới sẽ sử dụng hệ thống âm thanh Dynaudio 12 loa, ngoài ra, hàng ghế sau đủ chỗ cho 3 người ngồi, nếu chỉ đi 2 người, bạn có thể mở bệ tỳ tay trung tâm được giấu vào ở hàng ghế giữa. Về sức mạnh, chiếc xe Hồng Kỳ H5 thế hệ mới sẽ cung cấp ba phiên bản sức mạnh khác nhau là 1.5T, 2.0T và 1.5T HEV. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, có công suất tối đa 169 mã lực sẽ đi kèm cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 6,2 lít/100 km. Tiếp đến là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, sẽ cho công suất tối đa lên đến 224 mã lực, trái tim này của xe sedan cỡ trung Hồng Kỳ H5 thế hệ mới sẽ đồng hành với hộp số tự động 8 cấp, giúp xe chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 6,4 lít/100 km. Sau cùng là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) với động cơ xăng tăng áp 1.5 lít và mô-tơ điện, cùng hộp số E-CVT, sẽ tạo ra công suất tổng cộng 169 mã lực, giúp xe có chỉ số "ăn xăng" ấn tượng nhất so với 2 phiên bản còn lại khi có thông số 5,1 lít/100 km.Giá xe Hồng Kỳ H5 thế hệ mới cho tổng cộng 7 phiên bản với giá dao động từ 159.800 đến 225.800 nhân dân tệ (tương đương 518 đến 732 triệu đồng. Hiện tại, Hồng Kỳ đang phân phối chính hãng tại Việt Nam 2 mẫu xe là H9 và E-HS9, trong đó, H5 được xem là "tiểu H9", vì thế, nếu Hồng Kỳ H5 thế hệ mới được bán tại nước ta, đây sẽ là 1 trong những lựa chọn rất hấp dẫn cùng Honda Accord và Toyota Camry. Video: Xem chi tiết Hồng Kỳ H5 2023.

