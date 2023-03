Honda WR-V giá rẻ sẽ bán khắp Đông Nam Á - Toyota Raize "lạnh gáy"

Theo đó, xe sẽ được phân phối theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Karawang (Indonesia). Nhà máy này cũng là nơi lắp ráp Brio để xuất khẩu. Ở lần xuất khẩu đầu tiên này, Honda WR-V 2023 mới dự kiến sẽ ra mắt trước ở Thái Lan trong triển lãm Bangkok Motor Show. Honda WR-V ra mắt tại Thái Lan dự kiến sẽ không khác nhiều so với phiên bản dành cho Indonesia. Xe sở hữu ngoại hình khá hầm hố và bắt mắt, với chiều dài tổng thể 4.060 mm, chiều rộng 1.780 mm và chiều cao 1.608 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.485 mm, nhỏ hơn đáng kể so với HR-V. Khoảng sáng gầm xe cao 220 mm và dung tích cốp đạt 380 lít. Trong khi đó, 2 bản RS có thêm lưới tản nhiệt với thiết kế mắt lưới đa điểm mạ crôm, tích hợp logo riêng, đèn pha LED toàn phần, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn LED báo rẽ tuần tự, vành la-zăng hợp kim 17 inch sơn 2 màu thể thao hơn và gương chiếu hậu gập tự động. Ngoài ra, bản 1.5 RS Honda Sensing còn có tính năng đèn pha tự động. Về trang bị vận hành, Honda WR-V chưa chắc đã được trang bị động cơ giống ở thị trường Indonesia. Hiện tại xe đang sử dụng động cơ DOHC i-VTEC Euro 4 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 121 mã lực tại 6.600 vòng/ phút và mô-men xoắn 145 Nm tại 4.300 vòng / phút, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Nội thất của 2 bản RS cũng có những trang bị riêng như ghế bọc da pha nỉ, vô lăng bọc da, tích hợp nhiều nút bấm hơn, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 inch, cần số bọc da, hệ thống điều hòa đi kèm màn hình kỹ thuật số và 6 loa... Về trang bị an toàn, Honda WR-V sẽ được trang bị 6 túi khí, camera cập lề Honda LaneWatch và gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing. Gói Honda Sensing trên WR-V bao gồm: phanh giảm thiểu va chạm CMBS, hỗ trợ giữ làn đường LKAS, giảm thiểu lệch làn đường RDM, đèn pha tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành. Chưa rõ khi phân phối ở Thái Lan hay các quốc gia Đông Nam Á khác xe sẽ có giá như thế nào. Nhưng hiện tại, ở Indonesia giá xe Honda WR-V 2023 có mức bán ra dao động từ 271,9 - 309,9 triệu Rupiah (khoảng 432 - 492 triệu đồng). Video: Honda WR-V 2023 sẽ có mặt tại nhiều quốc gia Đông Nam Á.

