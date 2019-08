Honda Winner X - sản phẩm chắp vá vội vàng từ HVN?

Sau 14 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, đối thủ của mẫu xe máy Honda Winner là Yamaha Exciter đã ghi dấu ấn với biệt danh “ông vua đường phố”. Sự thống trị của Exciter trong phân khúc Underbone được thể hiện bằng con số 1.000.000 xe bán ra (tính đến năm 2017). Riêng phiên bản mới của chiếc Yamaha Exciter được ra mắt từ năm 2016 đến nay, đã có 277.000 chiếc được bàn giao tới tay khách hàng. Tuy nhiên, đã có sự xuất hiện của nhiều hơn các đối thủ trong cùng phân khúc (Honda Winner, Suzuki Raider hay mới đây nhất là Benelli RFS 150i) thế nhưng mức độ tăng trường của dòng xe côn tay Yamaha Exciter vẫn tốt. Vị thế của "ông vua đường phố" Exciter trong phân khúc côn tay cỡ nhỏ và điều mà "người đồng hương" Honda luôn thèm muốn và đã ra mắt Winner X mới trong tháng 7/2019 vừa qua. Yamaha Exciter từ lâu được biết tới với ngôn ngữ thiết kế thể thao, cơ bắp và cá tính thừa hưởng phong cách từ những mẫu xe phân khối lớn. Đây chính là “điểm nhấn” đã đem tới sự thu hút đối với lớp khách hàng trẻ tuổi. Có vẻ phong cách thiết kế này cũng được HVN áp dụng trên phiên bản Honda Winner X mới, tuy nhiên sự thay đổi này liệu có sáng tạo? Đầu xe Honda Winner X đã được làm mới hoàn toàn với phần yếm xe bề thế vạm vỡ, khác biệt so với Winner 150 trước đây. Cùng với đó là cụm đèn pha đôi, dạng LED, được đặt thấp có thiết kế tương tự các mẫu xe ga của Honda hiện tại. To hơn, vạm vỡ nhưng lại mong manh và yếu hơn, đây là đánh giá chung của các khách hàng về thiết kế dàn áo của Honda. Dàn nhựa của xe bị cho là ọp ẹp, độ hoàn thiện thấp. Honda muốn mang tới nét thể thao để cạnh tranh với Exciter tuy nhiên trên thực tế, thiết kế của Winner X lại mang nhiều nét lai tạp từ thiết kế xe ga như AirBlade hay Vario. Bên cạnh đó, hệ số cản gió của Winner X là cao, giảm khả năng tăng tốc của xe cũng như kém linh hoạt khi vào cua. Với thiết kế đèn pha đặt thấp của Honda Winner X, tuy đem tới vẻ thể thao, song thiết kế này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới dải chiếu sáng của đèn pha khi chạy trong điều kiện trời tối. Rõ ràng việc đặt đè pha như trên Yamaha Exciter vẫn mang tới hiệu quả trong khi sử dụng tới hơn so với Honda Winner X. Nhất là khi cả 2 đều sử dụng bóng LED ánh sáng trắng, khá khó quan sát khi di chuyển trong đêm tối. Cụm đèn xi-nhan trên Yamaha Exciter 150 được đánh giá là mang tính thẩm mỹ và thực dụng hơn khi được tích hợp vào phần yếm xe thay vì đặt rời sang 2 bên như Honda Winner X. Đã có rất nhiều khách hàng sau khi sở hữu phiên bản Honda Winner X đã thực hiện việc thay thế hệ thống đèn báo rẽ tiêu chuẩn trên xe. Rõ ràng hệ thống đèn báo rẽ trước trên Winner X mang tới hiệu quả hình ảnh tốt cho xe, nhưng trong quá trình sử dụng dễ gây đâm đụng và chi phí thay thế cũng khá cao. Phần yên cứng, kết hợp với vòng tay lái rộng khiến người lái ngồi lâu gò lưng dễ mỏi. Phần màn hình ở cụm đồng hồ là điểm gây tranh cãi trên Honda Winner X. Nhiều biker đánh giá thiết kế mới đột phá, trông hầm hố nhưng một số không nhỏ cho rằng chi tiết này rối mắt, chỉ dễ quan sát vào ban đêm còn ban ngày gây vướng hoặc khó nhìn. Winner X ra mắt chỉ 3 năm sau khi Winner đời đầu là một điều hiếm thấy trong giới sản xuất xe máy. Honda đã cố gắng thay đổi Winner X rất nhiều từ thiết kế, trang bị nhằm thách thức "vua côn tay" Exciter của Yamaha. Tuy nhiên nhìn tổng thể độ hoàn thiện của Winner X bị đánh giá là kém, thậm chí có những điểm trừ so với Winner đời đầu. Hệ thống ABS trên Winner X nhiều khách hàng phản ánh hoạt động không trơn tru. Đặc biệt động cơ của Winner X vẫn giữ nguyên khối động cơ PGM-FI, 4 kỳ, xy-lanh đơn DOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 150 cc. Sản sinh công suất cực đại 15,4 mã lực tại 9.000 vòng / phút, mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng / phút, tỷ số nén 11.3:1. Đi kèm hộp số 6 cấp, côn tay. Điểm nhấn khi ra mắt Honda Winner X mà nhà sản xuất đề cao là trang bị phanh ABS, tuy nhiên dường như vì chịu sức ép về thời gian ra mắt nên cụm chi tiết này đang bị người dùng tố là chưa tương xứng. Trên một vài diễn đàn, người dùng xe đợt đầu cho biết đã phải tháo “giắc” cắm kích hoạt ABS vì thiết bị này hoạt động chập chờn, tạo tiếng kêu khó chịu. Không có sự thay đổi đáng kể nào ở động cơ, thậm chí do trang bị thêm những option mang tính màu mè như pô to làm tăng trọng lượng xe, giảm khả năng vận hành. Xem ra tham vọng của Honda đã thúc đẩy họ đi quá vội trong nước cờ Winner X. Đáng chú ý, mức giá xe Honda Winner X cũng không hề rẻ, khi phiên bản ABS có giá tới 49,5 triệu đồng. Video: Người dùng đánh giá 6 điểm yếu trên Honda Winner X mới.

