Cận cảnh Honda Winner X mới từ 46 triệu "đấu" Yamaha Exciter

Mẫu xe Honda Winner X 2019 hoàn toàn mới vừa ra mắt thị trường Việt Nam mang theo nhiều kỳ vọng sẽ giúp Honda bám đuổi "người đồng hương" Exciter của Yamaha trên phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ underbone vốn yếu thế bấy lâu. Đây là điều mà hơn 3 năm trở lại đây các phiên bản Winner khác từng ra mắt đã không làm được. Thiết kế mới của Honda Winner X thể hiện rõ nét nhất ở ngoại hình được trau chuốt tỉ mỉ tới từng chi tiết, nó dựa trên nền tảng của những mẫu siêu xe thể thao nhằm thể hiện chất nam tính khỏe khoắn đầy cuốn hút đặc trưng của phân khúc này. Theo đại diện Honda Việt Nam cho hay, Winner X mới được điều chỉnh để tạo nên sự linh hoạt khi cầm lái và dẫn dắt khách hàng đến với những đỉnh cao của cảm xúc. Xe sở hữu hình khối mang tính khí động học cao với những đường nét thiết kế được bố trí theo phong cách của một cỗ máy siêu xe thể thao. Người sử dụng có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt hoàn toàn ở phiên bản này ở đường vát đầu xe sắc nhọn, nối liền là thân xe bề thế với phần yếm trải rộng cùng đuôi xe được vuốt cao gọn gàng, tạo cảm giác khỏe khoắn và mạnh mẽ. Bên cạnh đó, thiết kế với chi tiết tem xe đồ họa táo bạo cũng là yếu tố bật lên được chất xe thể thao của phiên bản mới lần này. Phần đầu xe được nhấn mạnh ở cụm đèn pha và xi nhan LED, thiết kế sắc nét với ánh sáng xanh đặc trưng cũng được trang bị. Công nghệ LED đặc trưng tạo được sự nhận dạng độc nhất vô nhị, đem đến hứng khởi cho người sử dụng. Mặt đồng hồ LCD dạng âm bản nhỏ gọn được tạo hình khối theo phong cách thể thao hiện đại, giúp hiển thị các thông số rõ nét, đặc biệt đem lại cho người dùng tầm nhìn xuất sắc trong mọi điều kiện ánh sáng. Các nút bấm điều khiển và hệ thống khoá chìa dạng từ của xe không thay đổi. Yên xe của Honda Winner X hoàn toàn mới được thiết kế phẳng hơn và tinh chỉnh để đem lại cảm giác thoải mái êm ái hơn cho cả người lái lẫn người ngồi sau. Các trang bị bao gồm: đèn hậu và xi nhan dạng LED, gác chân bằng nhôm sang trọng có thể gập lại; tay dắt sau thiết kế tách rời; đĩa phanh hình lượn sóng tái thiết kế khoẻ khoắn hơn... Honda Winner X mới cũng là mẫu xe đầu tiên ở phân khúc xe côn tay thể thao cỡ nhỏ tại Việt Nam sử dụng hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước – tạo sự cạnh tranh rõ nét với đối thủ Yamaha Exciter. Trên mẫu xe mới hày, Honda Việt Nam cũng đã trang bị cho xe công tắc mở yên tích hợp với ổ khóa. Honda Winner X có chiều dài 2.019mm, rộng 727mm, cao 1.088mm, chiều dài cơ sở 1.278mm, độ cao yên ở mức 795mm, khoảng sáng gầm xe 150mm và nặng 124kg. Xe sử dụng phuộc trước Ống lồng, giảm chấn thủy lực và phuộc sau Lò xo trụ đơn. Kích thước lốp của xe không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Về hệ truyền động, Honda Winner X 2019 mới không thay đổi. Nó sẽ vẫn được trang bị khối động cơ PGM-Fi 150cc 4 kỳ xi lanh đơn sản sinh công suất tối đa 11.5kW tại 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 13.5Nm tại 6.500 vòng/phút. Kết hợp hộp số 6 cấp. Honda Winner X hoàn toàn mới sẽ chính thức được bán ra thị trường Việt Nam từ ngày 16/7/2019 thông qua các cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc với thời gian bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Theo thông báo từ HVN, giá xe Honda Winner X mới sẽ được phân phối 3 phiên bản gồm: bản thể thao ABS, Camo ABS, bản đen mờ ABS và dao động từ 45,9 đến 49,5 triệu đồng. Như vậy, so với thế hệ cũ, giá bán các phiên bản Winner X mới cao hơn từ 400 ngàn đồng đến 3 triệu đồng. Đây sẽ là đối thủ đáng gờm của Yamaha Exciter. Video: Chi tiết xe côn tay Honda Winner X 2019 mới.

