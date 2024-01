Honda Wave 125i sắp lắp ráp Việt Nam, đại lý tư nhân "lo sốt vó"

Mới đây, trong công báo sở hữu công nghiệp xuất hiện thông tin Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Honda Motor đăng ký bản quyền kiểu dáng một mẫu xe máy giống Honda Wave 125i 2023 mới. Không khó nhận ra đây là mẫu xe máy số Honda Wave 125i. Tuy nhiên, Honda Wave 125i thế hệ mới không phải là mẫu xe máy chưa từng xuất hiện trên thị trường Việt Nam khi đã được các cửa hàng kinh doanh, nhập khẩu xe tư nhân mang về từ lâu. Trước đó, Honda Wave 125i về Việt Nam và khiến không ít người tiêu dùng bất ngờ bởi mức giá bán lên đến gần 100 triệu đồng. Wave 125i thực chất là Honda Future 125 lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Tại Thái Lan, giá xe Honda Wave 125i có mức bán ra 53.800 Baht (khoảng 34 triệu đồng). Ở thời điểm hiện tại, giá bán mẫu xe này đang ở mức 84 - 90 triệu đồng, tức cao hơn gấp 2 lần so với giá bán tại Thái Lan và gần gấp 3 lần so với Honda Future 125 lắp ráp tại Việt Nam. Việc đăng ký bản quyền kiểu dáng cho thấy khả năng cao mẫu xe này sẽ sớm được phân phối chính hãng. Không loại trừ khả năng Honda Việt Nam sẽ phân phối mẫu xe này với tên gọi Future 125 FI phiên bản mới. Dù có khác biệt về tên gọi, Honda Wave 125i và Future 125 FI gần như tương đồng về kiểu dáng lẫn trang bị. Chiếc xe trong báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam có sự khác biệt đôi chút. Cụ thể trên mẫu xe máy số Honda Future 125 FI ở phần ốp chrome phía trước yếm cũng như có thêm hộc chứa đồ phụ phía trước. Ngoài ra, phần ốp chống nóng pô xe được tinh chỉnh nhẹ lại thiết kế. Tại thị trường Thái Lan, Honda Wave 125i được trang bị đèn hậu LED tương tự đèn chiếu sáng chính. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.895 x 717 x 1.110 mm, trục cơ sở 1.221 mm và khoảng sáng gầm 131 mm. Khối động cơ trên Honda Wave 125i có dung tích 123.9 cc, kém hơn 1cc so với Future 125 FI bán ở Việt Nam. Cùng với đó là công nghệ Piston Oil Jet Cooling giúp tản nhiệt tốt hơn và hệ thống tăng xích tự động bằng thuỷ lực mới giúp đảm bảo sức mạnh của xe và giảm tiếng ồn. Video: Trên tay Honda Wave 125i 2023 nhập Thái tại Việt Nam.

