Honda Super Cub 2020 từ 36 triệu đồng có gì hay?

Mới đây, hãng xe Honda đã cho ra mắt phiên bản nâng cấp 2020 của mẫu Honda Super Cub 2020 mới tại thị trường Thái Lan với mức giá 47.400 Baht (tương đương 36 triệu đồng). So sánh với phiên bản tiền nhiệm, mẫu xe máy Honda Super Cub 2020 sở hữu một số thay đổi về mặt trang bị và nâng cấp về động cơ. Ngoài ra, thiết kế của xe gần như không có sự khác biệt. Thay đổi đầu tiên trên Honda Super Cub 2020 so với phiên bản trước chính là cân nặng của xe đã được điều chỉnh nhẹ hơn 3kg. Để làm được việc này, các kỹ sư của Honda đã chế tạo lại bộ khung của xe bằng loại hợp kim nhẹ nhưng lại có độ bền và cứng cao hơn trước. Từ đó, chiếc xe không chỉ nhẹ hơn mà giờ đây nó còn có độ bền vững chãi rất cao. Tiếp theo, động cơ trên Honda Super Cub 2020 đã được nâng cấp nhẹ về dung tích xy-lanh từ 109,17 cc lên 109,5 cc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tỉ số nén của xe đã được điều chỉnh tăng từ 9.3:1 lên 10.0:1, giúp chiếc xe có thể vận hành một cách linh hoạt với sức mạnh được cải thiện. Chưa hết, trên phiên bản 2020, Honda Super Cub cũng được nhà sản xuất trang bị hộp số 4 cấp với tỉ số truyền được sửa đổi. Ngoài ra, màu sơn ngoại thất của xe cũng được gia tăng với nhiều tuỳ chọn khác nhau dành cho người dùng trẻ như trắng, vàng, đỏ, xanh và hồng. Đi kèm với đó còn là hàng loạt phụ kiện tích hợp bên ngoài. Về trang bị an toàn, Honda Super Cub nâng cấp 2020 vẫn giữ nguyên hệ thống phanh trước/sau là phanh tang trống cùng bộ lốp săm kích thước 70/90 trước và 80/90 sau. Video: Giới thiệu Honda Super Cub 125 thế hệ mới.

