Honda SH 2024 thêm màu mới "sang chảnh", giá từ 105 triệu đồng

Giá xe Honda SH 2024 màu mới này được bán ra với giá 3.890 Euro (tương đương 105 triệu đồng). Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được biết đến với tên gọi Honda SH 160i. Nhìn chung, Honda SH 160i tại Việt Nam hay mẫu Honda SH 150 ABS tại châu Âu chỉ khác nhau về tên gọi và màu sắc còn các trang bị của xe tương đối giống nhau. Xe sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 2.090 x 739 x 1.129 (mm). Chiều dài cơ sở đạt 1.353 mm, chiều cao yên 799 mm, khoảng sáng gầm xe là 146 mm và trọng lượng lên đến 133 kg. Đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn LED phía trước hiện đại và cao cấp, kết hợp những đường cong mượt mà ở thân xe. Diện mạo phía sau cũng được thiết kế tinh xảo với hệ thống đèn LED nổi bật cùng tay nắm xe được vuốt thon gọn đầy phong cách, tôn lên vẻ sang trọng và lịch lãm. Honda SH 150i 2024 màu mới được trang bị đồng hồ đo vận tốc lớn giúp người lái dễ dàng quan sát các thông số tức thì. Đồng thời, đồng hồ tốc độ được thiết kế tách biệt với màn hình hiển thị thông số, mặt đồng hồ được trang trí mạ chrome đem đến nét sang trọng cho tổng thể cụm đồng hồ trung tâm. Dung tích hộc chứa đồ của xe được thiết kế lên đến 28L, cho phép người lái mang thêm được nhiều vật dụng. Ngoài ra, hộc còn tích hợp thêm cổng USB tiện dụng cho phép sạc pin điện thoại khi cần. Nắp bình xăng ở phía trước, giúp việc đổ xăng thuận tiện hơn mà không cần mở yên xe. Tay lái bên trái có công tắc đa dụng để dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các màn hình và chế độ khác nhau. Bên cạnh đó, hệ thống khoá thông minh hiện đại giúp xác định vị trí xe và mở khóa thông minh từ xa tiện lợi, tích hợp báo động chống trộm đem lại sự an tâm cho người dùng khi sử dụng. Honda SH 150 ABS không chỉ sở hữu ngoại hình bắt mắt mà còn được trang bị các tính năng an toàn và tiện ích hiện đại như: hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC giúp đảm bảo an toàn tối đa, đặc biệt là trên phiên bản có phanh ABS. Honda SH 150i 2024 màu mới vẫn được trang bị động cơ dung tích 156,9 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, công suất 16,6 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm tại 6.500 vòng/phút. Theo thông tin từ Honda, động cơ này có tỷ lệ nén 12,0:1, giúp xe tiết kiệm xăng đáng kể với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2,37 lít/100km. Ngoài Honda SH 2024 màu mới, thị trường Việt mới đây còn xuất hiện mẫu xe Honda SH Vetro nhập Ý có giá gần 200 triệu đồng. Video: Chi tiết Honda SH Matte Pearl Cool White 2024 mới.

