Honda SH150 Vetro đầu tiên về Việt Nam, khoảng hơn 200 triệu?

Sau gần 6 tháng được bày bán tại một số quốc gia châu Âu, phiên bản đặc biệt của dòng xe tay ga cao cấp SH - Honda SH150 Vetro 2024 mới đã được mang về Việt Nam. Honda SH Vetro 2024 về Việt Nam có hai phiên bản là SH125 Vetro và SH150 Vetro. Xe được chi nhánh của Honda sản xuất tại tại nhà máy ở Atessa (Italy) với số lượng giới hạn chỉ 700 chiếc. Trong đó bao gồm 200 xe Honda SH125i Vetro và 500 chiếc SH150i Vetro. Lô xe Honda SH Vetro 2024 đầu tiên mới đây đã được một cửa hàng tư nhân chuyên về nhập khẩu và phân phối mô tô, xe máy tại TP. HCM đưa về Việt Nam. Đáng chú ý, phần lớn các xe SH Vetro 2024 lần này đều là phiên bản SH150i Vetro nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Vetro trong tiếng Ý có nghĩa là “thuỷ tinh”, do vậy bộ vỏ của phiên bản xe ga Honda SH Vetro 2024 độc đáo trông khá bắt mắt với màu xanh thuỷ tinh trong suốt. Ngoài ra, động cơ của Honda 150i Vetro đã được tinh chỉnh để giảm 9,5% lượng khí thải CO2, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Honda 150i Vetro về cơ bản vẫn duy trì kiểu dáng của bản tiêu chuẩn, điểm đặc biệt nhất chính là thân xe màu xanh lá cây được hoàn thiện bằng vật liệu đặc biệt tạo nên hiệu ứng 3D tương tự như thủy tinh. Bên cạnh bộ vỏ khá đặc biệt này, Honda SH 2024 phiên bản Vetro được trang bị thêm một số phụ kiện như kính bảo vệ phần đầu xe, thùng chở hàng phía sau. Ngoài ra, hệ thống động cơ 150cc trên SH Vetro cũng không có thay đổi so với bản tiêu chuẩn. Các trang bị tiêu chuẩn trên Honda SH Verde Vetro 2024 vẫn bao gồm: Đèn pha LED, đèn xi nhan halogen, cụm đồng hồ LCD. Cặp giảm xóc trước dạng ống lồng, giảm chấn thủy lực. Giám xóc sau lò xo trụ, giảm chấn thủy lực. Xe sử dụng cặp vành đúc 16 inch. Phanh ABS một kênh, phanh đĩa cả hai bánh. Về vận hành, SH 150i Vetro được trang bị động cơ eSP+ một xi-lanh 150cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, giúp sản sinh công suất 16,6 mã lực. Phiên bản này đã đạt tiêu chuẩn khí thải EURO5+. Hiện nay, bên nhập khẩu tại Việt Nam vẫn chưa công bố giá xe Honda 150i Vetro 2024 chính thức bởi nhiều lý do, nhưng theo nhiều dân chơi dòng xe ga Honda SH thì chắc chắn nó sẽ đắt hơn nhiều bản Việt Nam lắp ráp đang bán ra trên thị trường. Tuy nhiên, dựa trên giá bán ở thị trường châu Âu là khoảng 3.999 bảng Anh (khoảng 118 triệu đồng) và các loại thuế phí, giá bán Honda 150i Vetro tại Việt Nam có thể lên đến hơn 200 triệu đồng. Video: Giới thiệu xe ga Honda SH150 Vetro 2024 mới.

